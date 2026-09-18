SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Defender la soberanía

    Diego Vela GrauPor 
    Diego Vela Grau

    La globalización, la internacionalización de las empresas y el comercio internacional han contribuido a generar mayor prosperidad. Pero también han creado desafíos tributarios que ningún Estado puede resolver por sí solo. Mientras empresas y capitales operan globalmente, los sistemas tributarios siguen funcionando dentro de fronteras nacionales. Según Tax Justice Network, los países pierden US$492 mil millones al año por multinacionales y grandes patrimonios que usan paraísos fiscales.

    Chile acaba de retirarse de la negociación de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cooperación Tributaria Internacional, invocando la necesidad de resguardar su soberanía tributaria.

    Pero ¿qué significa soberanía en este ámbito?

    No es solo la libertad formal de fijar impuestos. También es la capacidad efectiva de fiscalizarlos y cobrarlos. Un Estado puede decidir cómo tributan sus residentes y empresas, pero esa potestad pierde fuerza si no puede conocer activos en el extranjero, seguir utilidades trasladadas entre jurisdicciones o acceder a información que solo otro Estado posee. Por eso existen acuerdos para compartir antecedentes, coordinar fiscalizaciones y colaborar en la recuperación de impuestos.

    Chile lleva décadas aceptando compromisos de este tipo. Mantiene más de 30 convenios para evitar la doble tributación, que distribuyen potestades tributarias entre Estados y limitan tasas aplicables a ciertas rentas. Bajo el segundo gobierno de Sebastián Piñera, además, promulgó la Convención Multilateral contra la erosión de bases y el traslado de beneficios. No se entendió entonces que aquello debilitara nuestra soberanía, sino que ampliaba la capacidad del Estado para hacer cumplir sus reglas.

    El proceso en Naciones Unidas fue respaldado por 119 países, entre ellos Brasil, Colombia, México, Perú, Uruguay y Chile. Varios socios regionales y países de ingresos medios siguen sentados en esa mesa, buscando una mayor incidencia en las reglas tributarias globales.

    Existen preguntas legítimas sobre el alcance de la Convención. Pero sus términos de referencia reconocen el derecho soberano de cada Estado a decidir sus políticas y prácticas tributarias. Además, es una convención marco: cada país podrá decidir si adhiere a futuros protocolos y, en Chile, esos compromisos deberán pasar por el Congreso.

    Nada obliga a aceptar cualquier resultado. Chile puede exigir resguardos e incluso decidir no suscribir el acuerdo. Pero retirarse antes de conocerlo reduce su capacidad de influir en su contenido.

    La opacidad financiera y las estructuras usadas para esconder activos o eludir controles no solo facilitan la evasión: también pueden ser aprovechadas por el crimen organizado para lavar dinero. A la vez, multinacionales, grandes patrimonios y capitales de alta movilidad tienen más posibilidades que el resto de escoger dónde registrar ingresos, utilidades o activos, reduciendo la recaudación que legítimamente corresponde a los países donde ocurre la actividad económica.

    La cooperación internacional busca limitar ese arbitraje y hacer posible un principio simple: que los impuestos se paguen donde corresponde. La soberanía tributaria no consiste únicamente en decidir qué impuestos queremos tener. Consiste también en disponer de la información y las herramientas necesarias para fiscalizarlos y cobrarlos. En una economía global, defender la soberanía exige construir capacidad para ejercerla, no renunciar a los espacios de cooperación que permiten fortalecerla.

    Por Diego Vela Grau, economista.

    Más sobre:TributosInternacionalConvenciónNaciones UnidasGobierno

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Michelle Bachelet anuncia que no continuará con su candidatura a la Secretaría General de la ONU

    Kast releva defensa de la soberanía chilena en su primera Parada Militar en medio de tensiones con Argentina

    Hutíes reivindican ataques con misiles y drones contra Riad e instalaciones de Saudi Aramco

    Carabineros indagan un homicidio frustrado en Tierra Amarilla

    Corte de Apelaciones de Valparaíso rechaza recursos contra paralización de obras de El Olivar en Viña del Mar

    Quién es Sebastián García-Huidobro, el general que solicitó el inicio de la Parada Militar 2026

    Lo más leído

    1.
    ¿En qué enredo nos metimos?

    ¿En qué enredo nos metimos?

    2.
    Carta a Patricio Guzmán

    Carta a Patricio Guzmán

    3.
    El Chile que celebra el 18

    El Chile que celebra el 18

    4.
    Septiembre blanco

    Septiembre blanco

    5.
    Estrecho de Magallanes: mirar hacia adentro

    Estrecho de Magallanes: mirar hacia adentro

    6.
    México y Estados Unidos: Alerta máxima

    México y Estados Unidos: Alerta máxima

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El polémico anuncio de Sydney Sweeney que generó indignación en el deporte femenino

    El polémico anuncio de Sydney Sweeney que generó indignación en el deporte femenino

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Montreal vs. Columbus Crew en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Montreal vs. Columbus Crew en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Barcelona en TV y streaming

    Parada Militar 2026: revisa cortes de tránsito y cambios en recorridos del transporte público

    Parada Militar 2026: revisa cortes de tránsito y cambios en recorridos del transporte público

    García Ruminot pone foco en regiones limítrofes y frontera con Argentina: “Siempre tenemos que tener la mirada puesta”
    Chile

    García Ruminot pone foco en regiones limítrofes y frontera con Argentina: “Siempre tenemos que tener la mirada puesta”

    Michelle Bachelet anuncia que no continuará con su candidatura a la Secretaría General de la ONU

    Kast releva defensa de la soberanía chilena en su primera Parada Militar en medio de tensiones con Argentina

    Jaime Szigethi, de McKinsey: “Si no estás haciendo nada a escala (con IA) en los próximos dos años, probablemente estás lento”
    Negocios

    Jaime Szigethi, de McKinsey: “Si no estás haciendo nada a escala (con IA) en los próximos dos años, probablemente estás lento”

    CEP aterriza las 12 claves a considerar para el debate del Presupuesto 2027

    Ricardo Mewes: “El gobierno tendría que haber llegado con un plan para recuperar el empleo”

    Cómo la genética puede influir en nuestra personalidad, según una nueva investigación
    Tendencias

    Cómo la genética puede influir en nuestra personalidad, según una nueva investigación

    ¿Somos más rápidos o la tecnología nos hace correr mejor? La explicación de un científico ante los récords del running

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación

    Mal inicio para Chile: Daniel Mérida le remonta a Alejandro Tabilo y España arrebata el primer punto en la Copa Davis
    El Deportivo

    Mal inicio para Chile: Daniel Mérida le remonta a Alejandro Tabilo y España arrebata el primer punto en la Copa Davis

    El mensaje de Alejandro Domínguez a Santiago Wanderers: “El fútbol siempre da revancha; estoy muy orgulloso de ustedes”

    La natación artística aporta dos medallas de oro al Team Chile en los Juegos Odesur

    Samsung comienza a desplegar One UI 9 en los Galaxy S26: estas son sus novedades
    Tecnología

    Samsung comienza a desplegar One UI 9 en los Galaxy S26: estas son sus novedades

    Siri AI ya funciona en español: Apple lanza beta de iOS 27.2

    LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche llega a Switch 2 y suma al Joker y Harley Quinn

    Paso de ganso y uniformes grises: ¿por qué el Ejército de Chile adoptó el modelo prusiano?
    Cultura y entretención

    Paso de ganso y uniformes grises: ¿por qué el Ejército de Chile adoptó el modelo prusiano?

    Clasismo, gloria, excesos y redención: las revelaciones que trae la biografía de Zalo Reyes

    Tom Hardy: “Me estoy haciendo mayor, pero sigo siendo la misma persona”

    Hutíes reivindican ataques con misiles y drones contra Riad e instalaciones de Saudi Aramco
    Mundo

    Hutíes reivindican ataques con misiles y drones contra Riad e instalaciones de Saudi Aramco

    Tres medios de comunicación denuncian bloqueos de acceso a la Casa Blanca tras prohibición de Trump

    EE.UU. asegura haber escoltado más de 1.000 millones de barriles de petróleo por el estrecho de Ormuz

    Natalia Contesse: tras las huellas de la Violeta
    Paula

    Natalia Contesse: tras las huellas de la Violeta

    Datos Paula: la ruta de las fondas veganas para este 18

    ¿Qué pasa si uno de los padres se niega a autorizar el viaje de su hijo?