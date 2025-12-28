SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Violenta riña entre comerciantes en Penco deja un herido y cinco detenidos

    El enfrentamiento ocurrió en las afueras de un supermercado de la comuna y se originó por disputas territoriales entre vendedores. Carabineros incautó armas blancas y los detenidos quedaron a la espera de citación.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Violenta riña entre comerciantes en Penco deja un herido y cinco detenidos JAVIER SALVO/ ATON CHILE

    Un hombre resultó herido y cinco personas fueron detenidas tras una violenta riña entre comerciantes no establecidos registrada en la comuna de Penco, en la Región del Biobío. Dos de los detenidos mantenían antecedentes penales, aunque sin órdenes de detención vigentes.

    El hecho ocurrió en las afueras de un supermercado Unimarc ubicado en calle Freire, donde, según los antecedentes preliminares, la pelea se originó por conflictos territoriales vinculados a la ubicación de una vendedora, a quien otros comerciantes acusaban de no tener derecho a instalarse en ese punto.

    La discusión fue escalando hasta derivar en agresiones físicas, con golpes utilizando fierros y armas cortopunzantes, lo que dejó a uno de los involucrados con lesiones. Personal de Carabineros concurrió al lugar tras un aviso recibido por la central de comunicaciones y procedió a la detención de cinco personas.

    Desde la 3ª Comisaría de Penco, el teniente Edison Cifuentes confirmó la incautación de armas blancas en el sector.

    “En el lugar se fijaron y se incautaron armas. Se incautó un arma blanca tipo cuchillo y otra arma blanca tipo serrucho, que era utilizada en el comercio para el corte de verduras, específicamente zapallo”, señaló.

    De acuerdo con la información entregada por Carabineros, al momento de la llegada policial había una cantidad indeterminada de personas participando en la riña.

    Cuatro de los cinco detenidos resultaron con lesiones de diversa consideración. Por instrucción del Ministerio Público, todos quedaron en libertad a la espera de citación.

    El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, precisó que los comerciantes involucrados sí contaban con permiso municipal vigente, aunque reconoció que mantenían diferencias previas.

    Violenta riña entre comerciantes en Penco deja un herido y cinco detenidos

    “Este conflicto escaló a una situación que como municipio encontramos inaceptable y la repudiamos. Se cursó una multa a los involucrados y no descartamos medidas adicionales conforme a la normativa, incluyendo la suspensión o el retiro de los permisos, si los antecedentes así lo ameritan”, indicó.

    Asimismo, el jefe comunal anunció que durante la próxima semana se comenzará a implementar el programa “Tolerancia Cero” al comercio ilegal, que contempla la entrega de carros a vendedores con permiso municipal vigente y un refuerzo de la fiscalización por parte de inspectores municipales, con el objetivo de ordenar el comercio en el centro de la comuna.

