“Un poco de vergüenza”: Kaiser acusa a Kast de copiarle propuesta de auditoría externa al gobierno

El diputado y candidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser arremetió contra el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast y lo acusó del “robo” de propuestas, luego de que este último anunciara una auditoría externa al gobierno.

Temprano, mientras Kast explicaba su propuesta de recorte fiscal en US$ 6 mil millones en 18 meses, que ha levantado una serie de críticas, reveló que, para su cometido, primero hay que realizar otra acción.

“Lo primero que vamos a hacer es una auditoría. Y esa auditoría, que la vamos a pedir a un ente externo, también va a considerar un recorrido, ministerio por ministerio, escritorio por escritorio, porque nosotros sí creemos en los buenos funcionarios públicos”, dijo Kast, en conversación con T13 Radio.

La propuesta convocaría a la Contraloría y a firmas internacionales para que colaboren en una autoría “completa y exhaustiva al gobierno”, para “detectar contrataciones indebidas, sobreprecios y redes de operadores políticos a lo largo y ancho del Estado”, afirma la propuesta.

Sin embargo, la idea de la revisión de las cuentas del Estado, ha sido repetida por Kaiser, quien usó su cuenta en X para arremeter contra el republicano preguntando: “¿Hay alguna idea que Kast no quiera pelarnos? ¡Un poco de vergüenza!“.

Kaiser apuesta por una revisión en varias reparticiones del Estado. La palabra “auditoría” está 30 veces en su programa de gobierno. El libertario propone una revisión a los últimos 10 años de Codelco, como también a la asignación de recursos culturales, a las transferencias públicas, entre otras.

Con todo, la propuesta del libertario tampoco es nueva. Ya en 2021 José Antonio Kast lo tenía dentro de sus medidas por entonces.