Detienen a hombre que vendía drogas por redes sociales mientras realizaba un reemplazo en el hospital de Temuco

Un hombre de 23 años fue detenido por comercializar diferentes tipos de drogas mientras trabajaba realizando un reemplazo en el Hospital Regional de Temuco.

El sujeto, que mantenía antecedentes penales por tráfico de drogas, receptación y amenazas, fue capturado cuando realizaba una transacción en las afueras del recinto hospitalario, donde se encontraba realizando un reemplazo desde el año 2024.

Según se ha conocido el hombre comercializaba diferentes drogas a través de redes sociales, estaba realizando una venta por 25 mil pesos de una ampolla de fentanilo al exterior del Hospital Regional precisamente en calle Manuel Montt, al momento de ser detenido.

De acuerdo a lo que señaló la teniente coronel de Carabineros, Ximena Valle, Subprefecto de los Servicios Prefectura Cautín, “personal del OS7 de Carabineros, utilizando técnicas investigativas propias de su especialidad, logró la detención de un hombre adulto, quien prestaba servicios de reemplazo en el hospital regional de Temuco, a quien además se le incautó, tanto en el lugar de la detención como posteriormente en su domicilio, drogas como fentanilo, ketamina, marihuana y cocaína, entre otras, las que ofrecía habitualmente a través de sus redes sociales”.

Tras su detención, personal del OS7 de Carabineros se trasladó hasta su domicilio en la comuna de Nueva Imperial en el sector de Santa Teresa, donde se encontraron 5 ampollas de tramadol, 16 gramos marihuana elaborada, 13 gramos de clorhidrato de cocaína, 15 gramos de ketamina, una balanza y dinero en efectivo.

Según detalló la teniente de Carabineros, el detenido "entregaba a sus compradores en las inmediaciones del hospital regional" y “mantenía antecedentes penales por delito de tráfico de drogas, por delito de receptación y amenazas y fue puesto a disposición de la justicia el día de hoy“.