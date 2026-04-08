Un joven fallecido y otro herido deja balacera ocurrida en la comuna de Conchalí

Una persona fallecida y otra herida dejó una balacera ocurrida en horas de la madrugada en la comuna de Conchalí.

Los hechos se registraron alrededor de las 1:00 de la madrugada, cuando ambas víctimas se encontraban en las afueras de su domicilio, momento en que desconocidos dispararon en más de 20 ocasiones en su contra.

Según detalló el fiscal ECOH, Jorge Reyes, “una de las víctimas lamentablemente falleció acá, recibió 8 impactos de bala y la otra víctima recibió 2 impactos de bala y está siendo atendida en este momento, está siendo intervenida”.

Respecto a las razones del ataque, el fiscal sostuvo que “al parecer estaban siendo buscadas estas personas, ya que las víctimas no portaban ningún tipo de elemento que hiciera entender de algún tipo de enfrentamiento”.

En el lugar trabaja persona de la Fiscalía ECOH en conjunto con la PDI con el fin de esclarecer los hechos.

“Hay múltiples evidencias balísticas, además del levantamiento de cámaras que existen en el lugar y de empoderamiento de testigos para efectos de poder obtener información respecto al origen y el porqué de este ataque con arma de fuego”, expresó el fiscal.

Las víctimas corresponden a dos jóvenes de nacionalidad chilena de 18 años de edad.