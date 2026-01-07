Turbazo en Quilicura: sujetos roban cuatro tiendas de centro comercial

Un robo afectó durante la madrugada de este miércoles a cuatro tiendas ubicadas en un centro comercial en la comuna de Quilicura.

Los hechos se registraron en el centro comercial Arauco Premium Outlet Buenaventura, hasta donde llegaron un grupo de sujetos, los cuales realizaron un forado con el fin de ingresar a las tiendas y sustraer diversos elementos.

Según explicó el capitán de Carabineros Héctor Casanova, oficial de la Prefectura Norte Metropolitana, “en cuatro tiendas se realizaron orificios del tipo forado para sustraer especies que se encontraban en el interior”.

De acuerdo a lo que explicó, los guardias del lugar se percataron de la situación, cuando los sujetos se iban retirando del lugar.

En total habrían sido tres los individuos que ingresaron a las tiendas, más un cuarto que conducía el vehículo que los espero en las afueras del centro comercial.