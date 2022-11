Unesco visitará Valparaíso para elaborar recomendaciones sobre la gestión del Sitio de Patrimonio Mundial

Profesionales del Centro del Patrimonio Mundial de la Unesco visitarán Valparaíso el próximo 7 y 11 de noviembre en una misión técnica solicitada por el Gobierno de Chile, y que será liderada por Mauro Rosi, jefe de la Unidad de América Latina y el Caribe de dicho centro. Contará, además, con la asesoría del experto internacional Luis Ignacio Gómez Arriola.

En 2003, parte del área histórica de la Ciudad Puerto fue declarada -por la misma Unesco- Sitio de Patrimonio Mundial, por ser “testimonio excepcional de la fase temprana de globalización de avanzado el siglo XIX, cuando (Valparaíso) se convirtió en el puerto comercial líder de las rutas navieras de la costa Pacífico de Sudamérica”.

En esta oportunidad, la misión de expertos se enmarca en la colaboración ofrecida por la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, durante su visita oficial al Sitio del Patrimonio Mundial “Barrio histórico de la ciudad portuaria de Valparaíso”, que tuvo lugar en mayo de 2022. En esa ocasión, además, Azoulay se refirió al “apoyo internacional” que requiere la ciudad, y “a eso vinimos”.

Según informó la Unesco, el objetivo de la visita es brindar al Gobierno y a la Corporación Municipal de Administración del Sitio de Patrimonio Mundial asesoría técnica que ayude a orientar futuras prácticas y estrategias de gestión, conservación y protección del valor excepcional del sitio.

“Las orientaciones que emanen de esta visita permitirán fortalecer y ayudar a que prevalezca este sitio único en el mundo, que no es solo patrimonio de un país, sino de la humanidad entera”, señaló Claudia Uribe, directora de la Oficina de la Unesco en Chile.

Desde su conformación, en enero de este año, la corporación que lidera el alcalde Jorge Sharp (Ind.) solo ha sesionado en una oportunidad, en agosto. Los estatutos que regulan su funcionamiento ya fueron visados por el municipio y enviados, para su inscripción, al Registro Civil.

La alcaldía detalló que en este período los equipos técnicos de Desarrollo Económico del municipio, de la Seremi de las Culturas y de la Subsecretaría del Patrimonio Cultural han estado trabajando en la cartera de proyectos que empujará la Corporación.

Por otro lado, los resultados de la visita también contribuirán a la finalización del informe sobre el estado de conservación del sitio, documento que se encuentra en desarrollo y que Chile deberá presentar a la Unesco en la 46ª sesión del Comité del Patrimonio Mundial, que tendrá lugar a mediados del 2023.

Los representantes de la organización se reunirán con Julieta Brodsky, ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; Carolina Pérez, subsecretaria del Patrimonio Cultural; Jorge Sharp, alcalde de Valparaíso; unidades técnicas del municipio porteño, del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, del Consejo de Monumentos Nacionales, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, del Ministerio Obras Públicas y de la Empresa Portuaria de Valparaíso.

Asimismo, se contemplan reuniones con representantes de organizaciones civiles, sindicatos, colegios profesionales y universidades.

La subsecretaria del Patrimonio, Carolina Pérez, valoró el trabajo realizado con distintos actores de la región para avanzar en la gobernanza del sitio de Patrimonio Mundial. “En este contexto, hemos extendido una invitación a la Unesco porque entendemos las necesidades del Sitio de Patrimonio Mundial en Valparaíso como propias. Esperamos que los representantes de este organismo contribuyan con su valiosa visión a un futuro auspicioso y de acciones concretas”, dijo.

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, comentó que “esta misión de la Unesco es muy bienvenida para los desafíos de la Corporación que hemos creado para administrar el sitio del Patrimonio Mundial en Valparaíso. Esperamos las recomendaciones de la Unesco para fortalecer lo emprendido”.

Arturo Michell, representante de la Coordinadora en Defensa de las Ciudades Puerto, espera que tras la visita “Valparaíso mejore (…) ese sería un gran éxito, pero no es algo tan fácil, el Estado de Chile y sus administradores (del Sitio) han sido incapaces de hacerlo. No veo tan rápido que haya un plan director. Podrán crear y sacar de la manga una Corporación, pero no se producen milagros de la noche a la mañana”.