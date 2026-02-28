SUSCRÍBETE
    El dilema de Claudia Sheinbaum

    José Antonio CrespoPor 
    José Antonio Crespo
    Henry Romero

    La captura del jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación, conocido como “El Mencho”, es un claro viraje de la estrategia de seguridad seguida por los gobiernos obradoristas desde 2018.

    En efecto, desde que el expresidente Felipe Calderón aplicó su estrategia de confrontación abierta a los carteles de la droga, