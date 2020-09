Valeria Ronchera, titular de la Décima Notaría de Santiago: “Existe una defensa corporativa de la Asociación de Notarios para evitar cambios”

Valeria Ronchera no es como todos los notarios. En sus dependencias no hay oficinas individuales, la mayoría es de vidrio, para que -relata ella- la gente pueda verla de manera transparente.

La abogada es notaria desde 2001 y dice que siempre ha tenido interés en la innovación. Por eso, en 2016 inició un proceso de “gestión de cambio interno”, que incluyó un proceso de modernización y digitalización. Para lograrlo, trabajó con la empresa Partner Amazon durante un año. Así, desarrolló una aplicación que permite trabajar con las empresas externas que ofrecen el servicio de firma electrónica avanzada.

Producto de la pandemia y las normas que se aprobaron para regular de forma excepcional el sistema judicial, Ronchera autorizó una escritura pública de adjudicación de un remate con firma electrónica avanzada. El documento lo rechazó el Conservador de Bienes Raíces y luego fue invalidado por el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago. El asunto no se quedó ahí. Una presentación en su contra por parte de la Asociación de Notarios ante el pleno del tribunal de alzada capitalino echó todo por la borda. Los ministros ordenaron que los notarios se abstuvieran, temporalmente, “de utilizar cualquier sistema computacional implementado para autorizar instrumentos privados de cualquier naturaleza”.

Lo que vino después fue una trama que esconde disputas de poder, un supuesto sabotaje informático y una compleja batalla judicial que provocó que Ronchera se enfrentara al gremio del cual fue su vicepresidenta hasta 2018. Los cuestionamientos a su modelo la hacen, por primera vez, tener que enfrentar públicamente las críticas. Esta es su defensa.

¿Cómo recibió la decisión del pleno de la corte de dejar sin efecto la única escritura que había concedido con este sistema?

Existe una confusión respecto de esta controversia que es importante aclarar. Como consecuencia de la pandemia, el tribunal dictó una resolución en la que me ordenaba otorgar una escritura pública con firma electrónica avanzada. Como yo cuento con la tecnología, cuento con las plataformas para otorgarla, le di cumplimiento a una resolución judicial, se otorgó la escritura pública y se firmó con firma electrónica avanzada.

¿Está de acuerdo con esa resolución judicial?

Considero que conforme a las normas, dando cumplimiento de una resolución, perfectamente se podía otorgar la escritura pública electrónica con firmas electrónicas avanzadas.

¿Por qué cree que el pleno de la corte interpretó lo contrario?

Porque como consecuencia de todo este proceso, específicamente los ataques hacia mi persona, se provocó el tema del rechazo de la escritura pública por parte del Conservador. Posteriormente se presentó, por parte de la Asociación de Notarios, esta acusación específica en contra mía para inhabilitarme, para que no pueda utilizar mi plataforma.

¿Usted defiende que su sistema sí es legal y permite otorgar escrituras públicas válidas?

Lo que yo le estoy diciendo es que tengo una aplicación que permite autorizar documentos 100% digitales con firmas electrónicas avanzadas, para que las personas puedan comparecer con sus firmas electrónicas avanzadas en los actos y contratos que se celebren en la web.

¿Su sistema es seguro? Un notario lo vulneró con una máscara y otro lo hizo con un video.

La verdad es que han caricaturizado absolutamente mi aplicación. Una cosa es mi aplicación, que es independiente, y otra cosa son las plataformas de firma que tienen las empresas certificadas. Estas dos firmas se realizaron en la plataforma de la empresa que se encuentra acreditada ante el Ministerio de Economía. Esa es la diferencia, no es mi plataforma. Mi plataforma nunca ha sido vulnerada. Nunca.

Pero este servicio estaba disponible en su notaría.

Era un plan piloto que se estaba probando. El objetivo era poder ofrecer, dentro de las ocho empresas que se encuentran acreditadas ente el Ministerio de Economía, las firmas electrónicas. Yo recibo firmas electrónicas de las ocho empresas que están acreditadas. Entonces, es sumamente importante entender que mi sistema nunca ha sido vulnerado.

¿Qué ocurre una vez que se da cuenta de que se vulneró el sistema de esta empresa externa?

