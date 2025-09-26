Turbazo en Peñalolén: sujetos golpearon al dueño de casa y huyeron con un botín de $15 millones

Alrededor de las cuatro de la madrugrada una familia de la comuna de Peñalolén fue víctima de un robo bajo la modalidad de turbazo cuando un grupo de al menos cinco sujetos irrumpió violentamente en la vivienda y maniataron al dueño de casa.

Acorde al relato de la Policía de Investigaciones (PDI), el hombre recibió golpes de puños y amenazas con armas blancas. En el domicilio de calle Matías Cousiño también se encontraba su esposa junto a sus tres hijos menores de edad, quienes permanecieron en el segundo piso de la casa mientras golpeaban a la víctima.

Durante la mañana de este viernes, el hombre narró lo sucedido: “Estábamos durmiendo, golpean la puerta y tres personas se abalanzaron sobre mí con destornilladores y me redujeron”.

“El robo fue muy violento. Me golpearon por todas partes. Después, cuando ya se podían ir, amenazaron a mi familia, y dijeron que si no se llevaban el auto, me iban a apuñalar”, contó la víctima.

El inspector Cristian Luango Rocha, de la Brigada Investigadora de Robos Sur Oriente, detalló que aparentemente los atacantes serían menores de edad, aunque por el momento se encuentran trabajando en dar con su identidad.

Los sujetos se dieron a la fuga con el vehículo de la familia y un botín avaluado en $15 millones entre joyas, dinero en efectivo y aparatos tecnológicos.

El detective dio cuenta que los sujetos abandonaron el auto de la familia en la comuna de Renca y que se encuentran realizando los peritajes en el domicilio y en el auto.