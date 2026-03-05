Una persona fallecida y 19 heridos deja accidente entre bus y camión en Ovalle

Una persona fallecida y 19 heridos dejó un accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este jueves en la Ruta 5 Norte, a la altura de Ovalle, Región de Coquimbo.

Según detalló Transporte Informa de la región, el accidente que involucró a un bus y un camión, se produjo en el sector Alcones, en dirección sur-norte.

De acuerdo a información policial, los hechos se habrían registrado alrededor de las 4:50 horas, a la altura del kilómetro 365, cuando un bus que transitaba con pasajeros impactó la parte trasera de un camión que transitaba por la vía.

A raíz del hecho falleció el conductor del bus, mientras que los lesionados fueron trasladados a distintos recintos médicos.