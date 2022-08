Veredicto podría conocerse a fines de esta semana: el jueves comienzan alegatos de clausura en caso contra Martín Pradenas

Durante esta jornada, terminó de presentar una serie de testimonios y pruebas la defensa de Martín Pradenas Dürr, a quien se le imputan siete delitos de connotación sexual cometidos en 2019 en contra de seis víctimas, entre las cuales está Antonia Barra, la joven de 23 años que en 2019 se quitó la vida tras presuntamente ser agredida sexualmente por el imputado en la ciudad de Pucón.

De esta manera, a partir de este jueves se iniciarán los alegatos de clausura del juicio, en el que el Ministerio Público -quien la semana pasada terminó de presentar sus pruebas, junto a los abogados querellantes- solicita una pena de 41 años para el imputado. De esta forma, el veredicto del tribunal -absolutorio o condenatorio- podría conocerse este viernes o sábado, mientras que la sentencia -en caso de que Pradenas Dürr sea hallado culpable, se conocería el martes de la próxima semana. En este escenario, la defensa tendría 10 días más para presentar un recurso de nulidad del fallo.

Fin del proceso probatorio

El abogado defensor del acusado, Javier Jara Müller, presentó en las últimas jornadas los testimonios de tres peritos y 10 testigos, además de pruebas documentales y periciales como antecedentes exculpatorios, poniendo fin a esta etapa procesar tras poco más de un mes de audiencias de juicio iniciadas el pasado 14 de junio.

Martín Pradenas Dürr es acusado por el fiscal Miguel Rojas por cinco delitos de abuso sexual y dos de violación cometidos en perjuicio de 6 víctimas menores y mayores de 14 años, ocurridos entre noviembre de 2010 y el 18 de septiembre de 2019. Es en esta última fecha cuando, según la acusación, abusó y violentó sexualmente a Antonia Barra Parra en una cabaña en la zona del balneario de Pucón, cuando la joven se encontraba con sus facultades disminuidas para oponer resistencia al abuso sexual, al estar bajo los efectos del alcohol.

Según la tesis de las partes querellantes, la joven, agobiada y bajo un fuerte estrés producto de la agresión sexual, determinó quitarse la vida, al interior de su domicilio en Temuco, en octubre del mismo año.

En un análisis jurídico de lo ocurrido en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco -que mantuvo en reserva las audiencias, permitiendo sólo a los intervinientes en el caso participar-, el abogado Javier Jara indicó que “hoy día se terminó la prueba de la defensa, rendimos los medios probatorios que nosotros estimamos pertinentes. Pero creemos que la prueba de cargo no es suficiente para condenar por ninguno de los hechos a Martin Pradenas”.

El jurista añadió que “estimamos que el tribunal tiene que fallar con perspectiva de género, pero eso no quiere decir que el tribunal se incline por una u otra tesis, dependiendo del género de la víctima o del imputado. sino que la perspectiva de género tiende a igualdad, a aquella persona que está en desmedro con la persona del imputado, que en este caso varón, y esa igualación no es más que respetar los derechos de las personas y no mirar con desdén, la función de la mujer. Eso está reconocido con creces en nuestra legislación desde hace mucho tiempo”.

“Otras situaciones que se desvían de eso -agregó- atentan contra nuestro proceso penal, atentan contra las garantías fundamentales, que nosotros reconocemos y hemos admitido por tratados internacionales, como presunción de inocencia, derecho a defensa, debido proceso legal etc. Estimamos que el tribunal eso lo tiene suficientemente claro. El tribunal sabe el derecho” cerró el abogado Jara Müller.

Por su parte, el fiscal Miguel Rojas sostuvo que “ha concluido la etapa en que cada uno de los intervinientes ha incorporado la prueba en las cuales sustenta cada una de las pretensiones, no solamente la fiscalía, los querellantes, sino que la propia defensa. A partir de esto comienza la recepción por parte del tribunal de los alegatos de clausura por cada uno de los intervinientes”.

Este proceso judicial se iniciará a las 9 de la mañana del jueves 5 de agosto y se extenderá hasta el día siguiente, tiempo en el cual el tribunal recibirá las réplicas de cada uno de los alegatos de los abogados intervinientes. Según los plazos legales, este viernes o sábado se debería conocer el veredicto -absolutorio o condenatorio- para Martín Pradenas, quien permanece recluido en Valdivia.