    Nacional

    Violenta noche en la RM: hombre muere tras balacera en Estación Central y se suma a homicidios en La Vega y La Pintana

    La víctima, de nacionalidad colombiana, estaba compartiendo con amigos a las afueras de un domicilio, cuando un grupo de individuos llegó hasta el lugar y abrió fuego en su contra.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Foto referencial procedimiento de Carabineros. Foto: Jonnathan Oyarzún / Aton Chile. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Una violenta noche fue la que se registró en la Región Metropolitana (RM), luego que estuviera marcada por cuatro homicidios, en La Vega (Recoleta), La Pintana -doble homicidio- y Estación Central.

    El más reciente se produjo en esta última comuna, a raíz de un ataque con armas de fuego que terminó con un hombre fallecido a manos de desconocidos.

    El hecho tuvo lugar en el pasaje El Greco, donde un grupo de chilenos y un colombiano se encontraban compartiendo en las afueras de un domicilio.

    Hasta ese sector llegó un grupo indeterminado de individuos, quienes abrieron fuego en contra de los presentes en al menos 25 oportunidades.

    Como resultado del ataque, el ciudadano de nacionalidad colombiana murió de manera instantánea en en lugar. Otros dos chilenos fueron alcanzados por los disparos, quienes fueron trasladados a centros asistenciales. Uno se encuentra en riesgo vital.

    Al respecto, el teniente Bastián Masías, oficial de ronda central de Carabineros, señaló: “A contar de las 3.20 horas, entró una llamada a la central de comunicaciones, la cual dio la información de que en este lugar habrían escuchado disparos testigos, que son los mismos vecinos del sector”.

    “Al llegar Carabineros, pudimos constatar que había un cuerpo que se trataba de un joven de nacionalidad colombiana, de 29 años, el cual se encontraba fallecido producto de un impacto en su cabeza”, detalló.

    Y que “otras dos personas que se encontraban junto a él, ambos de nacionalidad chilena, todos mayores de edad, se encontrarían en la exposta 3, el cual uno estaba en riesgo vital, y el otro se encontraba con un impacto en uno de sus muslos”.

    La Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), OS9 y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros trabajan en el lugar para recolectar evidencia que permita identificar a los autores de este crimen.

    La Vega y La Pintana

    El homicidio en Estación Central fue el cuarto de la noche en la Región Metropolitana, luego de un homicidio en La Vega Central (Recoleta) y un doble crimen en una plaza de La Pintana.

    En el centro de abastos, falleció un hombre de 54 años tras ser agredido al interior de un local por un solitario atacante, quien abrió fuego en múltiples oportunidades contra la víctima.

    El hecho, ocurrido cerca de las 21 horas en calle Antonia López de Bello, es investigado por personal de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI y del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía.

    En La Pintana, en tanto, el hecho ocurrió ocurrió en una plaza, en la que se ejecutaron más de 30 disparos.

    En el lugar compartía un grupo de personas, hasta donde llegaron sujetos en un vehículo, quienes abrieron fuego en contra de los presentes.

    En el sitio del suceso murió una persona y la otra minutos más tarde, cuando era trasladada a un centro hospitalario. Una tercera víctima de los disparos se encuentra en riesgo vital.

