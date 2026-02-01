Vodanovic cifra en más de 700 las familias que lo perdieron todo por inundaciones en Maipú

Tras las intensas lluvias que afectaron a la Región Metropolitana durante las últimas horas, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, calificó la emergencia como una de las más graves registradas en la comuna en décadas, mientras que autoridades sanitarias anunciaron medidas preventivas ante la exposición de la población a aguas servidas.

El jefe comunal señaló que más de 700 familias resultaron con pérdida total de sus bienes, luego de que el agua superara el metro y medio de altura en los primeros pisos de viviendas ubicadas principalmente en el sector poniente y en Camino a Melipilla. “Fue una situación demoledora, algo que pasó en 20 minutos y que nadie se esperaba. Nunca habíamos visto este nivel de intensidad en la comuna, fue como un tsunami que arrasó con todo”, afirmó Vodanovic.

Según detalló, el fenómeno dejó vehículos destruidos, fuentes laborales afectadas y el fallecimiento de mascotas. “La gente lo perdió absolutamente todo: refrigeradores, cocinas, muebles. Va a costar ponerse de pie, pero estamos trabajando en eso”, agregó.

El alcalde destacó el despliegue de equipos municipales y el apoyo interinstitucional, con funcionarios de otras comunas, voluntarios, bomberos y carabineros en labores de limpieza, remoción de escombros y aplicación de fichas de emergencia. “Estamos todos en la calle, con la mayor capacidad de despliegue que tenemos, y vamos a seguir mañana, pasado y los días que sean necesarios”, aseguró.

Respecto del catastro de daños, Vodanovic explicó que se están aplicando fichas Alfa y FIBE para canalizar ayudas materiales y subsidios económicos comprometidos por el Gobierno. “Esperamos terminar la aplicación de las fichas a más tardar el miércoles. Con esa información vamos a acelerar las gestiones con el Ministerio de Desarrollo Social para que la gente pueda recibir recursos para reponer los enseres perdidos”, indicó.

El alcalde también apuntó a factores estructurales que agravaron la emergencia. “Cayó una enorme cantidad de agua en un período muy corto de tiempo, algo que ningún colector habría podido resistir. Además, estos sectores no cuentan con infraestructura adecuada, lo que refleja la desigualdad con la que se fue construyendo la ciudad. Sin una inversión importante del Estado, estos fenómenos pueden repetirse”, advirtió.

En materia sanitaria, el seremi de Salud subrogante de la Región Metropolitana, Roberto Acosta, confirmó el despliegue del Ministerio de Salud y del Servicio de Salud Metropolitano Central para enfrentar los riesgos derivados de la inundación, particularmente por la presencia de aguas servidas. “Estamos gestionando, a partir de mañana, vacunación contra la hepatitis A para todas las personas expuestas, y vacunación contra el tétano para vecinos y voluntarios que hayan sufrido cortes”, explicó.

Acosta hizo un llamado a eliminar todo material poroso y alimentos que hayan estado en contacto con las aguas contaminadas. “Eso constituye un foco inmediato para la salud de las personas. El llamado es a no consumir esos alimentos y eliminarlos de manera inmediata”, sostuvo. Además, recomendó desinfectar las viviendas hasta 60 centímetros por sobre el nivel que alcanzó el agua, utilizando una solución de cloro, y emplear mascarillas y guantes durante las labores de limpieza.

La directora del Servicio de Salud Metropolitano Central, Belén Cortés, complementó que el despliegue sanitario también incluirá apoyo psicológico y reposición de medicamentos para pacientes crónicos. “Nos vamos a centrar en vacunas, primeros auxilios psicológicos y reposición de fármacos, en coordinación con la dirección de salud municipal. También es importante el uso de mascarilla por el polvo y el material particulado, especialmente en pacientes asmáticos o crónicos”, señaló.

Las autoridades reiteraron el llamado a los vecinos afectados a completar las fichas de emergencia para acceder a las ayudas estatales, mientras continúan las labores de limpieza y evaluación de daños en distintos puntos de la comuna.