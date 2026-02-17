Voraz incendio destruye bodegas en barrio industrial de Quilicura

Un gigantesco incendio estructural se registra durante la tarde de este martes en el barrio industrial de la comuna de Quilicura, luego de que varias bodegas se hayan visto afectadas por el fuego que se habría iniciado a eso de las 18.00 horas.

Debido a la rápida propagación de las llamas, Bomberos declaró tercera alarma de incendio, lo que implicó el despliegue de más de un centenar de voluntarios pertenecientes a distintos Cuerpos de Bomberos de la Región Metropolitana, quienes trabajan intensamente para evitar la propagación hacia otras instalaciones industriales contiguas.

Desde diversos puntos de la zona norte de la capital es posible observar una densa columna de humo, situación que ha generado preocupación entre vecinos y trabajadores del sector, además de un amplio operativo preventivo por parte de las autoridades.

En paralelo, Carabineros informó que el tránsito vehicular se encuentra suspendido en calle Cerro San Luis, específicamente entre el cruce de Juan de La Fuente y Avenida Cañaveral, con el fin de facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y resguardar la seguridad de las personas.

Según detalló el teniente coronel Rodrigo Inzunza, jefe de la Prefectura Santiago Norte de la institución policial, el fuego se habría iniciado en una de las bodegas que almacenaba lubricantes y plástico.

“No registramos lesionados y en el momento se encontraban trabajadores, los cuales fueron evacuados de forma inmediata (...) Desconocemos en este momento cuál es la cantidad de bodegas total que están afectadas. No obstante, al momento podemos entregar información de que podrían ser tres bodegas las afectadas. Dentro de los materiales que han sido afectados al momento son plásticos y lubricantes”, afirmó.

Hasta el momento, se desconoce qué tipo de materiales eran almacenados en las bodegas afectadas, mientras continúan las labores de combate del fuego, enfriamiento de estructuras y evaluación de riesgos, en una emergencia que aún permanece en desarrollo.