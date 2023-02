Columna de Hans Eben: “Siempre los más vulnerables, siempre los bomberos”

En estos días, es muy difícil abstraerse de lo que están viviendo miles de chilenos y escribir de cualquier tema no relacionado. Hemos escuchado todo tipo de posibles causantes de los terribles incendios en la zona sur como también en su momento en los cerros de Valparaíso. Cada uno tendrá sus genuinas razones para creer en unas u otras causas, y seguramente como las imágenes demuestran es una mezcla de muchas de ellas. Algunas imágenes de personas intencionalmente prendiendo fuego en diferentes pastizales, bosques y campos definitivamente no dan pie para ningún tipo de debate no discusión y ojala caiga todo el peso de la ley. Independiente, hoy nadie puede negar los crecientes incendios en Estados Unidos, Australia, Francia, España, Grecia, Portugal por nombrar algunos países. Solo en Europa el territorio quemado durante el 2022, es cuatro vez mayor a toda la superficie quemada entre el 2006 y 2021, asi es leyó bien 4 veces más que en 15 años (Fuente Effis Financial Times).

Todas las estadísticas también dejan de manifiesto la correlación del incremento en los incendios con el incremento de las temperaturas de nuestro planeta. De hecho, el 2022 es el quinto año con la mayor temperatura que ha experimentado el planeta; siempre en comparación al promedio entre 1850 y 1900, el cual se suma a los últimos ocho años de mayores temperatura.

Todo lo anterior era simplemente para reafirmar que el territorio chileno no es ajeno a lo que está sucediendo en el resto del planeta, los chilenos no somos ajenos a lo que sucede al resto de los ciudadanos del mundo ni tampoco es una novedad que la población más vulnerable son los más impactados por todos estos tipos de eventos. Esto lo reconfirmamos lamentablemente al enterarnos de los fallecidos, de los miles de casas quemadas y de los miles de damnificados. Perotambién lo confirman diferentes estudios globales, el Reporte Desigualdad Climática 2023 realizado por el World Inequality Lab, nos indica que el 75% de la pérdida del ingreso globales por impacto en las emisiones de carbono se focaliza en el 50% de población más pobre. El 10% más rico del mundo que emite el 46% de las emisiones mundiales solo tiene una pérdida del ingreso total del 3%.

Para el caso específico de los incendios, no podemos depender de Bomberos de Chile, que como superhéroes aparecen y desaparecen cada vez que se les necesita. Además que a los propios Bomberos trabajar con las altas temperaturas que se registran y con la frecuencia de estos episodios, se les hace cada vez más difícil e inhumano su trabajo. La mitigación y la adaptación al cambio climático es el único camino y no podemos depender del heroísmo de Bomberos y menos de nuestras donaciones para enfrentar situaciones como las que el planeta está viviendo. Instituciones como Bomberos deben ser parte estructural de planes de mitigaciones y adaptación desarrollados y ejecutados de forma conjunta por actores públicos y privados.

Hoy es incendio, mañana será sequía, pasado inundaciones, y adivine quienes serán los primeros afectados, siempre los más vulnerables y no podemos depender siempre de “bomberos”. Si sabemos esto y tenemos herramientas o posibles soluciones, no es ético ni moral no hacer nada y dentro de no hacer nada incluyo en creer que mis soluciones son las únicas posibles. Este ultimo mensaje está dirigido al Estado, Empresas, Gremios, Fundaciones, ONG, Comunidades y muchas otros. El no ceder no es solución, especialmente para los más vulnerables.

* El autor es director de empresas.