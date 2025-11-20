BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Un ritual fatal: la declaración de los padres de la adolescente que terminó fallecida en ceremonia mapuche de Los Ríos

    La Fiscalía investiga a la machi Millaray Huichalaf, quien dirigió una ceremonia donde dos personas terminaron ahogadas en un río. La autoridad mapuche les dijo a los padres de la víctima que su hija tenía un don y que debía ser bañada en el lugar donde terminó perdiendo la vida.

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews

    Fue el 19 de agosto cuando la Fiscalía Local de Río Bueno dio la orden de investigar a la Policía de Investigaciones (PDI) por la denuncia de presunta desgracia de dos personas, un hombre adulto y una adolescente, a quienes se les perdió el rastro tras ser arrastrados por el río Pilmaiquén en lo que fue un ritual de sanación mapuche.

    La ceremonia, dirigida por la machi Millaray Huichalaf y donde cuatro personas fueron a buscar sanación, terminó de la peor manera. La corriente del río subió repentinamente provocando el arrastre de M.H. (15), quien había sido llevada por sus padres para buscar una cura a sus problemas de cadera. Fue en esa emergencia que Juan Maripan Maillan, un vecino que asistió al rito, se sumergió al río buscando sacar a la menor de edad, no logrando su cometido.

    Ambos cuerpos fueron encontrados sin vida en las horas posteriores. La hija del hombre fallecido, Danitza Maripan, quien también asistió esa mañana de agosto a la ribera del río, presentó una querella junto a su abogado Ricardo Bravo Cornejo, buscando responsabilidades.

    A tres meses de los hechos, la Fiscalía de Los Ríos y la PDI han tomado varias declaraciones de quienes participaron ese día. Además, los detectives realizaron un recorrido por la zona donde se encuentra emplazada una central hidroeléctrica, que podría tener cierta implicancia en la crecida del caudal.

    Encuentran a menor desaparecida en Río Pilmaiquén.

    “Ella tiene un don”

    El padre de la adolescente, Andrés Huaituyao, prestó dos declaraciones. Una antes de que el cuerpo de la joven fuera encontrado y otra posterior a ese hallazgo.

    En la primera dijo que su hija padecía “una enfermedad espiritual”, pero que era artrosis. En esa declaración, el hombre no aportó mayores detalles de la machi, diciendo que no conocía su apellido y no recordaba el nombre de su comunidad.

    “La machi le pidió a mi hija que ingresara al agua, vistiendo mi hija una polera color celeste, buzo negro y unas chalas. La machi se paró en la orilla y el resto estábamos detrás de ella, mientras que mi hija comenzó a ingresar al agua, llegando hasta su cintura. Ahí la machi comenzó a rezar, acción que duró unos cuatro minutos aproximadamente”, dijo sobre la ceremonia.

    “Mientras estábamos en esto, el agua subió su caudal de manera repentina y vi como mi hija fue arrastrada por la corriente”, agregó.

    Al día siguiente, cuando ya habían ubicado el cuerpo, su declaración aportó nuevas luces. Allí dijo que su hija era tratada en el Hospital Base de Osorno por dolores en sus piernas, caderas y brazos. Al no tener respuesta, acudieron a la machi. Con una muestra de orina, dijo el padre, la respuesta de la machi fue: “Esta niña está enferma”.

    La autoridad mapuche afirmó que la niña tenía dolores en su cuerpo porque tenía el alma de una machi. “Es decir, que mi hija había nacido con eso don, lo cual para nosotros significa que es una persona que tiene el don de sanar a la gente, hacen ritos para extraer cuerpos extraños, es como ser una mujer diferente a nosotros, eso fue lo que me dijo la machi”, agregó en su declaración. Por esa revisión cobró $20 mil.

    Foto: captura de video YouTube Abogadxs Ambientalistas CAJE.

    Tras esos comentarios, los padres llevaron a su hija otras cuatro veces con Huichalaf para concretar la conversión de su hija en machi. Según dijo su padre a los detectives, ella se comenzó a sentir mejor. A cambio, debían llevar dinero y comida. Al momento de cumplir 15 años, en enero de este año, la adolescente fue declarada machi. Sin embargo, Huichalaf pidió una nueva prueba: tenían que ir al río para que sus dolores quedarán en las aguas. Ahí fue cuando su hija desapareció.

    La machi fue negligente en su actuar, ya que las ceremonias de agua en algunas oportunidades amarran a las personas para que la corriente no se los lleve, No sé por qué hizo esa ceremonia así con mi hija, nosotros solamente obedecíamos las instrucciones de ella, ya que finalmente convertiría a mi hija en machi que era lo único que queríamos como familia”, concluyó.

    Por su parte, Glinis Cuevas, madre de la menor de edad y quien también estuvo presente ese día, señaló: “Cuando se metieron, estaba relativamente tranquilo el río y de repente se comenzó a llenar el río, sin darnos cuenta. Ahí pasó que Mariana como que se resbalaba y perdía pie, por lo que me meto al agua para sacarla, pero a mí también me arrastró el agua y la corriente nos llevaba a las dos. Por esto es que nuestro amigo Juan Ariel se metió con una vara a rescatarnos, pero el agua nos comenzó a llevar a los tres y la corriente nos arrastró río abajo”.

    “En un instante, una especie de remolino me tira hacia lo profundo, soltando la vara y al volver a la superficie, logro ver que Mariana y Juan Ariel continuaban con la vara río abajo, perdiéndolos de vista”, agregó. “Lo que ocurrió fue un accidente, quizás podría haberse evitado haciéndolo afuera (del agua)”, cerró la madre.

    Otras diligencias

    Ante los detectives la machi de 36 años, quien está en calidad de imputada, se acogió a su derecho a guardar silencio: “Para comenzar quiero señalar que estoy en conocimiento del delito que se me imputa, así como de mis derechos en mi calidad, por lo que me acojo a mi derecho a guardar silencio”.

    Los investigadores se encuentran analizando el rol que habría tenido la Central Hidroeléctrica Los Lagos, que maneja compuertas en dicho río. Una de las hipótesis es que en ese horario, las compuertas se habrían abierto lo que generó una crecida repentina en el agua. Los detectives realizaron consultas a trabajadores, que señalaron que no había un horario específico para efectuar esta tarea.

    Para el abogado Ricardo Bravo Cornejo la responsabilidad de las muertes recae directamente sobre la machi Millaray Huichalaf porque ella fue “la organizadora, líder y directora del ritual”. “En términos generales, la investigación ha mostrado avances importantes, especialmente en lo que respecta al levantamiento de información médica, testimonial y pericial”, dice.

    Finalmente, el profesional dice que la fiscalía está a la espera de algunos informes policiales para tomar una decisión sobre formalizar a implicados. “Se nos señaló expresamente que el Ministerio Público está a la espera de los últimos informes policiales y periciales para poder adoptar una decisión respecto de la formalización”.

    “Esperamos que dicha decisión sea coherente con los hechos investigados, con las diligencias ya practicadas y, por supuesto, con la gravedad del resultado”, remató el abogado.

    Más sobre:Ritual mapucheCaso machiFiscalía

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Bci sube el sueldo mínimo de sus trabajadores a poco más de $1 millón bruto

    Embajador Brandon Judd por críticas de Boric a Trump: “Lo que hace es dañar al pueblo chileno”

    Renca, Maipú y Quinta Normal implementarán estrategia sueca para prevenir la comisión de delitos en jóvenes

    Contraloría oficia al municipio y a Conaf para detallar medidas de seguridad tras tragedia en Torres del Paine

    Cuál es el Récord Guinness que rompió 31 Minutos durante la avant premiere de ‘Calurosa Navidad’

    Carabineros descarta intento de atentado contra líder del Comando con Venezuela en Chile y sostiene que fue un robo

    Lo más leído

    1.
    Festival de Viña 2026 tendrá a Pet Shop Boys, Juanes, Gloria Estefan, Mon Laferte y Pablo Chill-E

    Festival de Viña 2026 tendrá a Pet Shop Boys, Juanes, Gloria Estefan, Mon Laferte y Pablo Chill-E

    2.
    Estrategia de segunda vuelta de Quiroga divide al comando de Jara

    Estrategia de segunda vuelta de Quiroga divide al comando de Jara

    3.
    A 25 días de la segunda vuelta: oficialismo endurece las críticas contra Boric y la gestión de su gobierno

    A 25 días de la segunda vuelta: oficialismo endurece las críticas contra Boric y la gestión de su gobierno

    4.
    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados

    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados

    5.
    “Así nos trataron todos”: Parisi se refiere a polémicos dichos de jefe de campaña de Jara sobre el PDG y su hermana

    “Así nos trataron todos”: Parisi se refiere a polémicos dichos de jefe de campaña de Jara sobre el PDG y su hermana

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    Servicios

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Sence ofrece cursos gratuitos de capacitación en la Región Metropolitana: revisa cómo postular

    Sence ofrece cursos gratuitos de capacitación en la Región Metropolitana: revisa cómo postular

    Confirman más de 460 marcas participantes en el Black Friday 2025: ¿Cuándo empieza el evento?

    Confirman más de 460 marcas participantes en el Black Friday 2025: ¿Cuándo empieza el evento?

    Embajador Brandon Judd por críticas de Boric a Trump: “Lo que hace es dañar al pueblo chileno”
    Chile

    Embajador Brandon Judd por críticas de Boric a Trump: “Lo que hace es dañar al pueblo chileno”

    Renca, Maipú y Quinta Normal implementarán estrategia sueca para prevenir la comisión de delitos en jóvenes

    Contraloría oficia al municipio y a Conaf para detallar medidas de seguridad tras tragedia en Torres del Paine

    Bci sube el sueldo mínimo de sus trabajadores a poco más de $1 millón bruto
    Negocios

    Bci sube el sueldo mínimo de sus trabajadores a poco más de $1 millón bruto

    Ray Dalio, referente mundial de las inversiones, asegura que hay una burbuja por la IA, pero no llama al pánico

    Generadora Metropolitana inicia la construcción de uno de los proyectos de almacenamiento más grandes de Chile

    Cuál es el Récord Guinness que rompió 31 Minutos durante la avant premiere de ‘Calurosa Navidad’
    Tendencias

    Cuál es el Récord Guinness que rompió 31 Minutos durante la avant premiere de ‘Calurosa Navidad’

    Por qué Cristiano Ronaldo asistió a una cena con Donald Trump y Elon Musk en la Casa Blanca

    Qué se sabe de la investigación por corrupción que preocupa a Ucrania en medio de la guerra con Rusia

    Con Jaume Munar como héroe: España sorprende a República Checa y se mete en semifinales de la Copa Davis
    El Deportivo

    Con Jaume Munar como héroe: España sorprende a República Checa y se mete en semifinales de la Copa Davis

    Polémica en el fútbol argentino: la AFA declara campeón a Rosario Central de un título que no estaba en las bases

    Sao Paulo busca la permanencia definitiva de Gonzalo Tapia: “Queremos que se quede aquí”

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber
    Finde

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino

    Festival Nube 2025: consigue entradas gratis para la fiesta de la imaginación y la creatividad

    Muere Gary ‘Mani’ Mounfield, bajista de The Stone Roses y Primal Scream
    Cultura y entretención

    Muere Gary ‘Mani’ Mounfield, bajista de The Stone Roses y Primal Scream

    De estrellas internacionales a fenómenos urbanos: quién es quién en el cartel del Festival de Viña 2026

    Cómo acercarse a un terremoto llamado Gabriela Mistral: libro reúne su poesía publicada en vida

    Human Rights Watch acusa a Israel de estar cometiendo crímenes contra la humanidad en Cisjordania
    Mundo

    Human Rights Watch acusa a Israel de estar cometiendo crímenes contra la humanidad en Cisjordania

    Zelensky recibe de manos de EE.UU. una propuesta de plan para poner fin a la guerra con Rusia

    Británico que sobrevivió a la tragedia de Torres del Paine: “La mayor parte del tiempo pensaba: ‘Oh, aquí es donde morimos’”

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”
    Paula

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”

    El alza silenciosa del VIH en mujeres: por qué Chile no logra frenar los contagios

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores