SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Violenta encerrona a adulta mayor en Lo Espejo termina con persecución policial y dos adolescentes en internación provisoria

    Tras un seguimiento controlado de Carabineros permitió dar con el paradero de los antisociales en Pudahuel y vincular a los imputados con otros ilícitos cometidos minutos antes en la capital.

    Por 
    Roberto Martínez
    encerronas

    Una investigación por robo con violencia e intimidación encabeza la Fiscalía Regional Metropolitana Sur tras un violento asalto registrado la mañana de este martes en la comuna de Lo Espejo, donde una adulta mayor de 85 años fue atacada por un grupo de delincuentes mientras se desplazaba en su vehículo.

    Según explicó el fiscal Juan Cheuquiante, jefe de la Fiscalía de Flagrancia, la víctima se movilizaba en un vehículo marca Jeep cuando fue interceptada por cuatro sujetos que descendieron desde un automóvil Chevrolet.

    Los individuos la intimidaron y agredieron, por medio de la modalidad de encerrona, para sustraerle el vehículo, huyendo posteriormente del lugar.

    Carabineros inició un seguimiento controlado del automóvil robado, el cual se extendió por distintas comunas de la Región Metropolitana.

    En el marco de esta persecución, el vehículo -conducido por los implicados- colisionó con un poste de alumbrado público en la comuna de Pudahuel, lo que permitió concretar la detención de dos adolescentes.

    El persecutor detalló que ambos imputados fueron puestos a disposición de los tribunales durante la tarde y que, tras la audiencia de formalización, se decretó la internación provisoria para ambos mientras se desarrolla la investigación penal.

    Vínculos con otros delitos

    En paralelo, la Ministerio Público instruyó múltiples diligencias investigativas al OS-9 de Carabineros, luego de establecer que los mismos sujetos habrían intentado, minutos antes, cometer otro robo con intimidación, el cual fue frustrado gracias a la alerta emitida por la central de cámaras de una autopista urbana.

    Además, durante el procedimiento se logró acreditar que el vehículo Chevrolet Captiva en el que se movilizaban los imputados mantenía un encargo vigente por robo y circulaba con placas patentes falsas, antecedentes que reforzaron la imputación penal.

    Por estos hechos, los adolescentes fueron formalizados no solo por robo con intimidación, sino también por el delito de receptación de vehículo motorizado, manteniéndose la medida cautelar de internación provisoria por considerarse que su libertad representa un riesgo para la seguridad pública.

    Más sobre:PolicialAdolescentesEncerronaLo EspejoInternación provisoriaJudicialNacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Bancos han recibido más de 50 mil solicitudes de subsidio a la tasa para compra de viviendas nuevas

    Santander se mantiene como el mayor banco del país en 2025 pero BancoEstado lo supera en hipotecarios y empresas

    Familia Piñera paga unos US$ 190 millones en impuestos por la herencia del expresidente

    Incendios en Ñuble y Biobío: aseguradoras han recibido más de 320 denuncias de siniestros en primer balance oficial

    Formalizan a hijo del exsenador Fulvio Rossi por estafa reiterada a comités de vivienda en Iquique: perjuicio llega a $ 145 millones

    “Gustavo. Un gran Honor. Amor a Colombia”: Los detalles del cara a cara de Trump y Petro en la Casa Blanca

    Lo más leído

    1.
    Con drones y operación “candado”: buscan a sujeto que se fugó esposado desde Cesfam en San Bernardo

    Con drones y operación “candado”: buscan a sujeto que se fugó esposado desde Cesfam en San Bernardo

    2.
    Preparación de juicio oral contra Cathy Barriga se suspende hasta el 4 agosto

    Preparación de juicio oral contra Cathy Barriga se suspende hasta el 4 agosto

    3.
    Rapa Nui rechaza propuesta del gobierno que la separaba administrativamente de Valparaíso y creaba gobierno especial en la isla

    Rapa Nui rechaza propuesta del gobierno que la separaba administrativamente de Valparaíso y creaba gobierno especial en la isla

    4.
    PDI incauta 10 armas, droga avaluada en más de $10 millones y detiene a dos integrantes de clan familiar en la RM

    PDI incauta 10 armas, droga avaluada en más de $10 millones y detiene a dos integrantes de clan familiar en la RM

