“Tuve que dispararle”: comerciante balea con escopeta a dos delincuentes que ingresaron a asaltar su almacén en Temuco

Un comerciante baleó con su escopeta a dos delincuentes que entraron a su almacén para robar, en Temuco, Región de La Araucanía.

El hecho ocurrió este jueves en un local llamado “Don Patricio”, ubicado en el sector de Pueblo Nuevo. La trabajadora del bazar relató que ingresaron tres sujetos con vestimentas oscuras, rostros cubiertos y portando armas de fuego. La intimidaron para sustraer dinero y especies.

En ese momento, el dueño del local, un hombre de 61 años, hizo ingreso al recinto. En ese instante, fue apuntado por uno de los sujetos, que le dijo “córrete de acá, viejito”.

El dueño ingresó a la parte posterior del local y sacó su escopeta, debidamente inscrita. De acuerdo a información de Carabineros, al ver que los sujetos lo amenazaban, señaló en voz alta: “Alto hijo, no dispare”. Dos sujetos huyeron del lugar, mientras que un tercero se quedó.

Este, de acuerdo a la policía, intentó realizar un disparo, pero el arma habría fallado. En ese escenario, el hombre disparó contra el delincuente, causándole una lesión.

Luego, los otros dos sujetos volvieron y volvieron a apuntar al hombre, que disparó en dos ocasiones más, impactando a otro de ellos. Uno terminó con una herida en la espalda y otro en un brazo.

Personal motorizado de Carabineros llegó al lugar y detuvo a dos sujetos, uno de 16 años y otro de 19. El tercero se dio a la fuga. Los heridos fueron trasladados hasta el Hospital Regional de Temuco y están fuera de riesgo vital.

El dueño del local, Patricio Mardones, relató el hecho a 24 Horas. “Le dije ‘alto’ a un niño. Me apuntó con un arma y no le gatilló. Después, antes que hiciera el segundo intento, tuve que dispararle porque no se detuvo”.

Sobre los otros sujetos, dijo: “También andaban armados, igual andaban apuntando, así que después tuve que disparle a los otros igual, y ahí salieron arrancando”.

Fiscalía dispuso que personal de Labocar y de la SIP investigue el hecho.