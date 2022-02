Columna de Daniela Lagos | Vikings: Valhalla: Venganza, religión y mucha sangre

En 2013, The History Channel estrenó una serie que buscaba enganchar a la fanaticada de Game of thrones, el fenómeno del momento. Al igual que el drama de HBO, ahí se ofrecían grandes batallas, luchas de poder, romances y sangre. Y si bien la serie no llegó a igualar el nivel de devoción, sí encontró a su audiencia, que por seis temporadas siguió las aventuras de Ragnar Lothbrok.

A poco más de un año del fin de esa historia, se inicia otra en Netflix. Un spinoff que avanza un siglo para entregar un nuevo grupo de protagonistas y batallas.

La cosa es así: en el inicio del siglo XI, los vikingos se han esparcido por Europa y muchos han luchado para instalarse en Inglaterra, lo que se vuelve un inconveniente para el rey británico, quien decide que ha llegado la hora de sacar a este pueblo de sus tierras y ordena una masacre. Cuando esta noticia llega a los países nórdicos, los vikingos deciden tomar venganza y se organizan para partir a la guerra. Y como si esto no fuera desafío suficiente, también hay luchas internas, ya que con su expansión a Europa varios grupos se han convertido al cristianismo, generando guerras internas entre ellos y los paganos.

Vikings: Valhalla es el nombre de la nueva producción estrenada ayer en Netflix, con ocho episodios disponibles y un trío de nuevos protagonistas al centro de estas épicas batallas. Sam Corlett, Frida Gustavsson y Leo Suter son quienes guían la historia y que de seguro se convertirán en nombres conocidos, ya que este spinoff es una serie que está llamada a ser un éxito.

Esto último, porque Valhalla no sólo viene a llenar un espacio para toda la fanaticada de la producción original, sino que también puede seguirse sin nunca antes haber visto Vikingos. Y la serie se mueve a paso firme, con una producción impecable que hace que las batallas contra los enemigos o la naturaleza sean realmente épicas, y con un buen balance entre el gran arco de la historia y los pequeños dramas que tocan a cada personaje.

Honor, venganza, religión, luchas por el poder, por las tradiciones, romance, orgullo, y mucha, mucha sangre… Vikings: Valhalla es una serie que sabe cuál es su objetivo y lo cumple a cabalidad. Con una temporada que de seguro muchos verán de una sentada y que sin duda se instalará por un buen tiempo en la pantalla.