SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    La temporada de incendios entra en su etapa más compleja

    Con focos activos, evacuaciones en curso y condiciones adversas, el verano, su calor y sequedad vuelven a tensionar al país, que ya tiene más de 10 mil hectáreas de terreno siniestrado y una temporada que con el tiempo se ha ido haciendo más larga. Aunque las cifras muestran una baja respecto del año pasado, autoridades y expertos advierten que el riesgo sigue siendo alto y mayoritariamente de origen humano.

    Francisco CorvalánPor 
    Francisco Corvalán
    La temporada de incendios entra en su etapa más compleja. Foto: Aton.

    Con el inicio del verano, el país ingresa a una etapa de una temporada de incendios forestales que ya viene desde hace varios meses con focos activos y condiciones meteorológicas adversas, marcadas por altas temperaturas y sequía en varias regiones del país. Las últimas cifras oficiales de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) dan cuenta de varios siniestros en combate con cientos de hectáreas afectadas y evacuaciones en curso. La capacidad de anticiparse a grandes eventos como el megaincendio de febrero de 2024 en Valparaíso y responder eficazmente será determinante para reducir impactos humanos, ambientales y económicos en un verano que se anticipa exigente para Chile.

    Al cierre de esta nota, según los datos compartidos en tiempo real por Conaf, durante la temporada han ocurrido 1.843 incendios forestales, los que han afectado a 10.108 hectáreas a lo largo de Chile. Al compararse con el mismo periodo de la temporada anterior, representa un 4% menos en cantidad y 29% menos en superficie.

    Nueve incendios se mantenían activos este viernes. De ellos destaca el incendio de Lamarhue, en la comuna de Pichidehua, con 175 hectáreas afectadas que son combatidas por 6 brigadas, 2 helicópteros y un avión cisterna. También se encuentra en alerta roja el incendio de Cerro Maule, donde trabajan 7 técnicos, 3 brigadas, 1 maquinaria pesada, 1 helicóptero y 1 camión cisterna de Conaf, además de Bomberos y dos brigadas del Ejército. El otro incendio importante que se mantiene en combate es el cercano a la Central Rapel, en Litueche, con 765 hectáreas comprometidas.

    Senapred declara alerta roja para las comunas de Maule por incendios forestales cercanos a lugares habitados. JOSE ROBLES/ ATON CHILE

    Y si bien la temporada comienza a contarse desde julio, los de mayor superficie se desencadenaron en diciembre: el incendio de Quilamuta arrasó con 2.321 hectáreas a mediados de este mes, mientras que el de Cerro Maule -que está en pleno combate- ya supera las 1.127 hectáreas afectadas.

    Según Enrique Arce, director de la Escuela de Ingeniería Forestal de la U. Mayor, la temporada de incendios varía según las condiciones que permitan su inicio. “Antiguamente había periodos definidos, sin embargo, los cambios en las condiciones meteorológicas de estos últimos años han generado mayores periodos en que se debe tener atención a la posibilidad de que se generen incendios”. Este año se presentaron mayores precipitaciones, las que generaron un mayor crecimiento de pastos y malezas, que con las altas temperaturas se van secando, y con esto aumentan las probabilidades que se generen incendios por su combustión.

    Adicionalmente, dice que otra de las condiciones que se suma a estas prolongaciones de incendios tienen relación con el aumento de población que se ha trasladado a vivir o que realiza paseos en zonas rurales. Según Arce, estos factores aumentan el riesgo de provocar incendios de forma accidental, por negligencia o derechamente de forma intencional.

    Así también lo enfatiza el director ejecutivo de Conaf, Rodrigo Illesca, quien destaca que en Chile el 99,7% de los incendios forestales tiene origen humano y cerca del 70% ocurre por negligencia. “Un pequeño descuido puede causar daños irreparables a las personas, al medio ambiente y a las comunidades”, asegura. Asimismo, recuerda que esto es un delito que puede significar hasta 20 años de cárcel y multas de hasta 12 millones de pesos. De hecho, la Fiscalía Regional del Maule informó que Carabineros detuvo ayer a una persona de 43 años por el presunto delito de atentado de incendio y están a la espera de su formalización.

    Foto: Referencial. /AtonChile

    En tanto, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, remarcó que entre el 2024 y el 2025 hay más de mil personas detenidas por incendios. De ellos, 34% corresponde a incendios con daños o sin peligro de propagación, mientras que cerca del 35% fue por incendios que pusieron en peligro a personas o bienes. “En ese periodo, ya hay 27 personas detenidas por causar incendios que resultaron en muerte o lesiones graves”.

    Para combatir esto, y mitigar la propagación de siniestros, Cordero destacó que los recursos destinados este año a combatir incendios superaron los 160 mil millones de pesos. “Probablemente es la cantidad de recursos más importante que se han destinado en el último tiempo”. Esta inversión, de acuerdo a sus palabras, ha permitido implementar 319 brigadas a nivel nacional y 77 aeronaves especializadas: 2 aviones tanqueros, 26 aviones cisterna, 41 helicópteros y 8 aviones de coordinación, además de la realización de cerca de 5 mil kilómetros de cortafuegos a lo largo del país.

    Botón Rojo

    A esto se suma otra estrategia preventiva de Conaf llamada “Botón Rojo”, un instrumento técnico que se utiliza en base a las condiciones meteorológicas proyectadas para cada territorio, como velocidad del viento, probabilidad de ignición, la temperatura ambiente y la humedad de los combustibles. En base a esos parámetros se establecen algunos umbrales para determinar dónde es más probable que exista un incendio forestal con una anticipación de entre 1 a 5 horas.

    “Se utiliza para establecer o iniciar acciones preventivas, como la restricción de uso de fuego como quema controlada, para iniciar el proceso de ocupación territorial y generar disuasión en aquellas personas que pudieran generar un incendio a partir del uso de alguna fuente de calor”, dice Rolando Pardo, jefe del Departamento Nacional de Prevención de Incendios Forestales de Conaf.

    Lo más importante, agrega, es que el Botón Rojo es utilizado como una herramienta para fortalecer la estrategia de extinción, “en el sentido de que se pueden movilizar los recursos a aquellos sectores donde existe la condición de Botón Rojo para también minimizar los tiempos de acercamiento cuando se produzca un incendio forestal”.

    A modo de ejemplo, para este sábado 27 de diciembre este indicador está activo en 64 comunas del país, con especial foco en 954 mil hectáreas. Los lugares con mayor riesgo de incendio están en las comunas de San Carlos, San Fabián, Paine, Alhué y San Nicolás.

    Incendios forestales cercanos a lugares habitados en Maule. JOSE ROBLES/ ATON CHILE

    En lo que va la temporada, 144 comunas han estado bajo el criterio de “Botón Rojo”, donde Lonquimay, San Fabián, Antuco, San Carlos y Paine han sido las más presentes bajo este riesgo.

    “En este año tenemos pronosticadas altas temperaturas y mucho combustible, por lo que hay que estar alerta ante el incremento de incendios que pueda existir. Personas que vivan en zonas rurales deben mantener despejado de material seco a sus alrededores, no prender fuego, revisar instalaciones eléctricas, entre otras acciones”, recomienda Arce al respecto.

    La temporada de incendios forestales se perfila nuevamente como uno de los principales riesgos para las comunidades del centro y sur del país. En ese contexto, la Asociación de Municipalidades de Chile dio a conocer los resultados de una encuesta que mide la percepción ciudadana sobre la capacidad de respuesta del Estado, el acceso a información preventiva y el nivel de preparación de las personas frente a este tipo de emergencias.

    Entre los principales resultados destaca que solo 1 de cada 10 personas se siente “verdaderamente segura respecto de la capacidad de respuesta del Estado ante un incendio forestal”, mientras que 4 de cada 10 declaran sentirse “poco seguras”. En paralelo, 2 de cada 10 personas afirman saber con certeza qué hacer frente a una emergencia, mientras que la mayoría reconoce estar solo parcialmente preparada, o no contar con información suficiente.

    Ante esto, Arce comenta la importancia de tener un plan de acción comunitario para saber responder a emergencias. “En caso de que un incendio se presente, la evacuación debe realizarse no solo por el fuego, sino que por el humo y otras sustancias tóxicas que puedan afectar a la salud de las personas”, cierra.

    Más sobre:IncendiosConafIncendios ForestalesSenapredMelipillaCambio Climático

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Los grandes discos, conciertos, hitos y personajes de la música en 2025

    Vlado Mirosevic y la derrota de la izquierda: “Los errores del primer año de gobierno quedaron en la retina y no fue posible revertirlos”

    Pablo Maurette, escritor: “La cultura siempre está en peligro porque es innecesaria”

    El test a Mara Sedini: la vocera que Kast pone a prueba en su transición a La Moneda

    Cómo la escalada de Trump en el Caribe pone a prueba la alianza de Venezuela y Cuba

    ¿Rearme o Estado de bienestar? El gran dilema de Europa frente a la amenaza rusa

    Lo más leído

    1.
    El imperio que construyó Dora Jiménez en la cárcel de San Joaquín con un tarifario para droga y pagos con favores sexuales

    El imperio que construyó Dora Jiménez en la cárcel de San Joaquín con un tarifario para droga y pagos con favores sexuales

    2.
    Hasta 37°C de máxima: Emiten advertencia agrometeorológica por altas temperaturas en siete regiones del país

    Hasta 37°C de máxima: Emiten advertencia agrometeorológica por altas temperaturas en siete regiones del país

    3.
    Con luces de Navidad y en plena vía pública: Carabineros detecta “árbol” de marihuana de tres metros en San Bernardo

    Con luces de Navidad y en plena vía pública: Carabineros detecta “árbol” de marihuana de tres metros en San Bernardo

    4.
    Clases desde el 4 de marzo y vacaciones de invierno diferenciadas por región: Mineduc da a conocer el calendario escolar 2026

    Clases desde el 4 de marzo y vacaciones de invierno diferenciadas por región: Mineduc da a conocer el calendario escolar 2026

    5.
    “Parece todo un dilema el de Pía”: Irina Karamanos reflexiona ante retorno del rol de la primera dama en gobierno de Kast

    “Parece todo un dilema el de Pía”: Irina Karamanos reflexiona ante retorno del rol de la primera dama en gobierno de Kast

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Nottingham Forest vs. Manchester City por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Nottingham Forest vs. Manchester City por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Manchester United vs. Newcastle en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Manchester United vs. Newcastle en TV y streaming

    Alza del sueldo mínimo: este será el nuevo monto a partir de enero de 2026

    Alza del sueldo mínimo: este será el nuevo monto a partir de enero de 2026

    La temporada de incendios entra en su etapa más compleja
    Chile

    La temporada de incendios entra en su etapa más compleja

    Vlado Mirosevic y la derrota de la izquierda: “Los errores del primer año de gobierno quedaron en la retina y no fue posible revertirlos”

    El test a Mara Sedini: la vocera que Kast pone a prueba en su transición a La Moneda

    Reajuste: Hacienda convoca a asesores de oposición para presentar proyecto y polémica norma de “amarre” de funcionarios
    Negocios

    Reajuste: Hacienda convoca a asesores de oposición para presentar proyecto y polémica norma de “amarre” de funcionarios

    Fonasa no logra convencer a las aseguradoras y recibe una sola oferta en licitación para crear su nueva modalidad

    Gobierno define cuota de merluza para 2026 y PacificBlu arremete contra decisión: “Confirma el fracaso total de la gestión”

    Por qué siempre hay espacio para el postre, según una anatomista
    Tendencias

    Por qué siempre hay espacio para el postre, según una anatomista

    Esto es lo que ahora revisan los funcionarios de Trump al evaluar una visa

    “Tomé una mala decisión”: la versión de Kristin Cabot, la mujer que fue captada con su jefe en el concierto de Coldplay

    “Los jugadores no intimidan”: los números que desnudan a la peor selección chilena del siglo
    El Deportivo

    “Los jugadores no intimidan”: los números que desnudan a la peor selección chilena del siglo

    Presidente de la Federación de Golf: “A Mito Pereira le quedaban 15 años de carrera”

    Será su último año en Deportes Iquique: Edson Puch anuncia su retiro

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Los grandes discos, conciertos, hitos y personajes de la música en 2025
    Cultura y entretención

    Los grandes discos, conciertos, hitos y personajes de la música en 2025

    Pablo Maurette, escritor: “La cultura siempre está en peligro porque es innecesaria”

    Crítica de discos: Lucybell es imprescindible, De La Soul alza el puño y Jon Batiste sorprende

    Cómo la escalada de Trump en el Caribe pone a prueba la alianza de Venezuela y Cuba
    Mundo

    Cómo la escalada de Trump en el Caribe pone a prueba la alianza de Venezuela y Cuba

    ¿Rearme o Estado de bienestar? El gran dilema de Europa frente a la amenaza rusa

    Maduro apela al diálogo con EE.UU. “sobre la base del respeto” y critica a líderes opositores

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad
    Paula

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad

    Aperitivos de Navidad: ideas fáciles para una noche sin estrés

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación