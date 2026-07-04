El casi terminado Parque Cerro Chena está en riesgo

En diciembre de 2014, el proyecto para desarrollar un parque metropolitano en el Cerro Chena de San Bernardo ganó el concurso organizado por la Intendencia de Santiago. Doce años después, está a punto de ser inaugurado. Una inversión de más de 50 mil millones de pesos ha permitido levantar un parque de 55 hectáreas -uno de los más grandes de la Región Metropolitana-, lo que constituye un paso fundamental para promover la equidad de acceso a espacios públicos de calidad. Especialmente en una comuna que padece inmensos dolores asociados a la delincuencia y el avance del narcotráfico. Fue en San Bernardo donde la semana pasada asesinaron a Alejandro Águila, el menor de doce años que fue víctima de una encerrona por parte de una de banda de delincuentes menores de edad.

“Eso fue frente al Chena. Si no se ocupa esa área, es entregársela al crimen organizado. Esa área hay que coparla con actividades sanas”, explica Mauricio Hasbún, director ejecutivo del Cerro Escuela La Cantera en San Bernardo y cuya familia ha estado presente en la comuna por casi un siglo. Hasbún, así como el alcalde de San Bernardo, Christopher White, y la cofundadora de la Fundación Cerros Isla, Catalina Picón, estuvieron conversando esta semana en el programa Santiago Adicto en radio Duna.

El alcalde entregó información muy valiosa. Dijo que “San Bernardo heredó una mochila que hoy día tenemos que administrar y que nos tiene con listas de espera (en los centros de atención de menores implicados en temas penales) de más de 80 menores de edad que ya no tienen 15 años y están delinquiendo, ahora tienen 11 años, porque el crimen organizado encontró una oportunidad y una ventana de hacer que los delincuentes de menor edad tengan menos castigos”.

¿Cuán importante puede ser un parque de la calidad de Cerro Chena para competir con el narcotráfico?, le preguntamos. “Cualquier oportunidad que permita a jóvenes. que hoy día no tienen muchas posibilidades, tener un lugar donde puedan, primero, ir a trabajar su salud mental, porque vivir 8 personas en 40 metros cuadrados es algo que nadie puede llevar consigo en su vida normal, por lo tanto, tener un lugar donde poder recrearse, donde poder conocer cosas distintas, sin duda que es una oportunidad. Porque además está demostrado en el mundo que a los países que les ha ido mejor en esta materia, es decir que han logrado bajar el crimen organizado, son aquellos que han invertido en emparejar la cancha, no aquellos lugares donde han decidido endurecer las penas”.

Parece increíble, pero es esa comuna la que hoy enfrenta una posibilidad descabellada: que un parque nuevo, de primer nivel, quede botado, sin administración, sin seguridad. Es decir, cerrado. En un oficio emitido el 29 de mayo de 2026, Parquemet (institución que administra más de veinte parques en Santiago y que depende del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Minvu) dice que no financiará la conservación y seguridad del parque, debido a restricciones presupuestarias. Por su parte, el Gobierno Regional, que financió la obra, explica que “la respuesta de Parquemet es preocupante, porque incumple un compromiso institucional por parte del Minvu, y porque deja en abandono una obra fundamental para el desarrollo de la ciudad en la zona sur de Santiago. Además, el compromiso asumido por el servicio dependiente de Minvu contaba con disponibilidad presupuestaria sancionada por la Dipres en oficios del año 2025”.

No voy a entrar en la letra chica, pues el problema aquí es inmenso. Mejor, vamos a las grandes preguntas. ¿Va a dejar el Estado de Chile botado un parque extraordinario y a punto de ser inaugurado porque, supuestamente, no hay recursos? ¿Va a negarle Parquemet, es decir el Minvu, la administración al parque Cerro Chena cuando ha sido una tradición republicana que sea esa la institución que se hace cargo de la mantención de los parques que los municipios no pueden financiar? ¿No fue acaso el Parque Mapocho Río, el más caro en la historia de Chile, diseñado en el gobierno de Piñera e inaugurado en el gobierno de Boric? ¿Acaso le negó el Minvu, cuando estaba el exministro Carlos Montes, la administración de Parquemet a ese parque? ¿Cuánto influye la rivalidad política en este conflicto?

“Esto es incomprensible, es ilógico que, porque dos personas tengan una diferencia de opinión en algún tema, toda una comunidad no tenga una respuesta”, dice el alcalde de San Bernardo. Y sí, se refiere al ministro de Vivienda y al Gobernador Regional. Más difícil aún es entender este conflicto que pone en riesgo una inversión de 50 mil millones de pesos y la posibilidad de nivelar la cancha en espacios públicos de calidad para San Bernardo, cuando el propio ministro del Minvu fue el presidente del jurado del concurso que ganó el Parque Chena hace doce años.

“El arquitecto y urbanista Iván Poduje, a nombre del jurado, destacó que –a la hora de la decisión- se consideró el área de influencia y la carencia de áreas verdes en ese sector de la ciudad y la posibilidad de que el Chena pueda convertirse en un pulmón verde para toda la ciudad”, se puede leer en Emol en su edición del 2 de diciembre de 2014. ¿Existe acaso la posibilidad de dejar sin un parque, que es una necesidad estructural de esta zona vulnerable y sufrida, a una comuna de 350 mil habitantes, la 7ª más grande de Chile, y que proyecta una población de medio millón de personas en diez años más?

Una reflexión final de quien escribe estas palabras. Qué distinto sería el planteamiento si dijera algo así como “estamos complicados de presupuesto, mantener el parque es caro, busquemos una solución que implique que el financiamiento sea compartido con otro ministerio, tal vez que el mismo gobierno regional aporte un porcentaje hasta que el Minvu pueda financiarlo de manera autónoma desde Parquemet, hablemos con el Presidente de la República para que nos dé una mano, trabajemos en conjunto para que San Bernardo tenga el parque que se merece”. ¿Cierto que sería mejor?

Ahora sí, cerramos esta columna con las palabras del alcalde White. “El día 11 de septiembre el Parque Chena quedaría abandonado. Por lo tanto, si no hay una respuesta vamos a tener una confrontación terrible, y no solamente la voy a liderar, sino que voy a ser parte de muchos más que la van a liderar, porque sería inexplicable que esto ocurriera…Yo creo que en estos días y semanas que nos quedan vamos a lograr un acuerdo, porque por la envergadura del problema, creo que es factible llegar un acuerdo y un entendimiento de mantención”. Fuerte y claro. Duro y, al mismo tiempo, esperanzador.