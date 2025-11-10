OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Triple homicidio en La Reina: las pistas que encontraron los detectives tras revisar el sitio del crimen

    Entre el día del crimen, el 18 de octubre, y el 20 de ese mismo mes los funcionarios de la PDI incautaron una serie de elementos del inmueble de La Cañada. Vasos, latas de cerveza y manchas que serían de sangre fueron llevados hasta los laboratorios de la policía civil.

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews

    Tres inspecciones realizaron los detectives de la PDI entre el 18 y el 20 de octubre en el inmueble ubicado en La Cañada 6652, en La Reina, donde el 18 de octubre ocurrió el triple homicidio de Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos, de 17 años.

    Luego de la llegada de Carabineros, que según el informe de la policía civil se produjo a las 19.20, la Fiscalía Metropolitana Oriente ordenó que fuera la Brigada de Homicidios la que investigara un hecho que, en un primer momento, se manejaba bajo dos hipótesis: parricidio y suicidio y homicidio triple.

    Los detectives hicieron una acabada inspección, donde fueron incautando una serie de objetos que podían ser importantes para la investigación. Fue en una de ellas, en la primera, donde encontraron una pistola de plástico. Ese objeto, a juicio de la Fiscalía, fue comprada por Ugalde unas horas antes en un mall chino.

    La PDI detalló qué encontró en esas tres inspecciones en un informe policial, al cual tuvo acceso La Tercera.

    Un guante y una pistola plástica

    Los detectives llegaron al sitio a las 21.35 del 18 de octubre. Allí constataron que se trataba de un terreno “tipo predio que contenía tres casas interiores” y que el acceso principal “presentaba un muro de ladrillo y portón metálico azul corredizo con puerta peatonal y caja de seguridad numérica tipo rodillo”. En ese texto, describieron que Cruz-Coke fue hallado sin vida en un pasillo exterior del inmueble, mientras que sus hijos fueron encontrados en un dormitorio: uno en la cama y otro tendido en el suelo.

    En el informe, los funcionarios señalaron que levantaron un manojo de llaves correspondiente a un vehículo marca Subaru. Asimismo, en uno de los dormitorios se encontraron frascos con medicamentos homeopáticos. También se incautaron aparatos electrónicos, como un teléfono marca Samsung, un iPhone y un notebook marca Apple.

    En el dormitorio donde estaban los cuerpos de los menores de edad, los policías se llevaron la funda de una almohada con manchas de sangre. Con todo, detectaron que en la cocina estaba el almuerzo preparado, pero no consumido. Por último, ese día, en la terraza, encontraron un guante sintético con manchas de sangre y tres vasos con contenido líquido y la referida pistola.

    La segunda visita policial se produjo al día siguiente, a las 10.30. En esa pasada los policías pudieron detectar nuevos elementos. Por ejemplo, en el baño contiguo al dormitorio principal de la casa de Cruz-Coke se constató una mancha color pardo rojiza en la manilla del lavamanos. En la manilla de la puerta se halló otra mancha similar.

    En ese dormitorio se encontraron elementos que despertaron el interés de los policías. Por ejemplo, en esa misma pieza “se advirtió un desprendimiento de material leñoso en el muro poniente, correspondiente al sector donde se insertaba la cerradura de la puerta, con fractura y astillamiento vertical de unos 80 por 4 centímetros, bajo el cual se encontraron fragmentos de madera y un tornillo metálico”.

    En el acceso de la pieza se encontraron otras manchas pardo rojizas. Los detectives precisaron que “en la misma jornada se aplicó reactivo químico BlueStar en dependencias del baño y pasillo del domicilio, sin observarse luminiscencia positiva para contenido hemático”.

    Los detectives buscaron algún arma cortopunzante apoyados de detectores de metales al interior de la casa, pero el resultado fue negativo.

    En la última visita los detectives siguieron incautando utensilios, ahora extendiendo sus revisiones en los otros domicilios. De esa pasada levantaron “diversos objetos de interés”, como latas de cerveza, cuatro vasos plásticos y fragmentos dactilares revelados en una mampara de acceso a la terraza. Allí detectaron nuevas manchas pardo rojizas, ahora sobre un peldaño. Fue en la última inspección en que los policías encontraron la máscara de gorila que Ugalde mantenía en un mueble del dormitorio. En ella había manchas pardo rojizas.

    Todas las muestras que serían de sangre fueron tomadas por los detectives y llevadas hasta laboratorios policiales para su posterior análisis. Lo mismo con los elementos que hoy se encuentran en custodia policial.

    El abogado de Ugalde, Marcelo Castillo, sostuvo la semana pasada que la dispersión de las manchas de sangre podría deberse a que la mascota del imputado se paseó libre por esos alrededores hasta la llegada de la policía.

    Inconsistencias

    En ese mismo informe policial, firmado por la subcomisaria Konny González y el subprefecto Luis Herrera, se relata lo que para los policías son “inconsistencias” de Ugalde.

    Una de ellas es que el sujeto señaló haber dormido una siesta entre las 14.00 y las 17.00, pero una testigo dijo haberlo visto frente a su domicilio a las 15.13.

    La otra es que el imputado dijo haber llamado “a los pocos minutos de llegar” a su casa de un paseo con su perra. Pero los registros audiovisuales lo sitúan ingresando a su casa a las 18.44 y la llamada a Carabineros se produjo a las 19.13; o sea, 28 minutos después.

    Por último, dicen los funcionarios de la PDI, su versión respecto a la adquisición, tenencia y manipulación de la máscara y la pistola plástica “no coinciden con lo registrado en el sitio del suceso ni con lo incautado en su dormitorio”.

