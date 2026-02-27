SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Uso de celulares por parte de profesores será regulado por reglamentos internos de cada establecimiento educacional

    La Superintendencia de Educación emitió una circular en la que, entre otros aspectos, se establece que "los establecimientos tendrán plazo hasta el 30 de junio de este año para adecuar sus reglamentos internos".

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    Imagen referencial

    La Superintendencia de Educación emitió este viernes una circular en la que fija los criterios de aplicación de la ley que pone fin al uso de celulares y dispositivos electrónicos en los niveles de educación parvularia, básica y media.

    Mediante un comunicado, la entidad informó que estas disposiciones son obligatorias para todos los establecimientos con reconocimiento oficial del Estado y que impartan educación en los niveles anteriormente citados, así como aquellos con autorización de funcionamiento en periodo de adecuación.

    Asimismo, desde la superintendencia aclararon que la prohibición legal recae en el uso de los dispositivos -celulares, tablets y relojes inteligentes- y no sobre su porte.

    También mencionaron que “la ley establece una prohibición general del uso de dispositivos móviles personales durante las actividades curriculares, extendida a toda la infraestructura del establecimiento. Sin embargo, admite excepciones expresamente reguladas, como el uso en casos de emergencia, fines pedagógicos o necesidades de salud”.

    En cuanto a los criterios, comunicaron que los reglamentos internos deberán definir las conductas esperadas, las faltas asociadas al uso indebido y medidas formativas o disciplinarias. En este último caso, se debe procurar que éstas sean aplicadas con el respeto correspondiente a la dignidad de los estudiantes.

    En el caso de las y los trabajadores de la educación, cada establecimiento deberá regular las condiciones de uso de dispositivos en función de sus labores, distinguiendo entre docencia de aula, horarios no lectivos y recreos. El incumplimiento de estas medidas será materia laboral, regulada en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad“, añadieron.

    Estos criterios, al igual que la ley, entran en vigencia al inicio del año escolar 2026. Por ello, los establecimientos tendrán plazo hasta el 30 de junio de este año para adecuar sus reglamentos internos, “en procesos participativos que incluyan a las comunidades educativas”.

    Más sobre:CelularesColegiosEscuelasMineducSuperintendencia de EducaciónEducación básicaEducación parvulariaEducación MediaUso de celulares

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Contraloría objeta contratación de exfiscal Guerra como asesor de municipalidades y ordena abrir sumario en Providencia

    Milo J a fondo: “Yo híper escucho a Charly García y Soda Stereo, no puedes ignorar a esos genios”

    Desde 1993 que no se construía una: así será la primera fundición de cobre en Chile en más de 30 años

    Partido Laborista británico pierde histórico escaño en las elecciones parciales de Manchester

    Informe de la Fiscalía sobre el robo violento de vehículos constata reducción de 28% en delitos de este tipo en 2025

    OpenAI rompe récords con la mayor ronda de financiamiento de la historia

    Lo más leído

    1.
    Conocidos como el “Indio Juan” y “Pelao” ¿Quiénes son los dos reos fugados de la ex Penitenciaría de Santiago?

    Conocidos como el “Indio Juan” y “Pelao” ¿Quiénes son los dos reos fugados de la ex Penitenciaría de Santiago?

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    Gorillaz vuelve a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas y cuáles son los precios?

    Gorillaz vuelve a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas y cuáles son los precios?

    Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer: revisa si te corresponde el monto de febrero

    Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer: revisa si te corresponde el monto de febrero

    Contraloría objeta contratación de exfiscal Guerra como asesor de municipalidades y ordena abrir sumario en Providencia
    Chile

    Contraloría objeta contratación de exfiscal Guerra como asesor de municipalidades y ordena abrir sumario en Providencia

    Informe de la Fiscalía sobre el robo violento de vehículos constata reducción de 28% en delitos de este tipo en 2025

    Embajadores de Chile, Brasil y México en Moscú exponen candidatura de Bachelet a la ONU a gobierno de Putin

    OpenAI rompe récords con la mayor ronda de financiamiento de la historia
    Negocios

    OpenAI rompe récords con la mayor ronda de financiamiento de la historia

    Tras cifras sectoriales, expertos prevén un bajo Imacec para enero

    Anglo Teck a paso firme: FNE aprueba fusión de compañías que las situará como el tercer productor de cobre en Chile

    Qué está pasando entre Pakistán y Afganistán: las claves de una nueva escalada militar
    Tendencias

    Qué está pasando entre Pakistán y Afganistán: las claves de una nueva escalada militar

    ¿Tomar agua tibia realmente puede ayudarte a bajar de peso y tener beneficios? Esto dicen los científicos

    Esta respuesta en una entrevista de trabajo podría dejarte fuera del proceso, según una especialista en empleo

    “Recibir pago por no realizar su mayor esfuerzo”: tenista argentino es suspendido por más de seis años
    El Deportivo

    “Recibir pago por no realizar su mayor esfuerzo”: tenista argentino es suspendido por más de seis años

    Con un cambio en la ofensiva: la formación que alista Fernando Ortiz en Colo Colo para el Superclásico ante la U

    La batalla táctica de Macul: las pizarras de Fernando Ortiz y Paqui Meneghini para el Superclásico entre Colo Colo y la U

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Milo J a fondo: “Yo híper escucho a Charly García y Soda Stereo, no puedes ignorar a esos genios”
    Cultura y entretención

    Milo J a fondo: “Yo híper escucho a Charly García y Soda Stereo, no puedes ignorar a esos genios”

    Pastor Rocha: el comediante que desafía la fe evangélica y que cierra una semana del humor en Viña que fue de menos a más

    Yandel cruza perreo y orquesta en experimento sinfónico que hace bailar a la Quinta Vergara

    Partido Laborista británico pierde histórico escaño en las elecciones parciales de Manchester
    Mundo

    Partido Laborista británico pierde histórico escaño en las elecciones parciales de Manchester

    Las razones tras los ataques de Pakistán a Afganistan que llevan a la región a un escenario incierto

    China recomienda a sus ciudadanos que salgan de Irán “lo antes posible” por las tensiones en la región

    Un libro para plant lovers
    Paula

    Un libro para plant lovers

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago

    Tacos de salmón y mango