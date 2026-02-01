SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Vodanovic cifra en más de 700 las familias que lo perdieron todo por inundaciones en Maipú

    Según detalló, el fenómeno dejó vehículos destruidos, fuentes laborales afectadas y el fallecimiento de mascotas. “La gente lo perdió absolutamente todo: refrigeradores, cocinas, muebles. Va a costar ponerse de pie, pero estamos trabajando en eso”, agregó.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Vodanovic cifra en más de 700 las familias que lo perdieron todo por inundaciones en Maipú

    Tras las intensas lluvias que afectaron a la Región Metropolitana durante las últimas horas, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, calificó la emergencia como una de las más graves registradas en la comuna en décadas, mientras que autoridades sanitarias anunciaron medidas preventivas ante la exposición de la población a aguas servidas.

    El jefe comunal señaló que más de 700 familias resultaron con pérdida total de sus bienes, luego de que el agua superara el metro y medio de altura en los primeros pisos de viviendas ubicadas principalmente en el sector poniente y en Camino a Melipilla. “Fue una situación demoledora, algo que pasó en 20 minutos y que nadie se esperaba. Nunca habíamos visto este nivel de intensidad en la comuna, fue como un tsunami que arrasó con todo”, afirmó Vodanovic.

    Según detalló, el fenómeno dejó vehículos destruidos, fuentes laborales afectadas y el fallecimiento de mascotas. “La gente lo perdió absolutamente todo: refrigeradores, cocinas, muebles. Va a costar ponerse de pie, pero estamos trabajando en eso”, agregó.

    Vodanovic cifra en más de 700 las familias que lo perdieron todo por inundaciones en Maipú

    El alcalde destacó el despliegue de equipos municipales y el apoyo interinstitucional, con funcionarios de otras comunas, voluntarios, bomberos y carabineros en labores de limpieza, remoción de escombros y aplicación de fichas de emergencia. “Estamos todos en la calle, con la mayor capacidad de despliegue que tenemos, y vamos a seguir mañana, pasado y los días que sean necesarios”, aseguró.

    Respecto del catastro de daños, Vodanovic explicó que se están aplicando fichas Alfa y FIBE para canalizar ayudas materiales y subsidios económicos comprometidos por el Gobierno. “Esperamos terminar la aplicación de las fichas a más tardar el miércoles. Con esa información vamos a acelerar las gestiones con el Ministerio de Desarrollo Social para que la gente pueda recibir recursos para reponer los enseres perdidos”, indicó.

    El alcalde también apuntó a factores estructurales que agravaron la emergencia. “Cayó una enorme cantidad de agua en un período muy corto de tiempo, algo que ningún colector habría podido resistir. Además, estos sectores no cuentan con infraestructura adecuada, lo que refleja la desigualdad con la que se fue construyendo la ciudad. Sin una inversión importante del Estado, estos fenómenos pueden repetirse”, advirtió.

    Vodanovic cifra en más de 700 las familias que lo perdieron todo por inundaciones en Maipú LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

    En materia sanitaria, el seremi de Salud subrogante de la Región Metropolitana, Roberto Acosta, confirmó el despliegue del Ministerio de Salud y del Servicio de Salud Metropolitano Central para enfrentar los riesgos derivados de la inundación, particularmente por la presencia de aguas servidas. “Estamos gestionando, a partir de mañana, vacunación contra la hepatitis A para todas las personas expuestas, y vacunación contra el tétano para vecinos y voluntarios que hayan sufrido cortes”, explicó.

    Acosta hizo un llamado a eliminar todo material poroso y alimentos que hayan estado en contacto con las aguas contaminadas. “Eso constituye un foco inmediato para la salud de las personas. El llamado es a no consumir esos alimentos y eliminarlos de manera inmediata”, sostuvo. Además, recomendó desinfectar las viviendas hasta 60 centímetros por sobre el nivel que alcanzó el agua, utilizando una solución de cloro, y emplear mascarillas y guantes durante las labores de limpieza.

    La directora del Servicio de Salud Metropolitano Central, Belén Cortés, complementó que el despliegue sanitario también incluirá apoyo psicológico y reposición de medicamentos para pacientes crónicos. “Nos vamos a centrar en vacunas, primeros auxilios psicológicos y reposición de fármacos, en coordinación con la dirección de salud municipal. También es importante el uso de mascarilla por el polvo y el material particulado, especialmente en pacientes asmáticos o crónicos”, señaló.

    Las autoridades reiteraron el llamado a los vecinos afectados a completar las fichas de emergencia para acceder a las ayudas estatales, mientras continúan las labores de limpieza y evaluación de daños en distintos puntos de la comuna.