    5.
    Gobierno y Carabineros inician recalificación de seguridad de 19 estadios y se alistan guardias especializados para el fútbol

    Gobierno y Carabineros inician recalificación de seguridad de 19 estadios y se alistan guardias especializados para el fútbol

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Anuncian un sistema frontal para la zona central: cuándo llega la lluvia a la Región Metropolitana

    Anuncian un sistema frontal para la zona central: cuándo llega la lluvia a la Región Metropolitana

    Quién es Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello nombrada ministra de Turismo en Venezuela

    Quién es Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello nombrada ministra de Turismo en Venezuela

    Xiaomi estrena en Chile sus nuevas gafas inteligentes de audio: prometen 13 horas de música y diseño modular

    Xiaomi estrena en Chile sus nuevas gafas inteligentes de audio: prometen 13 horas de música y diseño modular

    Servicios

    Estas son las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Estas son las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Cambio de hora: ¿Cuándo empieza el horario de invierno en Chile?

    Cambio de hora: ¿Cuándo empieza el horario de invierno en Chile?

    Revisa si tienes multas sin pagar: es requisito para obtener el permiso de circulación

    Revisa si tienes multas sin pagar: es requisito para obtener el permiso de circulación

    Formalizan a hijo del exsenador Fulvio Rossi por estafa reiterada a comités de vivienda en Iquique: perjuicio llega a $ 145 millones
    Chile

    Formalizan a hijo del exsenador Fulvio Rossi por estafa reiterada a comités de vivienda en Iquique: perjuicio llega a $ 145 millones

    Violenta encerrona a adulta mayor en Lo Espejo termina con persecución policial y dos adolescentes en internación provisoria

    “Clarísimas las prioridades”: Constanza Martínez (FA) ironiza con Kast por gira en Europa y su postura a candidatura de Bachelet

    Bancos han recibido más de 50 mil solicitudes de subsidio a la tasa para compra de viviendas nuevas
    Negocios

    Bancos han recibido más de 50 mil solicitudes de subsidio a la tasa para compra de viviendas nuevas

    Santander se mantiene como el mayor banco del país en 2025 pero BancoEstado lo supera en hipotecarios y empresas

    Familia Piñera paga unos US$ 190 millones en impuestos por la herencia del expresidente

    Los 5 ejercicios esenciales que todo adulto debe hacer para envejecer bien
    Tendencias

    Los 5 ejercicios esenciales que todo adulto debe hacer para envejecer bien

    El ejercicio clave de la vida cotidiana que mejora la salud sin la necesidad de ir al gimnasio, según la ciencia

    Por qué la familia real de Noruega está vinculada al caso de Jeffrey Epstein

    Álvaro Madrid se realiza los exámenes médicos y es nuevo refuerzo de Colo Colo para este 2026
    El Deportivo

    Álvaro Madrid se realiza los exámenes médicos y es nuevo refuerzo de Colo Colo para este 2026

    “Movimiento adicional y golpe en el rostro”: así operó el VAR en la expulsión de Juan Martín Lucero en la U

    “Sé lo que soy como jugador”: Marcelo Morales responde a las críticas por su estado físico en su presentación en la U

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla
    Finde

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Crimen y amistad: mira el trailer de la serie que junta a Elisabeth Moss y Kerry Washington
    Cultura y entretención

    Crimen y amistad: mira el trailer de la serie que junta a Elisabeth Moss y Kerry Washington

    Meryl Streep interpretará a Joni Mitchell en biopic dirigida por Cameron Crowe

    Lucky: así luce Anya Taylor-Joy en su nueva serie para el streaming

    “Gustavo. Un gran Honor. Amor a Colombia”: Los detalles del cara a cara de Trump y Petro en la Casa Blanca
    Mundo

    “Gustavo. Un gran Honor. Amor a Colombia”: Los detalles del cara a cara de Trump y Petro en la Casa Blanca

    La mediática hija de Diosdado Cabello nombrada como ministra de Turismo y que refuerza su poder en el gobierno venezolano

    Estados Unidos derriba un dron iraní que se aproximaba al portaaviones USS Abraham Lincoln

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió
    Paula

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió

    La realidad del aborto espontáneo: una conversación que debemos naturalizar

    Vacaciones y familias ensambladas: ¿Cómo se construyen los acuerdos?