Un chofer conducía drogado: investigan choque de buses que dejó 18 lesionados en Valdivia

La Fiscalía Regional de Los Ríos dispuso diligencias para aclarar la colisión de dos taxibuses de la locomoción colectiva que dejó 18 personas lesionadas, la mañana del martes 16 de septiembre, en la avenida Picarte de Valdivia.

De a cuerdo a antecedentes recopilados por la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía de Los Ríos, un bus de la línea 2 se encontraba detenido recogiendo pasajeros cuando fue impactado por alcance por otro de la línea 20.

Las diligencias ordenadas por el fiscal de turno establecieron que el conductor de este último manejaba bajo los efectos de drogas. Un examen de rigor arrojó presencia de cocaína en su organismo, indicó el ente persecutor.

El fiscal Sergio Carmona instruyó la detención del sujeto y será formalizado por el delito de conducción bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, ocasionando lesiones graves, leves y daños.

Tras el choque, 15 pasajeros resultaron con lesiones leves y fueron derivados a distintos recintos asistenciales, mientras que otras tres personas sufrieron fracturas de carácter grave, aunque se encuentran fuera de riesgo vital.