    Más sobre:FiscalíaTriple homicidioLa ReinaCruz-CokeJorge UgaldePDI

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Defensoría de la Niñez alerta sobre brechas estructurales y aumento de medidas judiciales por vulneraciones de derechos

    Chile se desacopla de sus pares de la OCDE y registra una de las mayores caídas de ingresos de los hogares

    Vallejo defiende saludo de Boric a Milei en Bolivia y apunta que críticas de la oposición son “superfluas”

    Ocho personas mueren y 24 resultan heridas tras explosión de un auto en Nueva Delhi

    Todas las vidas de Liz Fraser, la invitada estelar que impactó en el Fauna Primavera con Massive Attack

    Mieko Kawakami presenta “Los amantes de la noche”

    Lo más leído

    1.
    Homicidio en Ñuñoa: mujer es asesinada por su sobrino en departamento donde ambos vivían

    Homicidio en Ñuñoa: mujer es asesinada por su sobrino en departamento donde ambos vivían

    2.
    Discusiones sobre DD.HH. e indultos: vocero de Kast sostiene que “nosotros no vamos a entrar en ese debate”

    Discusiones sobre DD.HH. e indultos: vocero de Kast sostiene que “nosotros no vamos a entrar en ese debate”

    3.
    Asado con whisky y bebidas en Santiago 1: Gendarmería abre investigación tras video que muestra “fiesta” de internos dentro de la cárcel

    Asado con whisky y bebidas en Santiago 1: Gendarmería abre investigación tras video que muestra “fiesta” de internos dentro de la cárcel

    4.
    Prisión preventiva para joven que causó muerte de su abuela tras lanzarle agua caliente con un hervidor

    Prisión preventiva para joven que causó muerte de su abuela tras lanzarle agua caliente con un hervidor

    5.
    Personas con más de 50 transacciones que iniciaron actividades: SII detecta subdeclaración de IVA por casi US$4 millones

    Personas con más de 50 transacciones que iniciaron actividades: SII detecta subdeclaración de IVA por casi US$4 millones

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    Fue al superclásico y cantó una canción de Soda Stereo: así fue el paso de Dua Lipa por Argentina

    Fue al superclásico y cantó una canción de Soda Stereo: así fue el paso de Dua Lipa por Argentina

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot

    Servicios

    De cuánto es la multa por no votar en las elecciones

    De cuánto es la multa por no votar en las elecciones

    Confirman fechas y montos de la próxima postulación al Subsidio Eléctrico

    Confirman fechas y montos de la próxima postulación al Subsidio Eléctrico

    A qué hora y dónde ver el último debate presidencial de este lunes

    A qué hora y dónde ver el último debate presidencial de este lunes

    Defensoría de la Niñez alerta sobre brechas estructurales y aumento de medidas judiciales por vulneraciones de derechos
    Chile

    Defensoría de la Niñez alerta sobre brechas estructurales y aumento de medidas judiciales por vulneraciones de derechos

    De cuánto es la multa por no votar en las elecciones

    Vallejo defiende saludo de Boric a Milei en Bolivia y apunta que críticas de la oposición son “superfluas”

    Chile se desacopla de sus pares de la OCDE y registra una de las mayores caídas de ingresos de los hogares
    Negocios

    Chile se desacopla de sus pares de la OCDE y registra una de las mayores caídas de ingresos de los hogares

    Lo que ofrecieron SQM y Codelco para lograr la autorización en China: un suministro mínimo anual de litio por 10 años

    Mercado aplaude aprobación de China a pacto Codelco-SQM y acción salta a máximos de un año y medio

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal
    Tendencias

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    ¿Calor de verano? Qué días de esta semana habrá más de 30°C en la Región Metropolitana

    Fue al superclásico y cantó una canción de Soda Stereo: así fue el paso de Dua Lipa por Argentina

    “Tienen a Colina ahí al lado”: el feroz dardo de Deportes Puerto Montt a Santiago Morning tras su ascenso a Primera B
    El Deportivo

    “Tienen a Colina ahí al lado”: el feroz dardo de Deportes Puerto Montt a Santiago Morning tras su ascenso a Primera B

    Mundial Sub 17: Brasil y Venezuela avanzan como líderes en sus grupos

    Históricos se dividen por los elogios de Esteban Pavez a la UC: “Católica es un ejemplo; Colo Colo es la antítesis”

    Radio Guaripolo II: lo que debes saber de los shows de 31 Minutos en el Movistar Arena
    Finde

    Radio Guaripolo II: lo que debes saber de los shows de 31 Minutos en el Movistar Arena

    Una semana en Qatar: las exposiciones que se toman el Museo Nacional durante sus 50 años

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre

    Todas las vidas de Liz Fraser, la invitada estelar que impactó en el Fauna Primavera con Massive Attack
    Cultura y entretención

    Todas las vidas de Liz Fraser, la invitada estelar que impactó en el Fauna Primavera con Massive Attack

    Mieko Kawakami presenta “Los amantes de la noche”

    Jennifer Lawrence a fondo: “Ser dirigida por Martin Scorsese es el mayor honor”

    Ocho personas mueren y 24 resultan heridas tras explosión de un auto en Nueva Delhi
    Mundo

    Ocho personas mueren y 24 resultan heridas tras explosión de un auto en Nueva Delhi

    EE.UU. anuncia la muerte de otras seis personas en nuevos bombardeos contra dos embarcaciones en el Pacífico

    El quiebre de los demócratas y la amenaza de un senador republicano: la ruta hacia el fin del cierre del gobierno en EE.UU.

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte