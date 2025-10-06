SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

¿Y el registro nacional de pirómanos? La promesa del exministro Valenzuela que nunca llegó y que Minagri ahora desecha

El Presidente Boric presentó este lunes el nuevo plan de acción contra incendios de cara a la nueva temporada, pero uno de los compromisos más recordados tras la tragedia de 2024 pasó al olvido e, incluso, ahora es descartado por el ministerio por carecer de viabilidad jurídica y operativa, según dicen.

Gabriela MondacaPor 
Gabriela Mondaca
El último foco de extinguirse del incendio en la comuna de Angol es el que afecta al sector de Lolenco y que obligó a la evacuación del lugar. Foto: Carlos Acuña /Aton Chile

Pasadas las 13:30 de este lunes el Presidente Gabriel Boric encabezó el lanzamiento del plan de acción 2025-2026 de prevención, mitigación y control de incendios forestales, en una actividad donde lo acompañaron los ministros de Agricultura, Ignacia Fernández; del Interior, Álvaro Elizalde; el director ejecutivo de Conaf, Rodrigo Illesca, y la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián.

El lanzamiento se dio menos de dos meses después del abrupto cambio en la cabeza de la cartera, luego de que Esteban Valenzuela dejara el cargo el pasado 20 de agosto luego de que su partido, la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), decidiera marginarse de la lista única oficialista de cara a las elecciones parlamentarias, lo que generó molestia en La Moneda. El exministro cuestionó públicamente los motivos de su salida y sostuvo que había defendido internamente la unidad del bloque, aunque reconoció que detrás de su remoción hubo “una racionalidad política que no comparto, pero existe”.

Municipalidad de Monte Patria

Junto a su salida se terminó de dejar bajo la mesa uno de los anuncios que el Ministerio de Agricultura había anunciado como gran elemento para hacerles frente a los incendios forestales intencionales, y que prometía reforzar la prevención de estos siniestros. Se trata del registro nacional de pirómanos, una iniciativa que el exministro Valenzuela incluso prometió que tendría un proyecto de ley durante el primer semestre de 2025.

La idea surgió tras los incendios del 2 de febrero de 2024 que arrasaron con sectores de Viña del Mar, Valparaíso y Quilpué, y en los que se descubrió la participación de exbomberos y exbrigadistas de Conaf en la generación de los siniestros. Fue entonces cuando Valenzuela planteó la necesidad de crear un registro de personas que trabajen en la prevención o combate del fuego y que hayan sido rechazadas o sancionadas por delitos relacionados con incendios forestales, con el fin de evitar que vuelvan a ser contratadas por instituciones del rubro.

Es necesario. Chile es demasiado frágil con su verano seco de cinco estaciones prácticamente sin una gota de agua”, dijo en enero pasado en conversación con La Tercera, ejemplificando que el listado funcionaría como el del registro de inhabilidades para trabajar con menores de edad. “Es parecido a lo de los pedófilos”, señaló.

La idea, en palabras del exministro, era construir una base de datos con antecedentes de quienes hubiesen sido condenados por provocar incendios o sancionados por negligencia en el manejo del fuego. El proyecto requería una ley especial y la coordinación de organismos como el Registro Civil, Bomberos y Carabineros. Desde Agricultura aseguraron que el texto estaba en elaboración y que trabajaban con la primera mitad de este año como horizonte.

Y para lograr su desarrollo, el mismo Valenzuela estuvo en conversación con parlamentarios de distintas bancadas para elaborar el proyecto. También había instruido a su equipo técnico a mirar experiencias internacionales en países como Estados Unidos y Australia, donde existen sistemas de registro para delincuentes condenados por incendios intencionales.

Pero nada de eso ocurrió.

Conocedores de la propuesta sostienen que a la fecha no existe un documento formal ni borrador avanzado de ese proyecto. Y que la idea, más bien, quedó en pañales y sin una estructura concreta.

Desde el propio ministerio ahora descartan a este medio la viabilidad de la propuesta. “Nuestro objetivo es terminar con los incendios intencionales. Por ello nuestro foco está en las medidas que han dado resultados: investigación penal efectiva, persecución de delitos de incendio, prevención territorial y coordinación con municipios y Conaf. Un registro de pirómanos exige una ley, estándares de debido proceso y resguardo de datos personales, lo que carece de viabilidad jurídica y operativa”, señalan.

La diputada Carolina Marzán (PPD) lamenta que la iniciativa no haya prosperado: “El exministro anunció el registro de pirómanos, pero nunca ingresó el proyecto en el plazo comprometido. Es lamentable, porque se trata de una medida necesaria en un país donde casi todos los incendios son provocados por acción humana”, señala.

La senadora Carmen Gloria Aravena (ind. ex-P. Republicano), integrante de la Comisión de Agricultura del Senado, afirma que la propuesta era “poco práctica y poco posible. Con esos tres requisitos copulativos no habría más de dos o tres personas oficialmente en ese registro".

Por lo mismo, agrega que la idea “habría que desarrollarla más si se quisiera hacer algo así”, pero que “está complejo como se planteó”. Aun así, considera que un registro de condenados por incendios forestales podría tener un valor preventivo real si se diseña con criterios más amplios y coordinados con el Ministerio de Justicia.

Desde la oposición, el diputado Andrés Longton (RN), quien integró la comisión investigadora de los incendios forestales en Valparaíso, había sido uno de los primeros en pedir que la propuesta se transformara en una prioridad legislativa.

“Nosotros presentamos incluso un proyecto de ley (de incendios) y no se le dio ningún tipo de urgencia. Lo mismo ocurrió con el registro nacional de pirómanos. Son anuncios comunicacionales para salir del paso, pero después las prioridades son otras”, apunta el parlamentario.

