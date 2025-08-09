Turbazo en Maipú: sujetos asaltan una joyería del Jumbo Pajaritos y roban $20 millones

Este sábado hubo un asalto a una joyería dentro del supermercado Jumbo de la Avenida Pajaritos de la comuna de Maipú de la región Metropolitana.

El hecho ocurrió a las 13:00 horas de la tarde.

Ante esto, el fiscal de Flagrancia Occidente, Luis Vacca, informó que “hoy, cinco sujetos premunidos de armas de fuego, ingresaron a una joyería ubicada en la comuna de Maipú”.

“Allí, intimidaron a los dependientes, sustrajeron joyas por un monto aproximado de 20 millones de pesos”, detalló Vacca.

Sumó que “después se fugaron en un vehículo. Por esto, la Fiscalía de Flagrancia Metropolitana Occidente instruyó que se constituyera en el sitio del suceso la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Occidente para realizar las primeras diligencias investigativas para dar con los autores del delito denunciado”.

“Las víctimas fueron derivadas a la Unidad de Víctimas y Testigos del Ministerio Público”, concluyó el fiscal.