44 viviendas con daños y probabilidad de tornados: el balance del sistema frontal que afecta la zona centro-sur del país
Según indicó Senapred, son distintas afectaciones de anegamientos, cortes de rutas y remoción de masas que han dejado las precipitaciones.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante los Desastres (Senapred) informó que el sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país, desde la región de O’Higgins hasta Aysén, ha dejado 44 viviendas con daños, anegamientos y cortes de ruta.
Según la información otorgada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el sistema inició el domingo, donde los avisos en las regiones eran por precipitaciones moderadas a fuertes, probables tormentas eléctricas y rachas fuertes de vientos.
Sin embargo, el aviso que se destacó fue el de “probable desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas, con probabilidad de intensos vientos locales arrachados y tornádicos, en el tramo sur de la Región de Los Ríos y tramo norte de la Región de Los Lagos".
Dentro de las regiones afectadas, O’Higgins y Los Ríos presentan solo corte de rutas y de puertos. Mientras que en Aysén no se presentan novedades.
No obstante, en las demás regiones existe un total de 44 viviendas que presentan un daño, anegamiento de sectores y cortes de ruta por remoción de masas.
Maule:
- Linares: Anegamientos en Villa Alessandri, sin afectación a viviendas. Remociones en masa menores en la Ruta L-45 entre los kilómetros 24 al 27, sector Cajón de Achibueno, tránsito con precaución.
- Retiro: Puente Villaseca de ruta L-600 a raíz de la construcción del puente definitivo; vado provisorio fue cortado por precaución.
- San Clemente: Anegamiento en población San Máximo, sin afectación a viviendas. Cierre de los pasos fronterizos Pehuenche y Vergara. Corporación Nacional Forestal (Conaf) indica que el Parque Nacional Radal 7 Tazas cierra sendero y camping El Bolsón, y en Reserva Nacional Altos de Lircay se restringirá el acceso al sendero Enladrillado.
Ñuble:
- Pinto: Siete viviendas con daños en evaluación en la Villa Juan Pablo II por anegamientos.
- Bulnes: Se encuentra en evaluación los daños reportados en viviendas de la Villa Santa Fé.
- Ñiquén: Anegamiento en el sector San Gregorio, sin afectación a viviendas.
- Coelemu: Rebalses de fosas sépticas en villa El Conquistador, sin afectación a viviendas.
Biobío:
- Cañete: Deslizamiento de terreno en Ruta P-560, tránsito habilitado.
- Alto Biobío: Ruta Q-699 en el kilómetro 57 se reporta nuevo deslizamiento, por lo que el tránsito vehicular se encuentra interrumpido en su totalidad y el tránsito peatonal habilitado con precaución. Una vivienda con daños en evaluación por anegamiento.
- Talcahuano: Deslizamiento de terreno en Calle Las Araucarias con La Serena, Cerro Zarol, desvío de tránsito por rutas alternativas.
- Antuco: 30 personas se encuentran aisladas producto del corte de la Ruta Q- 45, sector Los Barros, altura del km. 110, debido a la erosión del terreno provocada por el cauce del estero El Volcán.
- Los Ángeles: Una vivienda con daño menor y 10 con daños en evaluación por anegamiento.
- Concepción: Siete viviendas con daño menor por anegamiento.
- Tomé: Siete viviendas con daño menor y 10 con daños en evaluación por anegamiento.
- Hualpén: Ministerio de Educación (Mineduc) reporta que existen dos establecimientos educacionales con filtraciones.
- Lota: Mineduc reporta que existe un establecimiento educacional con filtraciones.
“Adicionalmente, se registraron alteraciones de conectividad por caídas de árboles en las comunas de Santa Juana (Ruta 156), Negrete (Ruta Q-80), Nacimiento (Ruta 156), Santa Bárbara (Ruta Q-681 y Q-448) y Lota (Ruta O-846). Del mismo modo, se reportan anegamientos menores y caída de árboles en diferentes puntos de la región. Por otro lado, se encuentra cerrado el Paso Fronterizo Pichachén”, indicaron desde Senapred.
La Araucanía:
- Temuco: Desborde de canal Pillanlelbun, en el sector de Las Mariposas. Sin afectación a viviendas.
- Curarrehue: Deslizamiento de tierra hacia camino Maite Remeco, quedando transitable solo para vehículos 4x4; camino alternativo aledaño a puente Malalco inhabilitado por crecida de cauce estero Malalco.
- Toltén: Corte de Ruta S-270-T acceso a localidad de Queule por remoción en masa, ruta alternativa por ByPass Queule. Por otro lado, se encuentra cerrado el Paso Fronterizo Pino Hachado.
Los Lagos:
- Calbuco: una vivienda con daño menor por anegamiento en calle O’Higgins.
- Puerto Varas: Remoción en masa en la Ruta CH-225; vialidad trabajó en el despeje de material; ruta habilitada.
- Cochamó: Remoción en masa en Ruta V-69 (Ensenada-Puelo-Puelche), tránsito con precaución. Por otro lado, Paso Fronterizo Peulla se mantiene habilitado entre 15:00 y 20:00 horas.
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