Longton añade que un registro de este tipo es fundamental, sobre todo por la creciente intencionalidad detrás de los incendios. “Los pirómanos son delincuentes que, además, padecen enfermedades mentales y son difíciles de rehabilitar. Por eso es necesario tenerlos debidamente identificados y evitar que puedan desempeñar funciones relacionadas con la manipulación de fuego o en labores de prevención”, dice.

Más sobre:Incendios forestalesRegistro Nacional de PirómanosAgriculturaGabriel BoricConafPrevención

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Encontraron tablets robadas en colegio de El Quisco: Carabineros incauta dispositivos electrónicos en barrio Franklin

Más de 36.000 descendientes de exiliados en Chile ya han obtenido la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática

Con cinco ejes: Kast entrega propuestas contra el vandalismo, “turbazos” e incivilidades

“No lo había visto nunca”: afiche de Balladares con candidato de Evópoli desata la molestia de Desbordes y dirigentes RN

Ossandón pide ayuda a Boric para activar reforma a “supersueldos” de funcionarios del Congreso

Exministro Muñoz debuta en nuevo estudio con abogada que salió del Segundo Tribunal Ambiental por falsificar un correo electrónico

Lo más leído

1.
Montes acusa que “mano derecha” del dueño de toma de San Antonio está en el comando de Jara

Montes acusa que “mano derecha” del dueño de toma de San Antonio está en el comando de Jara

2.
Cadem: Jara aumenta distancia con Kast en intención de voto en primera vuelta presidencial

Cadem: Jara aumenta distancia con Kast en intención de voto en primera vuelta presidencial

3.
ProCultura: tribunal declara inadmisible apelación de la Fiscalía para evitar que causa de Orrego se traslade a Santiago

ProCultura: tribunal declara inadmisible apelación de la Fiscalía para evitar que causa de Orrego se traslade a Santiago

4.
Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

5.
La FIFA modifica el horario del cruce entre Chile y México por los octavos de final en el Mundial Sub 20

La FIFA modifica el horario del cruce entre Chile y México por los octavos de final en el Mundial Sub 20

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Qué son las células T, el importante descubrimiento para la salud que ganó el Premio Nobel de Medicina

Qué son las células T, el importante descubrimiento para la salud que ganó el Premio Nobel de Medicina

Servicios

Chayanne confirma nueva fecha en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Chayanne confirma nueva fecha en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Esta semana comienzan las postulaciones al Subsidio de arriendo: revisa los requisitos

Esta semana comienzan las postulaciones al Subsidio de arriendo: revisa los requisitos

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Sao Paulo por la Copa Libertadores Femenina

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Sao Paulo por la Copa Libertadores Femenina

Encontraron tablets robadas en colegio de El Quisco: Carabineros incauta dispositivos electrónicos en barrio Franklin
Chile

Encontraron tablets robadas en colegio de El Quisco: Carabineros incauta dispositivos electrónicos en barrio Franklin

Con cinco ejes: Kast entrega propuestas contra el vandalismo, “turbazos” e incivilidades

“No lo había visto nunca”: afiche de Balladares con candidato de Evópoli desata la molestia de Desbordes y dirigentes RN

Lula y Trump sostienen llamada telefónica y presidente de Brasil le pide retirar los aranceles
Negocios

Lula y Trump sostienen llamada telefónica y presidente de Brasil le pide retirar los aranceles

Óscar Landerretche sobre los programas de Kast y Jara: “Los dos son peligrosos”

“Vago y deficiente entendimiento de los problemas”: La dura auditoría a Transelec por el apagón del 25F

Qué son las células T, el importante descubrimiento para la salud que ganó el Premio Nobel de Medicina
Tendencias

Qué son las células T, el importante descubrimiento para la salud que ganó el Premio Nobel de Medicina

Por qué Gisèle Pelicot, la mujer drogada y abusada por su exesposo y más de 50 hombres, volvió a tribunales

Cómo China obtiene petróleo de Irán en secreto y evita las sanciones de EEUU, según reportes

En vivo: Chile busca los cuartos de final contra México en el Mundial Sub 20
El Deportivo

En vivo: Chile busca los cuartos de final contra México en el Mundial Sub 20

Arturo Vidal barre con todo: se lanza contra Nicolás Córdova y arremete contra la opción de Manuel Pellegrini en la Roja

UEFA autoriza que el duelo de liga entre Villarreal y Barcelona se juegue fuera de España

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025
Finde

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Matthew McConaughey habla de su nueva cinta: “Nunca había tenido tantos conflictos comprimidos en tan poco tiempo en pantalla”
Cultura y entretención

Matthew McConaughey habla de su nueva cinta: “Nunca había tenido tantos conflictos comprimidos en tan poco tiempo en pantalla”

La fundación DKMS llega al show de Guns N’ Roses en Chile y lanzan activación para crear conciencia en torno al cáncer

Steve Hackett & Genetics viene con su concierto “The Best of Genesis” a Chile

Más de 36.000 descendientes de exiliados en Chile ya han obtenido la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática
Mundo

Más de 36.000 descendientes de exiliados en Chile ya han obtenido la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática

Ecuador deporta al periodista hispano-chileno Bernat Bidegain en medio del paro nacional indefinido

Ron Dermer, Khalil al-Hayya y Jared Kushner: los líderes que dirigen las conversaciones entre Israel y Hamas en Egipto

Albina Choque Challapa: La imparable
Paula

Albina Choque Challapa: La imparable

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia