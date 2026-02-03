Violenta encerrona a adulta mayor en Lo Espejo termina con persecución policial y dos adolescentes en internación provisoria

Una investigación por robo con violencia e intimidación encabeza la Fiscalía Regional Metropolitana Sur tras un violento asalto registrado la mañana de este martes en la comuna de Lo Espejo, donde una adulta mayor de 85 años fue atacada por un grupo de delincuentes mientras se desplazaba en su vehículo.

Según explicó el fiscal Juan Cheuquiante, jefe de la Fiscalía de Flagrancia, la víctima se movilizaba en un vehículo marca Jeep cuando fue interceptada por cuatro sujetos que descendieron desde un automóvil Chevrolet.

Los individuos la intimidaron y agredieron, por medio de la modalidad de encerrona, para sustraerle el vehículo, huyendo posteriormente del lugar.

Carabineros inició un seguimiento controlado del automóvil robado, el cual se extendió por distintas comunas de la Región Metropolitana.

En el marco de esta persecución, el vehículo -conducido por los implicados- colisionó con un poste de alumbrado público en la comuna de Pudahuel, lo que permitió concretar la detención de dos adolescentes.

El persecutor detalló que ambos imputados fueron puestos a disposición de los tribunales durante la tarde y que, tras la audiencia de formalización, se decretó la internación provisoria para ambos mientras se desarrolla la investigación penal.

Vínculos con otros delitos

En paralelo, la Ministerio Público instruyó múltiples diligencias investigativas al OS-9 de Carabineros, luego de establecer que los mismos sujetos habrían intentado, minutos antes, cometer otro robo con intimidación, el cual fue frustrado gracias a la alerta emitida por la central de cámaras de una autopista urbana.

Además, durante el procedimiento se logró acreditar que el vehículo Chevrolet Captiva en el que se movilizaban los imputados mantenía un encargo vigente por robo y circulaba con placas patentes falsas, antecedentes que reforzaron la imputación penal.

Por estos hechos, los adolescentes fueron formalizados no solo por robo con intimidación, sino también por el delito de receptación de vehículo motorizado, manteniéndose la medida cautelar de internación provisoria por considerarse que su libertad representa un riesgo para la seguridad pública.