La temporada de incendios entra en su etapa más compleja

Con el inicio del verano, el país ingresa a una etapa de una temporada de incendios forestales que ya viene desde hace varios meses con focos activos y condiciones meteorológicas adversas, marcadas por altas temperaturas y sequía en varias regiones del país. Las últimas cifras oficiales de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) dan cuenta de varios siniestros en combate con cientos de hectáreas afectadas y evacuaciones en curso. La capacidad de anticiparse a grandes eventos como el megaincendio de febrero de 2024 en Valparaíso y responder eficazmente será determinante para reducir impactos humanos, ambientales y económicos en un verano que se anticipa exigente para Chile.

Al cierre de esta nota, según los datos compartidos en tiempo real por Conaf, durante la temporada han ocurrido 1.843 incendios forestales, los que han afectado a 10.108 hectáreas a lo largo de Chile. Al compararse con el mismo periodo de la temporada anterior, representa un 4% menos en cantidad y 29% menos en superficie.

Nueve incendios se mantenían activos este viernes. De ellos destaca el incendio de Lamarhue, en la comuna de Pichidehua, con 175 hectáreas afectadas que son combatidas por 6 brigadas, 2 helicópteros y un avión cisterna. También se encuentra en alerta roja el incendio de Cerro Maule, donde trabajan 7 técnicos, 3 brigadas, 1 maquinaria pesada, 1 helicóptero y 1 camión cisterna de Conaf, además de Bomberos y dos brigadas del Ejército. El otro incendio importante que se mantiene en combate es el cercano a la Central Rapel, en Litueche, con 765 hectáreas comprometidas.

Senapred declara alerta roja para las comunas de Maule por incendios forestales cercanos a lugares habitados. JOSE ROBLES/ ATON CHILE

Y si bien la temporada comienza a contarse desde julio, los de mayor superficie se desencadenaron en diciembre: el incendio de Quilamuta arrasó con 2.321 hectáreas a mediados de este mes, mientras que el de Cerro Maule -que está en pleno combate- ya supera las 1.127 hectáreas afectadas.

Según Enrique Arce, director de la Escuela de Ingeniería Forestal de la U. Mayor, la temporada de incendios varía según las condiciones que permitan su inicio. “Antiguamente había periodos definidos, sin embargo, los cambios en las condiciones meteorológicas de estos últimos años han generado mayores periodos en que se debe tener atención a la posibilidad de que se generen incendios”. Este año se presentaron mayores precipitaciones, las que generaron un mayor crecimiento de pastos y malezas, que con las altas temperaturas se van secando, y con esto aumentan las probabilidades que se generen incendios por su combustión.

Adicionalmente, dice que otra de las condiciones que se suma a estas prolongaciones de incendios tienen relación con el aumento de población que se ha trasladado a vivir o que realiza paseos en zonas rurales. Según Arce, estos factores aumentan el riesgo de provocar incendios de forma accidental, por negligencia o derechamente de forma intencional.

Así también lo enfatiza el director ejecutivo de Conaf, Rodrigo Illesca, quien destaca que en Chile el 99,7% de los incendios forestales tiene origen humano y cerca del 70% ocurre por negligencia. “Un pequeño descuido puede causar daños irreparables a las personas, al medio ambiente y a las comunidades”, asegura. Asimismo, recuerda que esto es un delito que puede significar hasta 20 años de cárcel y multas de hasta 12 millones de pesos. De hecho, la Fiscalía Regional del Maule informó que Carabineros detuvo ayer a una persona de 43 años por el presunto delito de atentado de incendio y están a la espera de su formalización.

Foto: Referencial. /AtonChile

En tanto, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, remarcó que entre el 2024 y el 2025 hay más de mil personas detenidas por incendios. De ellos, 34% corresponde a incendios con daños o sin peligro de propagación, mientras que cerca del 35% fue por incendios que pusieron en peligro a personas o bienes. “En ese periodo, ya hay 27 personas detenidas por causar incendios que resultaron en muerte o lesiones graves”.

Para combatir esto, y mitigar la propagación de siniestros, Cordero destacó que los recursos destinados este año a combatir incendios superaron los 160 mil millones de pesos. “Probablemente es la cantidad de recursos más importante que se han destinado en el último tiempo”. Esta inversión, de acuerdo a sus palabras, ha permitido implementar 319 brigadas a nivel nacional y 77 aeronaves especializadas: 2 aviones tanqueros, 26 aviones cisterna, 41 helicópteros y 8 aviones de coordinación, además de la realización de cerca de 5 mil kilómetros de cortafuegos a lo largo del país.

Botón Rojo

A esto se suma otra estrategia preventiva de Conaf llamada “Botón Rojo”, un instrumento técnico que se utiliza en base a las condiciones meteorológicas proyectadas para cada territorio, como velocidad del viento, probabilidad de ignición, la temperatura ambiente y la humedad de los combustibles. En base a esos parámetros se establecen algunos umbrales para determinar dónde es más probable que exista un incendio forestal con una anticipación de entre 1 a 5 horas.

“Se utiliza para establecer o iniciar acciones preventivas, como la restricción de uso de fuego como quema controlada, para iniciar el proceso de ocupación territorial y generar disuasión en aquellas personas que pudieran generar un incendio a partir del uso de alguna fuente de calor”, dice Rolando Pardo, jefe del Departamento Nacional de Prevención de Incendios Forestales de Conaf.

Lo más importante, agrega, es que el Botón Rojo es utilizado como una herramienta para fortalecer la estrategia de extinción, “en el sentido de que se pueden movilizar los recursos a aquellos sectores donde existe la condición de Botón Rojo para también minimizar los tiempos de acercamiento cuando se produzca un incendio forestal”.

A modo de ejemplo, para este sábado 27 de diciembre este indicador está activo en 64 comunas del país, con especial foco en 954 mil hectáreas. Los lugares con mayor riesgo de incendio están en las comunas de San Carlos, San Fabián, Paine, Alhué y San Nicolás.

Incendios forestales cercanos a lugares habitados en Maule. JOSE ROBLES/ ATON CHILE

En lo que va la temporada, 144 comunas han estado bajo el criterio de “Botón Rojo”, donde Lonquimay, San Fabián, Antuco, San Carlos y Paine han sido las más presentes bajo este riesgo.

“En este año tenemos pronosticadas altas temperaturas y mucho combustible, por lo que hay que estar alerta ante el incremento de incendios que pueda existir. Personas que vivan en zonas rurales deben mantener despejado de material seco a sus alrededores, no prender fuego, revisar instalaciones eléctricas, entre otras acciones”, recomienda Arce al respecto.

La temporada de incendios forestales se perfila nuevamente como uno de los principales riesgos para las comunidades del centro y sur del país. En ese contexto, la Asociación de Municipalidades de Chile dio a conocer los resultados de una encuesta que mide la percepción ciudadana sobre la capacidad de respuesta del Estado, el acceso a información preventiva y el nivel de preparación de las personas frente a este tipo de emergencias.

Entre los principales resultados destaca que solo 1 de cada 10 personas se siente “verdaderamente segura respecto de la capacidad de respuesta del Estado ante un incendio forestal”, mientras que 4 de cada 10 declaran sentirse “poco seguras”. En paralelo, 2 de cada 10 personas afirman saber con certeza qué hacer frente a una emergencia, mientras que la mayoría reconoce estar solo parcialmente preparada, o no contar con información suficiente.

Ante esto, Arce comenta la importancia de tener un plan de acción comunitario para saber responder a emergencias. “En caso de que un incendio se presente, la evacuación debe realizarse no solo por el fuego, sino que por el humo y otras sustancias tóxicas que puedan afectar a la salud de las personas”, cierra.