Una persona fallecida y 19 heridos deja accidente entre bus y camión en Ovalle
Según informó Transporte Informa, el accidente se produjo en el sector Alcones.
Una persona fallecida y 19 heridos dejó un accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este jueves en la Ruta 5 Norte, a la altura de Ovalle, Región de Coquimbo.
Según detalló Transporte Informa de la región, el accidente que involucró a un bus y un camión, se produjo en el sector Alcones, en dirección sur-norte.
De acuerdo a información policial, los hechos se habrían registrado alrededor de las 4:50 horas, a la altura del kilómetro 365, cuando un bus que transitaba con pasajeros impactó la parte trasera de un camión que transitaba por la vía.
A raíz del hecho falleció el conductor del bus, mientras que los lesionados fueron trasladados a distintos recintos médicos.
