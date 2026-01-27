SUSCRÍBETE POR $1100
    Tribunal de Los Lagos autoriza demolición de vivienda de Julia Chuñil

    Con ello, la Fiscalía tiene permitido demoler parcial o totalmente estructuras, construcciones, cobertizos, bodegas u otras edificaciones existentes. Hasta ahora, no se ha hallado el cuerpo de Chuñil, sino que rastros de sangre y un machete.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    Imagen referencial de la búsqueda de Julia Chuñil.

    En el día 14 de la búsqueda del cuerpo de Julia Chuñil en el predio de Máfil que habitaba junto a una de sus hijas, el Juzgado de Garantía de Los Lagos acogió la petición de la Fiscalía para demoler la vivienda y la bodega emplazadas en el lugar de las pesquisas.

    “Teniendo presente que es evidente que dichas diligencias conllevan la afectación del derecho a la propiedad, razón por la cual es evidente que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo noveno del Código Procesal Penal se requiere autorización judicial para efectos de realizar esas diligencias y estimando el tribunal que efectivamente aquellas son esenciales para la investigación, el tribunal, conforme a lo dispuesto en el artículo anteriormente indicado, va a autorizar la realización de diligencias en dicho predio”, sostuvo el juez Andrés Riveros, según expuso Meganoticias.

    Con esta decisión, la Fiscalía está autorizada para demoler parcial o totalmente estructuras, construcciones, cobertizos, bodegas u otras edificaciones existentes. Hasta ahora, solo ha trascendido que en una bodega del predio se halló sangre humana y un machete, aunque se desconoce a quién corresponderían estos restos biológicos.

    Julia Chuñil

    El Ministerio Público acusa que los hijos de la víctima, Pablo San Martín, además de Jeannette y Javier Troncoso participaron en su muerte. En concreto, que tras una discusión Javier Troncoso le dio muerte ahorcándola y que luego Pablo San Martín lo ayudó a esconder el cuerpo. Esto, según la Fiscalía, fue confesado por el exyerno de Chuñil y por otros dos testigos protegidos. Solo el presunto autor material permanece en prisión preventiva, el resto de los imputados está bajo arresto domiciliario.

    Los hijos, por su lado, han defendido su inocencia y situado sus sospechas en un empresario de la zona, Juan Carlos Morstadt, que habría tenido una disputa con Chuñil por un predio en el que ella arreaba sus animales.

    De acuerdo con lo expuesto por Meganoticias, la defensa de los imputados, Karina Riquelme, no se opuso a la demolición, pero acotó que la vivienda corresponde “a la casa habitación familiar, de la madre y abuela y de dos niños” y pidió que se dejará claro “la fundamentación, el número de muestras, porque en otras oportunidades también se han solicitado diligencias en base a muestras biológicas que no han dado positivo a sangre humana”.

