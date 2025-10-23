SUSCRÍBETE
Nacional

Vallejo asiste en representación de Boric a funeral de menor fallecido en trágico accidente en Recoleta

La portavoz del Ejecutivo, recogiendo las palabras que poco antes había pronunciado el Presidente en su gira por la Región de Valparaíso, sostuvo que la muerte del niño de 12 años "desgarra el alma de nuestro país".

Alonso ArandaPor 
Alonso Aranda
Ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo. Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

La ministra secretaria general de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, este jueves asistió en representación del Presidente Gabriel Boric al funeral del menor de 12 años fallecido en el trágico choque a un furgón escolar en Recoleta.

A su llegada al cementerio, en Huechuraba, la portavoz del Ejecutivo replicó las palabras que minutos antes había pronunciado el Mandatario, en su visita a San Esteban, Región de Valparaíso.

“El Presidente lo dijo, esto desgarra el alma de nuestro país. Y el Presidente me pidió especialmente poder acompañar a la familia en el funeral. Hemos estado en coordinación para la llegada, para poder acompañarla en un difícil, muy doloroso momento”, dijo la secretaria de Estado.

La ministra también remarcó que desde el principio se dispuso el apoyo a la familia y que eso “ha estado a través directamente del Presidente, también como el ministro del Interior (Álvaro Elizalde), y ahora en mi caso, por mandato del Presidente. Que aunque está en otras tareas, pero a través de nuestra presencia, él también quiere estar presente”.

Vallejo señaló además que “es muy doloroso, y creo que para cualquier madre o padre, conocer esta trágica situación es algo que nos afecta a todos. Por cierto, incomparable con lo que debe estar pasando la madre Esteban, su familia, su padre”.

A nombre del gobierno, la vocera planteó: “No queremos que estas cosas vuelvan a pasar. Nuestros niños tienen que estar protegidos, seguros, en la calle, donde sea. Y yo creo que esto es un trabajo que no debe parar nunca. Enfrentar la delincuencia, la inseguridad y proteger a nuestros niños. Es una tarea de Estado, es tarea de todo el conjunto de la sociedad, y un esfuerzo permanente”.

Boric, por su parte, se reunió con la familia previamente este martes, en el Servicio Médico Legal (SML), en compañía del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y el subsecretario de la cartera,Víctor Ramos, para manifestar apoyo y disposición de todos los ministerios a colaborar, y con la entrega de ayuda psicosocial.

Esto, en el mismo tenor de lo que ya había manifestado en sus redes sociales cuando se conoció la tragedia. “La muerte de un niño y puesta en riesgo de otros en un choque a un furgón escolar provocado por dos delincuentes (ambos ya detenidos) desgarra el alma de Chile. Es la sociedad entera la que abraza a las familias que hoy sufren y repudia a quienes han provocado esta tragedia. He instruido a mis ministros ponerse a disposición de las familias. El Estado a través de todas sus instituciones hará valer el Derecho y la Justicia”, escribió en X.

En esta jornada, en tanto, en su paso por San Esteban, el Jefe de Estado apuntó a la búsqueda de justicia, por la responsabilidad de los delincuentes que causaron el accidente en que falleció el menor. “Me comprometí con la familia del pequeño Esteban, que falleció de manera desgarradora por culpa de dos delincuentes, que no tiene nombre, no hay cómo expresar ese dolor desgarrador que siente esa familia en este momento. Pero va a haber justicia. En Chile no va a haber impunidad”, dijo.

