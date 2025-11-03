Un fallecido y un lesionado deja choque entre automóvil y motocicleta en Santiago Centro

Al menos una víctima fatal y un herido deja hasta el momento un accidente de tránsito registrado esta tarde en calle Sierra Bella, a la altura de Maule, en el centro de Santiago.

Según información preliminar, se trata del choque entre un automóvil y una motocicleta.

Hasta el lugar se trasladó personal de Carabineros y voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Santiago, con dos carros, incluyendo uno especial de rescate.

Desde el Ministerio de Transporte informaron restricción de pistas en Sierra Bella producto del trabajo del personal de emergencia.

Desde Carabineros informaron que el tránsito por Sierra Bella en dirección norte está siendo desviado en su totalidad por Maule hacia el poniente.

Personal de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de la policía uniformada trabaja en el lugar.