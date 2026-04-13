Tribunal decreta prisión preventiva para tío de Francisca Millahual: sujeto afirma que víctima jugaba con el arma y se disparó

El Juzgado de Garantía de Temuco decretó prisión preventiva para Emanuel Ochoa, tío e imputado del femicidio de Francisca Millahual, joven estudiante de veterinaria que fue encontrada sin vida el pasado lunes 6 de abril.

La joven, estudiante de la Universidad Santo Tomás de Temuco, se encontraba cuidando la casa mientras su abuela estaba de viaje. Al regresar, la dueña de la vivienda no logró ingresar por la puerta principal, por lo que debió acceder a través de una ventana, momento en que descubrió el cuerpo sin vida de la víctima, envuelta en mantas.

El fiscal Patricio Montecinos, de la Fiscalía de Temuco, indicó que en el relato del imputado identifica que el arma homicida es de la joven estudiante, y que “la víctima había tomado el arma y había estado jugando con ella y se disparó ”.

Sin embargo, el persecutor sostiene que esto no coincide con las evidencias halladas en el sitio del suceso, donde se da cuenta de las lesiones en el cuerpo de Francisca Milahual (con heridas defensivas) y de la propia actitud del imputado, que estuvo prófugo por seis días.

“A juicio del Ministerio Público, todos esos antecedentes dan cuenta de una persona que quiere huir de la responsabilidad penal que le corresponde ; incluso con posterioridad se da la fuga de la ciudad sin decirle a nadie”, expresó el fiscal Montecinos.

Por su parte, Patricio Salinas, abogado y defensor penal público, indicó que el imputado “optó por colaborar desde un inicio de la investigación y en ese orden de ideas que nosotros planteamos tanto al tribunal como al ministerio público la práctica de diligencia determinada de investigación”.

Tras la audiencia, el tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público, decretando la medida cautelar más gravosa y fijando un plazo de investigación de seis meses.