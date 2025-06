Aligot, un oasis mañanero

A pesar que no somos pocos los que -obligados por el colegio de nuestros hijos- nos levantamos bien temprano los días de semana, la verdad es que es difícil encontrar lugares para desayunar como la gente antes de las ocho de la mañana. Incluso más, en algunos sectores de la ciudad no hay un mísero café funcionando hasta pasadas las nueve o diez. Así, no queda otra que terminar tomando desayuno en alguna bomba de bencina, en los locales de una cadena de panaderías que cada día tiene peor pan o en las sucursales de esos cafés que tienen mejor wifi que café.

Afortunadamente, al menos si se circula por el sector de Isidora Goyenechea, siempre se podrá contar con Aligot, un restaurante que desde las siete de la mañana ofrece servicio de desayuno. Justamente eso fue lo que hice hace algunas semanas cuando me tuve que reunir con alguien que, al igual que yo, quedaba desocupado antes de las ocho tras dejar a su hijo en el colegio. De esta forma, nos ubicamos en una de las mesas disponibles -había bastante gente para ser tan temprano- y nos dispusimos a revisar la carta. Para beber pedimos un café Americano ($2.500) y un Cortado ($3.000), el que se pidió con bastante leche, a lo que se accedió sin problema (cosa que no siempre sucede en los cafés). Además, mi acompañante pidió un Jugo de Naranja ($5.000). Para comer él se inclinó por lo que todos piden cuando salen a desayunar por ahí: Brioche con Huevos Pochados ($7.000). Yo, pensando en que estábamos en un restaurante de inspiración francesa y hermano del Baco, preferí un Croissant con Jamón y Queso ($6.000). Los bebestibles llegaron rápidamente. Los cafés estaban muy bien y el sorbo de jugo que probé también. Pura naranja exprimida hace instantes, como las vitaminas que antes uno pedía en las fuentes de soda del centro para componer el cuerpo. ¿Y la comida? Debo decir que el plato de mi acompañante lucía impresionante. Una gruesa tostada de brioche, dos huevos perfectamente pochados encima, tocino crocante y palta fileteada por el lado más una salsa holandesa tan rica como generosa. La mezcla de todos los ingredientes quedaba sencillamente espectacular. En contraste con eso mi croissant se veía más humilde pero no por eso menos sabroso. Llevaba jamón cocido, queso emmental y apenas un toque de salsa bechamel. Todo calentito, muy rico. Daban hasta ganas de untarlo en el cortado, pero me contuve.

En resumen, un desayuno muy rico y contundente. Lamentablemente, después de todo eso más que deseos de trabajar me dieron ganas de ir a tomar el sol a una banca en Plaza Perú. Pero claro, hay cosas que uno simplemente no puede hacer.

CALIFICACIÓN: 4 estrellas

CONSUMO TOTAL: $23.500.

DIRECCIÓN: Isidora Goyenechea 2890, teléfono 413248475, Las Condes.

HORARIO: Lunes a viernes 7 a 23 hrs. Sábado y domingo 8 a 23 hrs.

ESTACIONAMIENTO: Subterráneo por Isidora Goyenechea (pagado).

PÚBLICO: Apto para todo público.

Por Álvaro Peralta Saínz (Don Tinto), cronista gastronómico.