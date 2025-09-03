Día Nacional del Vino se celebrará con fiesta enoturística en el centro de Santiago este jueves y viernes

Este jueves 4 y viernes 5 de septiembre, se celebrará el Día Nacional del Vino en una actividad en el histórico Barrio La Bolsa organizada por el Gobierno de Santiago y su Corporación Regional.

La fiesta enoturística reunirá a 20 viñas del Valle del Maipo junto a emprendedores locales.

Entre las 12.00 y las 19.00 horas, los asistentes podrán disfrutar de un variado programa que incluye catas y charlas de enoturismo, cooking shows, muestras folclóricas y presentaciones de grupos locales que darán el toque festivo propio de septiembre.

A esto se suma la presencia de la tradicional “fuente del vino”, concursos, degustaciones y sorpresas que invitarán a descubrir por qué Santiago es reconocido como la capital del vino y el turismo.

“Celebrar el Día Nacional del Vino en pleno centro de Santiago es una oportunidad única para mostrarle a Chile y al mundo que nuestra región no solo es la puerta de entrada al país”, señaló el gobernador Claudio Orrego, recalcando que el interés es que la ciudad de Santiago “sea reconocida como la capital del vino de Latinoamérica”.

La celebración gratuita y abierta a todo público, pondrá en valor el enoturismo del Valle del Maipo, ofreciendo una vitrina para sus vinos de excelencia y mostrando la riqueza cultural de una de las zonas productoras más emblemáticas de Chile, destacan desde el GORE.