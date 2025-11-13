OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    “Vamos a seguir peleando en todas las instancias”: Desbordes por levantamiento de embargo contra Municipalidad de Santiago

    El alcalde expresó de forma tajante que “no voy a pagar $8.000 (millones) por lo que vale $3.000 o $2.500".

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Santiago, 3 de septiembre 2025. El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, presenta las medidas de seguridad, salud y sostenibilidad que se implementaran en La Gran Fonda de Chile 2025 del Parque OHiggins. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, reaccionó a la decisión del 20° Juzgado Civil de Santiago de levantar la orden de embargo contra el municipio que dirige y señaló que “haré todo lo necesario para defender el patrimonio de las vecinas y vecinos de la comuna”.

    Fue el 22 de octubre que el mismo tribunal ordenó la ejecución de embargo en contra del órgano comunal, por el incumplimiento de pago a la inmobiliaria San Valentino SpA por la compraventa del inmueble de la exclínica Sierra Bella.

    El alcalde reiteró que esto es un “muy mal negocio para el municipio”. “Inversionistas privados compran en 2.000 millones en 2022. Le ofrecen la exclínica -que está hace mucho tiempo abandonada, que no tiene resolución sanitaria, nada- a una universidad en 3.000 millones en 2023. La universidad lo encuentra caro o no la compra”, detalló el jefe comunal.

    Si bien la arista penal se cerró, no quedó en discusión de que hubo una suerte de coordinación, por decirlo suavemente, entre los tasadores que participaron de ese proceso. El fiscal encargó una tasación autónoma que habló de no más de 3.000 millones de pesos”, explicó Desbordes.

    En esa línea, el alcalde de Santiago señaló tajante que “no voy a pagar $8.000 (millones) por lo que vale $3.000 o $2.500. Los vendedores requirieron el pago por la vía ejecutiva con escritura ya inscrita y solicitaron el embargo de bienes y cuentas corrientes del municipio”.

    Respecto al embargo, indicó que en opinión del municipio “no son embargables los bienes municipales y, por lo tanto, presentamos una reposición, interpusimos una reposición en el Juzgado Civil respectivo que fue acogida anoche y, por lo tanto, se alzaron, se terminaron estos embargos”.

    “Hoy día no hay bienes embargados del municipio. Vamos a seguir peleando en todas las instancias posibles porque este es un negocio en donde se producen varias figuras de nuestro juicio de delitos civiles, si no penales”, añadió.

    “Nadie está por sobre la ley”

    Respecto a la situación de los permisos de obras en el Palacio de La Moneda que, por ahora, paralizaron su remodelación por instrucción del municipio, el alcalde Desbordes señaló que “nadie está por sobre la ley”.

    Al ser consultado por declaraciones de la ministra de Obras Públicas, Jessica López, quien criticó la decisión de la municipalidad, el jefe comunal manifestó que “uno de los compromisos que hice al asumir era una cosa tan básica como que se cumpla la ley. Y al local comercial o a la casa particular más humilde que hace una remodelación se le exigen una serie de trámites, que están en la ley. La misma obligación que en el Palacio de Gobierno de Chile”.

    “Nadie está por sobre la ley, pero parece que la ministra cree que sí están por sobre la ley y la verdad es que no solo rechazo sus dichos, sino que le pido que se retracte y se disculpe con la gente de todo Chile. Porque el mensaje que ella está dando es que hay personas privilegiadas que se pueden saltar la ley. Y de verdad me avergüenza su declaración”, afirmó Desbordes.

    Más sobre:Sierra BellaMario DesbordesSantiago

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Sichel apunta a disminución en delitos de mayor connotación social en Ñuñoa: “Este año hemos reducido esto en un 5,9%”

    Para “frenar” avance de la derecha en el Senado: Movimiento Transformar entrega respaldo a candidatura de Karol Cariola

    Empresario argentino se querella contra hermanos Menichetti Pilasi por estafa en el negocio de carbón

    Presupuesto 2026: Tras presión parlamentaria, gobierno repone número de subsidios de vivienda

    “Mala decisión” y “actuó con dolo”: bancadas de oposición y PPD-independientes fustigan contestación de Pardow por AC

    The Economist resalta el hito que sería el “giro brusco a la derecha” en las próximas elecciones de Chile

    Lo más leído

    1.
    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial

    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial

    2.
    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    3.
    Comando de Jara proyecta bajo el 30% y mira al electorado de Parisi

    Comando de Jara proyecta bajo el 30% y mira al electorado de Parisi

    4.
    Manouchehri (PS) tras anuncio de acciones legales en su contra por parte de Provoste: “Cuando tocas a los poderosos, estos reaccionan”

    Manouchehri (PS) tras anuncio de acciones legales en su contra por parte de Provoste: “Cuando tocas a los poderosos, estos reaccionan”

    5.
    Kaiser realiza masivo acto de cierre de campaña y afirma que indultaría a “carabineros condenados por defender la democracia”

    Kaiser realiza masivo acto de cierre de campaña y afirma que indultaría a “carabineros condenados por defender la democracia”

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    Servicios

    Estos son los documentos válidos para votar en las elecciones

    Estos son los documentos válidos para votar en las elecciones

    Registro Civil anuncia horario extendido para retirar cédulas de identidad previo a las elecciones

    Registro Civil anuncia horario extendido para retirar cédulas de identidad previo a las elecciones

    A qué hora y dónde ver a Irlanda vs. Portugal de Cristiano Ronaldo

    A qué hora y dónde ver a Irlanda vs. Portugal de Cristiano Ronaldo

    Estos son los documentos válidos para votar en las elecciones
    Chile

    Estos son los documentos válidos para votar en las elecciones

    Sichel apunta a disminución en delitos de mayor connotación social en Ñuñoa: “Este año hemos reducido esto en un 5,9%”

    Para “frenar” avance de la derecha en el Senado: Movimiento Transformar entrega respaldo a candidatura de Karol Cariola

    Empresario argentino se querella contra hermanos Menichetti Pilasi por estafa en el negocio de carbón
    Negocios

    Empresario argentino se querella contra hermanos Menichetti Pilasi por estafa en el negocio de carbón

    ¿El regreso del FUT?

    Presupuesto 2026: Tras presión parlamentaria, gobierno repone número de subsidios de vivienda

    Por qué Colombia dejará de compartir información de inteligencia con EEUU y cuáles podrían ser los efectos
    Tendencias

    Por qué Colombia dejará de compartir información de inteligencia con EEUU y cuáles podrían ser los efectos

    Qué se sabe del objeto no identificado que cayó en un cerro de Río Hurtado

    Qué es la “flota fantasma” de Rusia y cómo es utilizada para evadir las sanciones de Occidente

    Las claves del sorprendente rendimiento de Corea del Norte en el Mundial Sub 17
    El Deportivo

    Las claves del sorprendente rendimiento de Corea del Norte en el Mundial Sub 17

    La razón por la que Fernando Zampedri se excusó de ser vocal de mesa

    Las dificultades de la Roja en Rusia: conexión limitada, efectivo obligatorio y un viaje extenuante

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia
    Finde

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    “Hace dos años tuvimos un sueño”: cómo un restaurante de Casablanca ganó uno de los premios más importantes del mundo

    Los Jaivas en el Estadio Nacional: esto debes saber del histórico concierto

    Familia revela que Ozzy Osbourne fue hospitalizado en secreto dos semanas antes de su show de despedida
    Cultura y entretención

    Familia revela que Ozzy Osbourne fue hospitalizado en secreto dos semanas antes de su show de despedida

    Dua’s version: escucha su interpretación de El Duelo de La Ley en el Estadio Nacional

    Con temas clásicos y sorpresas para los fans: Pulp lanza su Tiny Desk

    China exige a Japón retirar sus “escandalosas” declaraciones sobre Taiwán
    Mundo

    China exige a Japón retirar sus “escandalosas” declaraciones sobre Taiwán

    Marco Rubio apunta que las pruebas nucleares propuestas por Trump incluirán el uso de “sistemas de lanzamiento”

    Los correos de Epstein: la información que habría entregado a Rusia sobre Trump y sus dichos sobre Clinton y el expríncipe Andrés

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte