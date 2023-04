Pregunta a ChatGPT: “¿Puede la IA componer una buena canción?”. Respuesta: “Existen varios ejemplos de IA que han creado canciones que suenan bastante bien y que incluso pueden ser difíciles de distinguir de las creadas por humanos. […] Sin embargo, es importante tener en cuenta que la IA todavía está lejos de replicar completamente la complejidad y la profundidad de la creatividad humana. Si bien la IA puede crear música que suena agradable, todavía carece de la intención y la emoción que un ser humano puede poner en su música.”

P: “No me digas que “Daddy’s car” es una buena canción. A nadie le gustó”. R: “En el caso de “Daddy’s Car”, es una canción generada por la IA de OpenAI, pero no se compuso con el objetivo de ser una obra maestra musical, sino más bien para demostrar las capacidades del modelo. Sin embargo, puedo decirte que hay algunas canciones generadas por la IA que han sido bien recibidas; por ejemplo, “Break Free” y “Zone Out” fueron generadas por la IA de Amper Music y han sido utilizadas en proyectos creativos y comerciales. […] A medida que la tecnología continúa avanzando, es posible que se generen canciones cada vez más impresionantes y de alta calidad.”

P: “¿Ya sabes que este mes Universal Music Group pidió a las plataformas de streaming bloquear el uso de su música para entrenar IAs? ¿Qué opinas?”. R: “Es comprensible. La música es una forma de arte creativa y expresiva, y los artistas y sellos discográficos tienen derecho a proteger su propiedad intelectual. […] Sin embargo, también creo que es importante que las empresas que desarrollan tecnologías de inteligencia artificial sigan avanzando en su capacidad para crear música de alta calidad, y que lo hagan de una manera ética y legal.”

P: “¿Conoces a Nick Cave? Hace poco dijo que la idea de que las máquinas compongan canciones le parece ‘insultante’”. R: “Sí, conozco a Nick Cave. Él es un reconocido músico, escritor y actor australiano. Es comprensible que algunos artistas puedan sentir que la idea de que las máquinas puedan crear arte es una amenaza para la autenticidad y originalidad de la creatividad humana. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la inteligencia artificial todavía está en sus primeras etapas de desarrollo en términos de creación artística, y que la mayoría de las obras de arte generadas por máquinas son el resultado de la programación y los datos que se les han proporcionado. Aunque la tecnología puede imitar la creatividad humana hasta cierto punto, aún no puede replicar la complejidad y la singularidad de la experiencia humana. En última instancia, la creatividad es una expresión humana única y personal que se ve influenciada por nuestras vivencias, emociones y perspectivas únicas.”

P: “También dijo que te jodas y dejes a los cantautores tranquilos”. R: “Como modelo de lenguaje, no tengo emociones y no puedo sentirme ofendido o herido por comentarios negativos o positivos. Entiendo que algunas personas puedan tener opiniones negativas sobre la inteligencia artificial y su capacidad para crear arte y música. Es importante tener en cuenta que la IA es una herramienta que puede utilizarse para mejorar y complementar la creatividad humana, pero no para reemplazarla. La creatividad sigue siendo una expresión humana única y personal que no puede ser totalmente replicada por una máquina. La música es una forma de arte muy personal, y gran parte de su valor proviene de la habilidad y la creatividad individual del músico. Además, la música en vivo es una experiencia única y a menudo impredecible.”