44 viviendas con daños y probabilidad de tornados: el balance del sistema frontal que afecta la zona centro-sur del país

34 viviendas con daños, anegamientos y cortes de ruta: el balance del sistema frontal que afecta a la zona centro-sur. Foto: ATON.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante los Desastres (Senapred) informó que el sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país, desde la región de O’Higgins hasta Aysén, ha dejado 44 viviendas con daños, anegamientos y cortes de ruta.

Según la información otorgada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el sistema inició el domingo, donde los avisos en las regiones eran por precipitaciones moderadas a fuertes, probables tormentas eléctricas y rachas fuertes de vientos.

Sin embargo, el aviso que se destacó fue el de “p robable desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas , con probabilidad de intensos vientos locales arrachados y tornádicos, en el tramo sur de la Región de Los Ríos y tramo norte de la Región de Los Lagos".

Dentro de las regiones afectadas, O’Higgins y Los Ríos presentan solo corte de rutas y de puertos. Mientras que en Aysén no se presentan novedades.

No obstante, en las demás regiones existe un total de 44 viviendas que presentan un daño, anegamiento de sectores y cortes de ruta por remoción de masas.

Maule:

Linares: Anegamientos en Villa Alessandri, sin afectación a viviendas. Remociones en masa menores en la Ruta L-45 entre los kilómetros 24 al 27, sector Cajón de Achibueno, tránsito con precaución.

Retiro: Puente Villaseca de ruta L-600 a raíz de la construcción del puente definitivo; vado provisorio fue cortado por precaución.

San Clemente: Anegamiento en población San Máximo, sin afectación a viviendas. Cierre de los pasos fronterizos Pehuenche y Vergara. Corporación Nacional Forestal (Conaf) indica que el Parque Nacional Radal 7 Tazas cierra sendero y camping El Bolsón, y en Reserva Nacional Altos de Lircay se restringirá el acceso al sendero Enladrillado.

Ñuble:

Pinto: Siete viviendas con daños en evaluación en la Villa Juan Pablo II por anegamientos.

Bulnes: Se encuentra en evaluación los daños reportados en viviendas de la Villa Santa Fé.

Ñiquén: Anegamiento en el sector San Gregorio, sin afectación a viviendas.

Coelemu: Rebalses de fosas sépticas en villa El Conquistador, sin afectación a viviendas.

Biobío:

Cañete: Deslizamiento de terreno en Ruta P-560, tránsito habilitado.

Alto Biobío: Ruta Q-699 en el kilómetro 57 se reporta nuevo deslizamiento, por lo que el tránsito vehicular se encuentra interrumpido en su totalidad y el tránsito peatonal habilitado con precaución. Una vivienda con daños en evaluación por anegamiento.

Talcahuano: Deslizamiento de terreno en Calle Las Araucarias con La Serena, Cerro Zarol, desvío de tránsito por rutas alternativas.

Antuco: 30 personas se encuentran aisladas producto del corte de la Ruta Q- 45, sector Los Barros, altura del km. 110, debido a la erosión del terreno provocada por el cauce del estero El Volcán.

Los Ángeles: Una vivienda con daño menor y 10 con daños en evaluación por anegamiento.

Concepción: Siete viviendas con daño menor por anegamiento.

Tomé: Siete viviendas con daño menor y 10 con daños en evaluación por anegamiento.

Hualpén: Ministerio de Educación (Mineduc) reporta que existen dos establecimientos educacionales con filtraciones.

Lota: Mineduc reporta que existe un establecimiento educacional con filtraciones.

“Adicionalmente, se registraron alteraciones de conectividad por caídas de árboles en las comunas de Santa Juana (Ruta 156), Negrete (Ruta Q-80), Nacimiento (Ruta 156), Santa Bárbara (Ruta Q-681 y Q-448) y Lota (Ruta O-846). Del mismo modo, se reportan anegamientos menores y caída de árboles en diferentes puntos de la región. Por otro lado, se encuentra cerrado el Paso Fronterizo Pichachén”, indicaron desde Senapred.

La Araucanía:

Temuco: Desborde de canal Pillanlelbun, en el sector de Las Mariposas. Sin afectación a viviendas.

Curarrehue: Deslizamiento de tierra hacia camino Maite Remeco, quedando transitable solo para vehículos 4x4; camino alternativo aledaño a puente Malalco inhabilitado por crecida de cauce estero Malalco.

Toltén: Corte de Ruta S-270-T acceso a localidad de Queule por remoción en masa, ruta alternativa por ByPass Queule. Por otro lado, se encuentra cerrado el Paso Fronterizo Pino Hachado.

Los Lagos: