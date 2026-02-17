SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Voraz incendio destruye bodegas en barrio industrial de Quilicura

    La emergencia obligó a un amplio despliegue de distintas compañías de Bomberos, mientras una densa columna de humo es visible desde distintos sectores del norte de Santiago.

    Por 
    Roberto Martínez

    Un gigantesco incendio estructural se registra durante la tarde de este martes en el barrio industrial de la comuna de Quilicura, luego de que varias bodegas se hayan visto afectadas por el fuego que se habría iniciado a eso de las 18.00 horas.

    Debido a la rápida propagación de las llamas, Bomberos declaró tercera alarma de incendio, lo que implicó el despliegue de más de un centenar de voluntarios pertenecientes a distintos Cuerpos de Bomberos de la Región Metropolitana, quienes trabajan intensamente para evitar la propagación hacia otras instalaciones industriales contiguas.

    Desde diversos puntos de la zona norte de la capital es posible observar una densa columna de humo, situación que ha generado preocupación entre vecinos y trabajadores del sector, además de un amplio operativo preventivo por parte de las autoridades.

    En paralelo, Carabineros informó que el tránsito vehicular se encuentra suspendido en calle Cerro San Luis, específicamente entre el cruce de Juan de La Fuente y Avenida Cañaveral, con el fin de facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y resguardar la seguridad de las personas.

    Según detalló el teniente coronel Rodrigo Inzunza, jefe de la Prefectura Santiago Norte de la institución policial, el fuego se habría iniciado en una de las bodegas que almacenaba lubricantes y plástico.

    No registramos lesionados y en el momento se encontraban trabajadores, los cuales fueron evacuados de forma inmediata (...) Desconocemos en este momento cuál es la cantidad de bodegas total que están afectadas. No obstante, al momento podemos entregar información de que podrían ser tres bodegas las afectadas. Dentro de los materiales que han sido afectados al momento son plásticos y lubricantes”, afirmó.

    Hasta el momento, se desconoce qué tipo de materiales eran almacenados en las bodegas afectadas, mientras continúan las labores de combate del fuego, enfriamiento de estructuras y evaluación de riesgos, en una emergencia que aún permanece en desarrollo.

    Más sobre:IncendioQuilicuraBodegaHumoBomberosNacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Chile necesita integrar bien los cuidados paliativos”: dos de cada tres personas con cáncer fallecen en sus hogares

    Cónclave oficialista: partidos siguen a la espera de la invitación formal de La Moneda

    Número de cuentas corrientes en dólares cierran el 2025 sobre el millón, pero saldos caen drásticamente

    Boric resalta méritos de candidatura de Bachelet a la ONU y Cancillería presenta imagen de campaña

    El Tricel: la carta final que se juega la oposición para destituir a Claudio Orrego

    Golpe a la Fiscalía: Corte de Santiago rechaza por unanimidad desafuero de Orrego provocando una debacle en caso ProCultura

    Lo más leído

    1.
    Carta abierta a Boric: más de 6.500 firmantes acusan “falta de responsabilidad política y ética” por no regularizar migrantes

    Carta abierta a Boric: más de 6.500 firmantes acusan “falta de responsabilidad política y ética” por no regularizar migrantes

    2.
    Sismo de magnitud 5.0 se registra en el norte

    Sismo de magnitud 5.0 se registra en el norte

    3.
    Fiscalía Oriente investigará por asociación criminal al otrora socio del futuro subsecretario Andrés Jouannet

    Fiscalía Oriente investigará por asociación criminal al otrora socio del futuro subsecretario Andrés Jouannet

    4.
    Emiten alerta temprana preventiva en cuatro regiones por tormentas eléctricas que podrían extenderse hasta el viernes

    Emiten alerta temprana preventiva en cuatro regiones por tormentas eléctricas que podrían extenderse hasta el viernes

    5.
    Decisión unánime: Corte de Apelaciones de Santiago rechaza desafuero del gobernador Claudio Orrego por el caso ProCultura

    Decisión unánime: Corte de Apelaciones de Santiago rechaza desafuero del gobernador Claudio Orrego por el caso ProCultura

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Servicios

    Gala de Viña 2026: cuándo es el evento, horario y dónde ver la transmisión en vivo

    Gala de Viña 2026: cuándo es el evento, horario y dónde ver la transmisión en vivo

    Día del chacarero: revisa las promociones para celebrar durante este martes

    Día del chacarero: revisa las promociones para celebrar durante este martes

    Dónde y a qué hora ver a Monaco vs. PSG por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Monaco vs. PSG por la Champions League

    “Chile necesita integrar bien los cuidados paliativos”: dos de cada tres personas con cáncer fallecen en sus hogares
    Chile

    “Chile necesita integrar bien los cuidados paliativos”: dos de cada tres personas con cáncer fallecen en sus hogares

    Cónclave oficialista: partidos siguen a la espera de la invitación formal de La Moneda

    Boric resalta méritos de candidatura de Bachelet a la ONU y Cancillería presenta imagen de campaña

    Número de cuentas corrientes en dólares cierran el 2025 sobre el millón, pero saldos caen drásticamente
    Negocios

    Número de cuentas corrientes en dólares cierran el 2025 sobre el millón, pero saldos caen drásticamente

    Giorgio Boccardo y Tomás Rau realizan reunión por traspaso de Ministerio del Trabajo

    Bolsa de Santiago anota leve baja y sigue alejándose de sus máximos históricos

    El cerebro se hace más joven cuando haces ejercicio, según reveló un ensayo clínico
    Tendencias

    El cerebro se hace más joven cuando haces ejercicio, según reveló un ensayo clínico

    Quién era Jesse Jackson, el reconocido activista de derechos civiles que falleció a los 84 años

    Estudio revela que más estadounidenses creen que Bad Bunny representa mejor los valores de Estados Unidos que Donald Trump

    El dardo de José Mourinho a Vinícius Júnior tras el Real Madrid ante Benfica: “¿En cuántos estadios le ha pasado esto?”
    El Deportivo

    El dardo de José Mourinho a Vinícius Júnior tras el Real Madrid ante Benfica: “¿En cuántos estadios le ha pasado esto?”

    Escándalo en la Champions League: Vinícus Júnior acusa insultos racistas de jugador argentino del Benfica

    Con Ancelotti en la tribuna: Tomás Barrios cae frente a Matteo Berrettini tras una extenuante batalla en el ATP de Río

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol
    Tecnología

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    SpaceX ingresa a la competencia del Pentágono para desarrollar tecnología de drones autónomos

    Samsung inicia el envío de la primera memoria HBM4 comercial de la industria enfocada en Inteligencia Artificial

    Cuál es la mejor canción del rock and roll según Elton John
    Cultura y entretención

    Cuál es la mejor canción del rock and roll según Elton John

    Dave Mustaine se abre a tocar en vivo su versión de Ride the Lightning de Metallica “en algún momento”

    Robert Duvall y el aroma del napalm: la historia detrás de Bill Kilgore, el personaje icónico de Apocalypse Now

    Presidente peruano José Jerí es destituido por el Congreso a poco más de 4 meses de asumir el cargo
    Mundo

    Presidente peruano José Jerí es destituido por el Congreso a poco más de 4 meses de asumir el cargo

    La sombra del caso Epstein empaña la imagen de la familia real británica

    España se une al debate de la prohibición del burka y el niqab

    Hablemos de amor: criar mientras se vive un duelo
    Paula

    Hablemos de amor: criar mientras se vive un duelo

    El “basurero emocional”: Cuando el chat con tu ex deja de ser coordinación y se convierte en transgresión

    Emilia Müller: La moda como un tema fundamental para entender la sociedad