Venía desde Perú: Sujeto queda en prisión preventiva por más de 15 kilos de ketamina en Chacalluta

Este sábado quedó en prisión preventiva un sujeto por tener más de 16 kilos y 325 gramos de ketamina en Chacalluta, Región de Arica y Parinacota.

El pasado viernes, a las 19:48 horas, en el Complejo Fronterizo Chacalluta, Aduanas sorprendió a un sujeto de nacionalidad peruana conduciendo un vehículo en una de las islas del complejo.

De acuerdo a la Fiscalía, tras ser revisado en el camión escáner, se registró que su auto presentaba una densidad anormal en el sector del tablero.

Luego, al ser revisado manualmente, se detectó que el imputado ingresó a chile 81 botellas de vidrio contenedoras de 16 kilos y 325 gramos de ketamina.

Estas drogas estaban ocultas y tenían fines de tráfico.

Asimismo, el imputado portaba consigo un celular y 406.000 en dinero efectivo.