Ventiladores desocupados en el país llegan al nivel más bajo

En todo el país hay 390 ventiladores disponibles. En otras palabras, la red integrada de salud, según el último reporte del Ministerio de Salud, que cuenta con un total de 2.130 de esas máquinas, solo mantenía el 18% desocupadas.

Esta es la primera vez que en el país, durante esta emergencia, se registran menos de 400 soportes ventilatorios, a pesar de los esfuerzos que ha hecho el gobierno para duplicar estos aparatos y dar abasto a la demanda de pacientes críticos, que sigue al alza.

Sin embargo, más allá de la cantidad de ventiladores disponibles, la Sociedad de Medicina Intensiva (Sochimi) apunta a otro elemento de preocupación: la cantidad de camas complejas habilitadas.

“El problema ahora es que hay menos camas que ventiladores”, reconoce el timonel de la Sochimi, Tomás Regueira. El médico comenta que, teóricamente, el peak en la demanda de camas UCI se daría en la primera quincena de junio. Esa saturación, dice Regueira, se va a mantener por bastante tiempo, ya que un paciente está requiriendo de tratamientos intensivos hasta por 14 días. Por eso los análisis de Sochimi apuntan a que, una vez ocurrido el peak en la demanda de camas críticas, “sin duda va a sobrepasar las 1.900 camas que figuran operativas en Chile”.

“Si no se generan las camas con el personal capaz de hacer andar ese ventilador y cuidar a ese paciente, no va a servir. Ahora es el momento de que los equipos de salud, los directores de hospital, las clínicas privadas, todos entendamos que, a pesar de que hicimos un gran esfuerzo, se requiere uno mucho mayor. Y esto es ahora, no mañana”..