    Vodanovic cifra en más de 700 las familias que lo perdieron todo por inundaciones en Maipú
    Más sobre:Tomás VodanovicMaipúEmergenciaLluviaDamnificadosInunSeremiSalud

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Segunda día de formalización en caso ProCultura: renuncia abogado defensor de María Teresa Abusleme

    Al menos 12 fallecidos y 8 heridos tras ataque ruso a un bus en Ucrania

    Reconstrucción tras incendios: Poduje fija como prioridad 2 mil viviendas de emergencia y apunta a barrios transitorios

    Un organismo ambiental unificado y protección de la biodiversidad dentro y fuera de las áreas protegidas: las claves del estreno del SBAP

    11 viviendas anegadas en Las Condes tras temporal en la RM, mientras siguen labores de despeje en casas y quebradas

    Investigan triple homicidio frustrado en El Quisco

    Lo más leído

    1.
    11 viviendas anegadas en Las Condes tras temporal en la RM, mientras siguen labores de despeje en casas y quebradas

    11 viviendas anegadas en Las Condes tras temporal en la RM, mientras siguen labores de despeje en casas y quebradas

    2.
    PDI incauta 10 armas, droga avaluada en más de $10 millones y detiene a dos integrantes de clan familiar en la RM

    PDI incauta 10 armas, droga avaluada en más de $10 millones y detiene a dos integrantes de clan familiar en la RM

    3.
    Nuevo encontrón entre los gobiernos de Boric y Kast: Montes y Rojas responden críticas de Poduje sobre reconstrucción

    Nuevo encontrón entre los gobiernos de Boric y Kast: Montes y Rojas responden críticas de Poduje sobre reconstrucción

    4.
    Reconstrucción tras incendios: Poduje fija como prioridad 2 mil viviendas de emergencia y apunta a barrios transitorios

    Reconstrucción tras incendios: Poduje fija como prioridad 2 mil viviendas de emergencia y apunta a barrios transitorios

    5.
    Asesinan a interno de 34 años en Complejo Penitenciario de Valdivia: víctima tenía múltiples heridas cortopunzantes

    Asesinan a interno de 34 años en Complejo Penitenciario de Valdivia: víctima tenía múltiples heridas cortopunzantes

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Deportes La Serena vs. Universidad Católica por la Liga de Primera

    A qué hora y dónde ver a Deportes La Serena vs. Universidad Católica por la Liga de Primera

    Con hasta 45 mm de precipitaciones en la precordillera: se espera lluvia y viento para el Biobío este lunes y martes

    Con hasta 45 mm de precipitaciones en la precordillera: se espera lluvia y viento para el Biobío este lunes y martes

    Continúan este domingo en la RM: pronostican tormentas eléctricas en cinco regiones de la zona centro-norte

    Continúan este domingo en la RM: pronostican tormentas eléctricas en cinco regiones de la zona centro-norte

    Segunda día de formalización en caso ProCultura: renuncia abogado defensor de María Teresa Abusleme
    Chile

    Segunda día de formalización en caso ProCultura: renuncia abogado defensor de María Teresa Abusleme

    Vodanovic cifra en más de 700 las familias que lo perdieron todo por inundaciones en Maipú

    Reconstrucción tras incendios: Poduje fija como prioridad 2 mil viviendas de emergencia y apunta a barrios transitorios

    El sorprendente señor J.R. Correa: los desconocidos vínculos del nuevo accionista de la U
    Negocios

    El sorprendente señor J.R. Correa: los desconocidos vínculos del nuevo accionista de la U

    Trabajadores venezolanos representan solo el 2% de la dotación de las 100 mayores empresas de Chile

    La eléctrica Alto Maipo gana millonario arbitraje a la principal empresa minera del grupo Luksic

    Qué es la “falacia de la llegada” que nos genera sufrimiento innecesario, según un psicólogo
    Tendencias

    Qué es la “falacia de la llegada” que nos genera sufrimiento innecesario, según un psicólogo

    El ejercicio que hacen las celebridades con poco tiempo para mantenerse en forma y saludables

    Review del Honor Magic8 Lite, un teléfono para olvidarse del cargador y las fundas

    El descargo de Pellegrini tras el triunfo del Betis: “Estamos vivos en los tres torneos y parecía que estábamos en crisis”
    El Deportivo

    El descargo de Pellegrini tras el triunfo del Betis: “Estamos vivos en los tres torneos y parecía que estábamos en crisis”

    Golpe a la Premier League: Manchester City mastica un amargo empate contra Tottenham y vuelve a alejarse del título

    Sin título en casa: Alejandro Tabilo cae en la final del Challenger de Concepción ante el verdugo de Tomás Barrios

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia
    Finde

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    ¿Por qué Bad Bunny podría hacer historia en los Grammys 2026?
    Cultura y entretención

    ¿Por qué Bad Bunny podría hacer historia en los Grammys 2026?

    Mira la rutina de Luis Slimming en el Festival de Las Condes

    Luis Slimming conquista al público, Ana Torroja vence los problemas de audio y Luis Jara se come el escenario: segunda noche del Festival de Las Condes

    Al menos 12 fallecidos y 8 heridos tras ataque ruso a un bus en Ucrania
    Mundo

    Al menos 12 fallecidos y 8 heridos tras ataque ruso a un bus en Ucrania

    El Papa León XIV insta a EE. UU. y Cuba a entablar un “diálogo sincero”

    Trump dice que EE.UU. “empieza a hablar con Cuba” mientras usa el petróleo para presionar a la isla

    Paula Dinamarca, actriz: “Para una trans todo es político”
    Paula

    Paula Dinamarca, actriz: “Para una trans todo es político”

    Niñas y niños que se quedan (y cuidan) solos

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas