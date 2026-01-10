SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    El clima prepara el escenario, pero la chispa sigue siendo humana

    Paula SantibáñezPor 
    Paula Santibáñez

    Este verano, la Región Metropolitana enfrenta una temporada de incendios especialmente compleja, y no es producto de la sorpresa: es el resultado de un escenario que se venía construyendo hace meses. El invierno no fue tan seco como otros, y eso dejó una consecuencia que rara vez se explica con claridad: más vegetación disponible. Pastizales y malezas crecieron sin control en quebradas, laderas y sitios eriazos. Luego llegó una primavera seca que terminó “curando” ese material, transformándolo en combustible fino, continuo y extremadamente fácil de encender. No es azar: es falta de manejo.

    En días de altas temperaturas, la vegetación superficial puede alcanzar humedades cercanas al 5% hacia el mediodía. A ese nivel, el pasto seco se comporta como yesca. Mantiene una combustibilidad alta durante largas horas, justo cuando aumenta la exposición en la interfaz urbano-rural. Terrenos abandonados, basurales, bordes de caminos y áreas periurbanas degradadas concentran riesgo, porque se dejan crecer y secar sin ninguna planificación. Por eso la temporada se adelanta casi un mes: el paisaje ya llega “preparado para arder” y seguimos actuando como si fuera una sorpresa anual.

    A ese combustible listo se suman condiciones atmosféricas que conocemos, pero no tomamos en serio. Las vaguadas costeras aportan nubosidad, sí, pero también activan brisas que aceleran el frente de fuego. Este año, además, un anticiclón persistente desvía los frentes hacia el sur y prolonga el calor y la sequedad en la zona central. La Niña puede ser breve, pero su combinación con el anticiclón ya elevó peligrosamente el riesgo. No estamos frente a un fenómeno extraordinario: estamos frente a un patrón que se repite y que seguimos subestimando.

    El clima, en suma, pone el combustible, las horas críticas y el viento. Pero la chispa casi siempre la aporta la mano humana, por negligencia o intencionalidad. Y ahí está el verdadero punto crítico: seguimos confiando en campañas reactivas, mientras el control del uso del fuego, el manejo de combustibles, las fajas cortafuegos, la fiscalización y las sanciones efectivas llegan tarde o no llegan. Cada temporada repetimos el mismo guion —dolor, pérdidas y promesas— sin asumir que la prevención exige decisión política, coordinación real y responsabilidad ciudadana. Los incendios no son “naturales”: son consecuencia de lo que permitimos que ocurra.

    Por Paula Santibáñez, jefa Observatorio Climático Facultad de Ingeniería de la Universidad San Sebastián (USS).

    Más sobre:MedioambienteLT SábadoClimaIncendiosChileSantiagoVeranoRegión MetropolitanaPaula Santibáñez

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El petróleo venezolano ante un nuevo escenario global: oportunidad geopolítica, dilema climático

    La última carta de Claudio Crespo para cerrar el juicio en su contra por caso Gatica

    Jack Szostak, Nobel de Medicina: “la vida no necesita explicaciones religiosas ni sobrenaturales”

    El nudo de género en el equipo de José Antonio Kast

    Mia McKenna-Bruce, actriz: “El set de las películas de The Beatles se siente muy íntimo pese a que es enorme”

    Constanza Schonhaut: “La primera tarea del FA es defender los avances sociales del gobierno del Presidente Boric”

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Servicios

    Concierto sinfónico Carmina Burana: dónde ver la transmisión en vivo

    Concierto sinfónico Carmina Burana: dónde ver la transmisión en vivo

    Rating del jueves 8 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 8 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    El horario del Metro de Santiago para el viernes, sábado y domingo por los conciertos de Bad Bunny

    El horario del Metro de Santiago para el viernes, sábado y domingo por los conciertos de Bad Bunny

    La última carta de Claudio Crespo para cerrar el juicio en su contra por caso Gatica
    Chile

    La última carta de Claudio Crespo para cerrar el juicio en su contra por caso Gatica

    Jack Szostak, Nobel de Medicina: “la vida no necesita explicaciones religiosas ni sobrenaturales”

    Constanza Schonhaut: “La primera tarea del FA es defender los avances sociales del gobierno del Presidente Boric”

    El petróleo venezolano ante un nuevo escenario global: oportunidad geopolítica, dilema climático
    Negocios

    El petróleo venezolano ante un nuevo escenario global: oportunidad geopolítica, dilema climático

    Estudio estima que una salida masiva de migrantes venezolanos podría reducir hasta 3% la fuerza laboral en Chile

    PGU para personas beneficiarias menores de 82 años subirá a $231.732 desde febrero

    Noam Shomron, científico israelí: “La comprensión científica se está acelerando y eso es emocionante”
    Tendencias

    Noam Shomron, científico israelí: “La comprensión científica se está acelerando y eso es emocionante”

    El mundo de Genshin Impact llega a Chile: eventos presenciales y premios por el estreno de Luna IV

    Qué tan rápido subieron de peso quienes dejaron de usar Ozempic y otras inyecciones para adelgazar, según un estudio

    Las causas de la profunda crisis que golpea al Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo
    El Deportivo

    Las causas de la profunda crisis que golpea al Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo

    Matías Palavecino: “Zampedri me dijo que me estaba esperando; me habló bien del club y eso ayudó bastante”

    El favorito Marruecos borra a Camerún y está en semifinales de la Copa Africana de Naciones

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Prat, Baquedano y el mito de la “Esparta americana”: cómo la Guerra del Pacífico moldeó la identidad chilena
    Cultura y entretención

    Prat, Baquedano y el mito de la “Esparta americana”: cómo la Guerra del Pacífico moldeó la identidad chilena

    Mia McKenna-Bruce, actriz: “El set de las películas de The Beatles se siente muy íntimo pese a que es enorme”

    Cómo el final de David Bowie impactó mi vida, diez años después

    La “nueva” vida de los venezolanos en Cúcuta
    Mundo

    La “nueva” vida de los venezolanos en Cúcuta

    ¿Qué viene ahora para Venezuela y Maduro?

    Caída de Maduro: Lo que ganan y pierden China y Rusia

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil
    Paula

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena