Desalojo en toma El Trébol de Maipú moviliza a más de 140 carabineros y se proyecta que dure entre cuatro y cinco días

En cumplimiento de una resolución judicial vigente, Carabineros prestó auxilio de la fuerza pública durante un operativo de desalojo realizado en la toma El Trébol, ubicada en un terreno de Camino a Melipilla con Santa Marta, en Maipú.

El despliegue policial se ejecutó con la finalidad de resguardar el orden público y la seguridad de las personas involucradas.

En el operativo participaron más de 140 carabineros, pertenecientes a distintas áreas especializadas de la institución.

Funcionarios territoriales, personal de intervención y agentes de diálogo de la Dirección de Derechos Humanos de Carabineros llegaron al lugar para abordar el procedimiento desde una perspectiva integral, explicaron desde la policía uniformada.

El jefe de la Prefectura Rinconada, coronel Jorge Molina, advirtió que el sector intervenido presenta una alta complejidad.

Según detalló, se detectaron pozos sépticos, instalaciones eléctricas irregulares y otras situaciones que requieren un despliegue policial planificado y medidas preventivas adicionales para evitar accidentes tanto a los residentes como al personal que participa del operativo.

El coronel Molina precisó que, de acuerdo con las evaluaciones preliminares, se espera que el procedimiento tenga una duración aproximada de entre cuatro y cinco días, aunque este plazo podría ser menor dependiendo del desarrollo de las distintas etapas del desalojo.

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, destacó que el desalojo se ha realizado “sin ningún tipo de resistencia ni violencia, gracias a un gran trabajo previo del equipo municipal”.

“Fueron 110 familias que abandonaron el lugar de forma voluntaria, gracias a un importante programa de apoyo social integral focalizado en familias con niñas y niños, estrategias de reubicación y acciones para el resguardo de todos las mascotas que vivían allí”, detalló en una publicación en sus redes sociales.

Posterior al desalojo y cierre, se contempla un periodo de varios días para la recuperación del espacio y se está evaluando un proyecto de paisajismo.

Vodanovic informó que está proyectada una segunda etapa de intervención “próximamente” con el desalojo del campamento Santa Marta, toma en la que fue enterrado el cuerpo de Ronald Ojeda.