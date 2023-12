Columna de Ricardo Abuauad: Política y ciudad

No tendremos un derecho constitucional a la vivienda, después de todo. No por ahora. ¿Quiere decir eso que abandonamos la esperanza de que la política apoye el progreso y mejora de nuestras ciudades? ¿Se cierra el capítulo y volvemos a la casilla de inicio? Afortunadamente hay algunos indicios de que no es así.

Porque, para ser sinceros, existen pocos puentes entre el mundo de la política- donde se toman las decisiones que afectan a millones de chilenos- y el de la ciudad- con sus organizaciones, investigadores, proyectistas, actores claves-. Son mundos más bien paralelos, y lo que los últimos saben, investigan, construyen y debaten difícilmente traspasa hasta los primeros.

Pero durante 2023 se produjo una rara conjunción que los vinculó: Congreso Ciudades. Y mientras que el país se polarizaba en la discusión constitucional, estos dos mundos se sentaron a la mesa (varias mesas, en realidad) para discutir temas relevantes con altura de miras, y para traspasar el conocimiento desde donde se produce y acumula, hasta donde de verdad se necesita y hace más falta. Un evento inédito, de entendimiento inusual en estos tiempos, en el que, sin necesidad de estar de acuerdo, las distintas posiciones tuvieron su espacio. Hubo académicos, organizaciones ciudadanas, congresistas, autoridades ministeriales y alcaldes, inmobiliarios, gobernadores, Premios Nacionales de Urbanismo y Arquitectura, nuestro Pritzker, presidentes de colegios y asociaciones profesionales. Hubo sensibilidades de derecha, centro e izquierda. Durante semanas ellos se encontraron para intentar responder una pregunta, en apariencia simple: “¿Qué debe hacer la política frente a la crisis de nuestras ciudades?”. Pero la ilusión de simpleza se desvanece al escuchar las ponencias, recogidas en el sitio web del congreso: vale la pena darse una vuelta por esos registros para comprender cuánto camino tenemos aún por delante para encontrar la respuesta.

Con Patricio Hales como Director Fundador y Juan Sebastián Lama, su director ejecutivo, los 40 expositores trataron la incrementalidad del espacio público y la vivienda (Alejandro Aravena); la seguridad (Daniel Johnson); la naturaleza en el diseño urbano (Gloria Hutt); las identidades (Joan Macdonald); campamentos (José Ramón Ugarte); el estado como planificador (Marcial Echenique); la construcción de una matriz de datos (Luis Valenzuela); la recuperación de plusvalías (Francisco Sabatini); emergencia habitacional (Pablo Allard); la fragmentación (Claudio Orrego); o la revisión de los Planes Reguladores (Juan Sabbagh), dentro de muchos otros.

¿Ciudades en crisis? Sin duda, pero aquí hay una esperanza de entendimiento. No tendremos derecho a la vivienda, pero eso no puede cerrar la puerta de nexo entre ciudad y política. Se necesita, como reza el manifiesto de este Congreso, un “nuevo modo de dialogar con los actores urbanos”. Y más nos vale, por el bien de nuestras ciudades y de sus habitantes, que esta otra puerta permanezca bien abierta.

Ricardo Abuauad, Decano campus creativo Unab y profesor UC.