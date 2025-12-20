SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Vodanovic destaca desalojo “sin violencia” de la toma El Trébol y proyecta nuevas intervenciones en Maipú

    El alcalde valoró el trabajo previo del municipio y confirmó que en marzo se espera concretar el desalojo del campamento Santa Marta, mientras se planifican acciones en otros asentamientos del sector Camino a Melipilla.

    Joaquín DíazPor 
    Joaquín Díaz
    Santiago 26 de octubre 2024

    En cumplimiento de una resolución judicial vigente, este martes se realizó un operativo de desalojo en la toma El Trébol, ubicada en un terreno de Camino a Melipilla con Santa Marta, en la comuna de Maipú.

    El procedimiento consideró unos 480 funcionarios policiales y se desarrolló, según las autoridades, sin hechos de violencia ni resistencia por parte de las familias.

    En conversación con CHV Noticias, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, destacó que “este es el segundo campamento que logramos desalojar en seis meses”.

    “Hace unos meses estuvimos desalojando el campamento Japón, ahora El Trébol, y lo más importante es que ambos procesos se han dado sin ningún hecho de violencia ni resistencia de las familias”, señaló.

    Según explicó el jefe comunal, en la toma El Trébol existían 110 viviendas, correspondientes al último campamento en conformarse en el sector. En esa línea, advirtió que cuando este tipo de asentamientos “no son frenados a tiempo, luego el proceso de desalojarlos es bastante complejo, por temas administrativos, logísticos y financieros”.

    Vodanovic recalcó que el desalojo fue posible gracias a la coordinación con distintas instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil, junto con un trabajo social previo de varios meses. “Es muy importante contar con la voluntad de las familias de retirarse. Sacar 600 familias (de cuatro tomas del sector), no hay logística en el Estado que lo permita, por tanto es fundamental que estos procesos sean acordados”, sostuvo.

    Antes y después toma El Trébol.

    Como parte de las medidas de apoyo, el municipio entregó un subsidio de arriendo transitorio por cuatro meses, pagado directamente al propietario de la vivienda, focalizado en familias con niños, personas con discapacidad o adultos mayores. En total, 110 familias abandonaron el lugar de manera voluntaria.

    Tras el cierre del campamento, se contempla un periodo de recuperación del espacio y se evalúa un proyecto de paisajismo. Además, el alcalde adelantó que en marzo se espera iniciar el desalojo del campamento Santa Marta, que alberga entre 110 y 130 viviendas, y posteriormente intervenir otros asentamientos del sector Camino a Melipilla, donde existen cerca de 300 viviendas adicionales.

