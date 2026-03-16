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    44 viviendas con daños y probabilidad de tornados: el balance del sistema frontal que afecta la zona centro-sur del país

    Según indicó Senapred, son distintas afectaciones de anegamientos, cortes de rutas y remoción de masas que han dejado las precipitaciones.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    34 viviendas con daños, anegamientos y cortes de ruta: el balance del sistema frontal que afecta a la zona centro-sur. Foto: ATON.

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante los Desastres (Senapred) informó que el sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país, desde la región de O’Higgins hasta Aysén, ha dejado 44 viviendas con daños, anegamientos y cortes de ruta.

    Según la información otorgada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el sistema inició el domingo, donde los avisos en las regiones eran por precipitaciones moderadas a fuertes, probables tormentas eléctricas y rachas fuertes de vientos.

    Sin embargo, el aviso que se destacó fue el de “probable desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas, con probabilidad de intensos vientos locales arrachados y tornádicos, en el tramo sur de la Región de Los Ríos y tramo norte de la Región de Los Lagos".

    Dentro de las regiones afectadas, O’Higgins y Los Ríos presentan solo corte de rutas y de puertos. Mientras que en Aysén no se presentan novedades.

    No obstante, en las demás regiones existe un total de 44 viviendas que presentan un daño, anegamiento de sectores y cortes de ruta por remoción de masas.

    Maule:

    • Linares: Anegamientos en Villa Alessandri, sin afectación a viviendas. Remociones en masa menores en la Ruta L-45 entre los kilómetros 24 al 27, sector Cajón de Achibueno, tránsito con precaución.
    • Retiro: Puente Villaseca de ruta L-600 a raíz de la construcción del puente definitivo; vado provisorio fue cortado por precaución.
    • San Clemente: Anegamiento en población San Máximo, sin afectación a viviendas. Cierre de los pasos fronterizos Pehuenche y Vergara. Corporación Nacional Forestal (Conaf) indica que el Parque Nacional Radal 7 Tazas cierra sendero y camping El Bolsón, y en Reserva Nacional Altos de Lircay se restringirá el acceso al sendero Enladrillado.

    Ñuble:

    • Pinto: Siete viviendas con daños en evaluación en la Villa Juan Pablo II por anegamientos.
    • Bulnes: Se encuentra en evaluación los daños reportados en viviendas de la Villa Santa Fé.
    • Ñiquén: Anegamiento en el sector San Gregorio, sin afectación a viviendas.
    • Coelemu: Rebalses de fosas sépticas en villa El Conquistador, sin afectación a viviendas.

    Biobío:

    • Cañete: Deslizamiento de terreno en Ruta P-560, tránsito habilitado.
    • Alto Biobío: Ruta Q-699 en el kilómetro 57 se reporta nuevo deslizamiento, por lo que el tránsito vehicular se encuentra interrumpido en su totalidad y el tránsito peatonal habilitado con precaución. Una vivienda con daños en evaluación por anegamiento.
    • Talcahuano: Deslizamiento de terreno en Calle Las Araucarias con La Serena, Cerro Zarol, desvío de tránsito por rutas alternativas.
    • Antuco: 30 personas se encuentran aisladas producto del corte de la Ruta Q- 45, sector Los Barros, altura del km. 110, debido a la erosión del terreno provocada por el cauce del estero El Volcán.
    • Los Ángeles: Una vivienda con daño menor y 10 con daños en evaluación por anegamiento.
    • Concepción: Siete viviendas con daño menor por anegamiento.
    • Tomé: Siete viviendas con daño menor y 10 con daños en evaluación por anegamiento.
    • Hualpén: Ministerio de Educación (Mineduc) reporta que existen dos establecimientos educacionales con filtraciones.
    • Lota: Mineduc reporta que existe un establecimiento educacional con filtraciones.

    “Adicionalmente, se registraron alteraciones de conectividad por caídas de árboles en las comunas de Santa Juana (Ruta 156), Negrete (Ruta Q-80), Nacimiento (Ruta 156), Santa Bárbara (Ruta Q-681 y Q-448) y Lota (Ruta O-846). Del mismo modo, se reportan anegamientos menores y caída de árboles en diferentes puntos de la región. Por otro lado, se encuentra cerrado el Paso Fronterizo Pichachén”, indicaron desde Senapred.

    La Araucanía:

    • Temuco: Desborde de canal Pillanlelbun, en el sector de Las Mariposas. Sin afectación a viviendas.
    • Curarrehue: Deslizamiento de tierra hacia camino Maite Remeco, quedando transitable solo para vehículos 4x4; camino alternativo aledaño a puente Malalco inhabilitado por crecida de cauce estero Malalco.
    • Toltén: Corte de Ruta S-270-T acceso a localidad de Queule por remoción en masa, ruta alternativa por ByPass Queule. Por otro lado, se encuentra cerrado el Paso Fronterizo Pino Hachado.

    Los Lagos:

    • Calbuco: una vivienda con daño menor por anegamiento en calle O’Higgins.
    • Puerto Varas: Remoción en masa en la Ruta CH-225; vialidad trabajó en el despeje de material; ruta habilitada.
    • Cochamó: Remoción en masa en Ruta V-69 (Ensenada-Puelo-Puelche), tránsito con precaución. Por otro lado, Paso Fronterizo Peulla se mantiene habilitado entre 15:00 y 20:00 horas.
    Más sobre:Sistema FrontalCentro SurSenapredDañosDMC

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