El asunto se firma por la empresa certificadora, que es la que permite acreditar las firmas. Luego ingresó a mi bandeja de tramitación de documentos y quedó ahí pendiente, porque entró a un horario en que nosotros ya no estábamos funcionando. Cuando al día siguiente me senté a revisar la documentación, que es mi deber, ya que esto no es automático, sino que yo personalmente hago la revisión manual de cada documento, vi esto y no lo pude creer. Lo rechacé al darme cuenta que era el notario Francisco Leiva con una máscara de él mismo.

¿Eso lo informó a la empresa externa?

Por su puesto. Yo inmediatamente rechacé el documento, lo mandé a periciar y le pedí a la empresa que me diera toda la información de la situación.

Pero es un hecho que se demostró que el servicio de la empresa externa no es seguro y es vulnerable.

Eso es un tema que tendría que preguntárselo a la empresa directamente.

¿Usted se lo preguntó?

Claro, pero ellos dieron la explicación de que es un tema absolutamente técnico, en donde ellos indicaron que tenían que elevar la condición de seguridad. Más allá de eso, la empresa está con una resolución del Ministerio de Economía, para otorgar firmas con biometría. Por eso digo yo que esa parte más técnica debería preguntársela a la empresa, porque ya depende de la autorización del Ministerio de Economía en relación al uso de esa tecnología.

Si es que se demostró que el servicio de esa empresa externa es vulnerable, uno pensaría que lo lógico es cortar la relación con esa empresa en particular.

Eso lo tiene que verificar el Ministerio de Economía. Le corresponde a ellos señalar qué pasa con los sistemas de biometría que entregó dicha empresa de acuerdo a su propia resolución.

¿Considera que existe seguridad para seguir operando con esa empresa en particular?

De acuerdo a su respuesta, en el sentido de que elevaron la condición de seguridad, no tendría por qué dudar de esa situación.

Usted acusó sabotaje. ¿Sigue sosteniendo eso? El notario Leiva dijo que hizo el trámite con sus datos y que le avisó del hecho.

En los sistemas de tecnología está absolutamente normado y reglamentado cuando una persona va a interferir un sistema. Eso se llama ethical hacking. Para hacerlo, la comunicación con la persona es antes, es decir, se le indica a la persona que se va a realizar un acto determinado para verificar la vulneración o el funcionamiento del sistema. En este caso en particular, recibimos la documentación y cuando la abrí al día siguiente temprano en la mañana me encontré con esta situación y rechacé el documento.

Entre algunos ministros de la corte se comentó que usted aprovechó el contexto de la pandemia para aumentar su negocio vulnerando la ley y que ellos detuvieron eso. ¿Qué le parece que su trabajo sea interpretado de esa forma?

Que la corte señale eso, creo que es más bien porque tenemos un problema con la Asociación de Notarios.

¿Cuál sería ese problema?

De influencia, de poder.

¿Por qué cree que cuesta tanto modernizar el sistema notarial?

Porque existe una defensa corporativa completa en la asociación para evitar los cambios. Todos los cambios importantes de una modernización, para entregar un mejor servicio y fortalecer la función del sistema notarial son complejos. Entonces existe una defensa corporativa respecto de ese punto.

Actores del sistema, entre ellos un ministro de la Corte Suprema, han hablado de la supuesta influencia y lobby de los notarios en el área parlamentaria y el mundo judicial. ¿Comparte usted esa apreciación?

Eso, la verdad es que lo dice todo el mundo, no es algo que lo tenga que decir yo.

¿Lo dice Valeria Ronchera?

Eso habría que ir a consultarlo a las partes pertinentes

Se lo estoy consultando...

Yo ya no soy parte del directorio.

No, pero es notaria y le estoy preguntado si comparte que los notarios ejercen un lobby y una influencia muy grande en el sistema político y en el Poder Judicial para obstaculizar cambios.

Es que por eso le digo, ese no es mi tema. Yo estoy proponiendo una modernización, absolutamente completa, conforme a las normas, conforme a la ley. No es tema esto de la consulta que usted me está haciendo.

¿Está de acuerdo con la reforma del gobierno?

Eso habría que verlo en el Congreso, que es la sede donde hay que conversarlo. Yo planteo que hay que fortalecer el sistema notarial y darle dignidad al ciudadano. Eso es lo que defiendo. Propongo una modernización del sistema notarial para el siglo XXI, con cambios tecnológicos, mejoras sistemáticas importantes, servicio al ciudadano, transparencia, agilidad y los mejores estándares de calidad.