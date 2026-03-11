Una persona fallecida y tres heridos deja balacera en la comuna de El Bosque
El hecho está siendo investigado por el equipo ECOH de la Fiscalía y el OS9 de Carabineros.
Un sujeto fallecido y tres heridos dejó una balacera ocurrida en la comuna de El Bosque en la Región Metropolitana.
De acuerdo a la información dada a conocer, la víctima fatal corresponde a un ciudadano de nacionalidad Venezolana, mientras que los heridos son dos hombres de nacionalidad colombiana y venezolana y una mujer chilena.
Tras el hecho, los heridos fueron trasladados hasta el Hospital El Pino.
