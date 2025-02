Columna de Nelson Haddad: La errática política exterior de Argentina

Las relaciones vecinales entre Chile y Argentina son de carácter histórico y que unen con sólidos vínculos a los dos pueblos en el plano de la cooperación, los intercambios y la amistad mutua. La nueva presidencia argentina del presidente Javier Milei abre un cambio en las decisiones de política exterior que caracterizaron a los gobiernos peronistas. El nuevo mandatario argentino asumió una posición crítica de Naciones Unidas con respecto al multilateralismo, alejándose de América latina para alinearse con Estados Unidos e Israel.

Argentina fue el único país de Naciones Unidas que votó en contra en la Asamblea General ONU de una resolución destinada a la prevención de la violencia contra las mujeres y niñas. El presidente Milei exigió la renuncia de la canciller Diana Mundino luego que votara en las Naciones Unidas a favor de rechazar el embargo norteamericano y se opuso a una Resolución sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

El propio Milei explicó su postura en la Asamblea General de Naciones Unidas, que rechazo’ el Pacto del Futuro y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y se aleja del multilateralismo. La política exterior del presidente Milei rechaza el cambio climático y la integración regional, Resume su visión del mundo señalando (los que creemos en la libertad debemos unirnos para hacer frente a la barbarie y apoyar a las naciones libres, custodios del legado occidental)

Ello explica su posición contraria a la igualdad de género, medio ambiente. Resulta grave su desprecio por las libertades individuales, resulta grave su desprecio por América Latina considerando como irrelevante la integración regional, alejándose incluso de los presidentes de la región. Cabe mencionar que aun no se reúne con el mandatario brasileño y se opuso´ a la iniciativa de reconstruir UN ASUR y se excuso a la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur en Paraguay. Mantiene una confrontación directa con el régimen de Nicolás Maduro, con el colombiano Gustavo Petro y con el presidente de Chile Gabriel Boris. Hoy Argentina vive la orfandad no sólo de la región si no a nivel internacional, negando su ingreso a los países BRICS.

La relación con Chile ha sido dificultosa al ausentarse del acto conmemorativo del 40 aniversario del Tratado de Paz y Amistad de 1984.

Urge restablecer relaciones armoniosas y de buena vecindad entre ambos países construyendo una agenda de futuro, el aumento de los intercambios y las medidas de confianza mutua en beneficio de la hermandad histórica de ambos pueblos

Por Nelson Hadad Heresy. Profesor de Relaciones Internacionales. Universidad Central. Embajador de Chile (r).