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    Varios desistimientos y una renuncia a 72 horas de asumir: el trastabillado nombramiento de los seremis de Kast

    Este domingo y luego de varias críticas y acusaciones, renunció de forma voluntaria el seremi de Salud de Valparaíso. Así, Aldo Ibani se sumó a una serie de nombramientos de seremis fallidos en los primeros días de la actual administración.

    Ignacia CanalesPor 
    Ignacia Canales
    Unar Agency/Aton Chile

    Durante la tarde de este domingo el Ministerio de Salud confirmó que aceptó la renuncia voluntaria de Aldo Ibani, quien hace apenas dos días había sido designado como seremi de Salud de la región de Valparaíso, marcando así un nuevo traspié en el nombramiento de seremis por parte del gobierno de José Antonio Kast, con varios otros fallidos.

    Los episodios recuerdan lo sucedido a la administración de Gabriel Boric, donde se vieron obligados a bajar ciertos nombramientos por antiguos posteos en redes sociales. Quizás si el más bullado es el de Nicolás Cataldo (PC), quien vio frustrada su llegada a la Subsecretaría del Interior por viejas críticas a Carabineros.

    Particularmente ahora, la salida de Ibani se dio en medio de diversos cuestionamientos a partir de denuncias por redes sociales en que se le acusa incluso de la presunta venta de productos falsificados. En añadido, el presidente del consejo regional de Valparaíso del Colegio Médico, Luis de la Torre, puso en duda su trayectoria: “Resulta difícil de comprender que el nombramiento que se haya hecho sea de un profesional que tiene pocos años de experiencia posterior a su titulación, debido a que creemos que esta región requiere un seremi con un conocimiento amplio de la medicina y con una experiencia para liderar”.

    El Minsal aclaró que la designación final de quien asumirá el cargo de Seremi de Salud de la Región de Valparaíso “será informada oportunamente en los próximos días.

    Pero este caso, si bien es el único con una renuncia exprés de por medio, no es el único que se ha visto envuelto en polémicas. De hecho, hay varios anuncios formalizados por el gobierno que luego quedaron en nada, configurando un proceso que no ha estado exento de tropiezos.

    También en la región de Valparaíso, el nombramiento del seremi de Seguridad generó antes otros problemas. Oficialmente, el gobierno había anunciado a Hernán Silva para el cargo, pero las críticas no tardaron en llegar.

    De él reflotó un sumario administrativo de 2012 por una presunta falsificación de firmas en documentos oficiales. Silva reconoció la existencia del proceso disciplinario, pero aseguró que él no participó en los hechos investigados. A este hecho se sumó que durante su paso por Carabineros recibió una sanción de censura por no firmar el registro de asistencia.

    Así, su nombramiento quedó en incertidumbre. De hecho, la Delegación Presidencial eliminó de sus redes sociales el anuncio de su incorporación al Gabinete Regional, sin ninguna explicación pública al respecto.

    ¿Otro fallido nombramiento? El de Jorge Salazar como seremi de Obras Públicas de Los Ríos. Tras haber sido oficializado e incluso presentado por la delegada presidencial Vicky Carrasco en dependencias de gobierno, las críticas por presuntas irregularidades mientras fue presidente del club Deportes Valdivia terminaron frustrando su llegada. A través de un breve escrito, la delegación justificó que su decreto de nombramiento aún no se había producido.

    En la Seremi de Educación de Los Lagos ocurrió algo similar. El pasado 1 de abril, la delegación presidencial de la región dejó sin efecto el nombramiento de Patricia Dinamarca.

    A través de un comunicado, informaron que, si bien su asignación fue anunciada, no se concretó debido a que no contaba con el decreto correspondiente. Con todo, alcanzó a estar seis días en el cargo.

    Aunque en el comunicado las autoridades no entregaron razones, tras la oficialización de su nombramiento se difundieron antiguas publicaciones en sus redes sociales, que hacían alusiones a apoyos al estallido social y un cacerolazo.

    “En ese proceso de análisis se decidió avanzar con otro profesional de la terna enviado desde la región. Agradecemos la disposición de la señora Dinamarca para asumir funciones en el gobierno”, comunicaron desde la delegación de la zona.

    Pero antes otro episodio -el que concentró mayor atención hasta aquí- fue el fallido nombramiento del seremi de educación del Biobío. Alexander Nanjarí había sido anunciado con bombos y platillos por redes, pero poco más de 24 horas después todo se deshizo.

    ¿El motivo? Antiguos posteos en las redes sociales de él dados a conocer apenas la delegación informó su designación terminaron por frustrar su arribo.

    A través de una cuenta que ya no existe, el profesional respondía a un usuario que preguntaba si “10 años de diferencia es un problema?”, con un “10 años no son nada” y “mucho mejor si es más joven JAJAJAJAJ”. En ese intercambio, la otra persona señala que “parece que se está convirtiendo en mi preferencia” y Nanjarí vuelve a responder con un “si hay madurez a pesar de la edad menor, eso es un 11/10”.

    Consultados por La Tercera, desde el Ejecutivo no emitieron respuesta respecto de este proceso y en general el argumento ha sido que en casi ninguno de los casos se alcanzó a emitir el decreto que hacía administrativamente oficial cada uno de esos nombramientos y que sólo alcanzaron a hacerse los anuncios por redes sociales.

    Pero después del anuncio de los ministros y posteriormente el de los subsecretarios, el de esta suerte de “tercera línea” que suponen los seremis ha sido blanco de critica por varias razones. Primero por la demora. Y es que incluso desde el oficialismo han mirado con preocupación la tardanza, considerando que por estos días los nombramientos se siguen dando a casi un mes del inicio de la administración Kast. Principalmente, porque no querían que se repitiera la misma historia con los ministros, donde la representación de los partidos en el gabinete fue mínima.

    Pero, además, por el goteo: no todos los seremis fueron nombrados al mismo tiempo. Ni por sectorial ni regionalmente hablando. Y, cuando se ha hecho, han existido los traspiés ya descritos, lo que ha puesto la mirada en el jefe del Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval, junto a su equipo integrado por Ignacio Dülger y Álvaro Bellolio, quienes según fuentes conocedoras de los nombramientos son quienes tuvieron a su cargo la revisión previa de los antecedentes de cada uno de los elegidos.

    Más sobre:SeremiNombramientoJosé Antonio KastGobierno

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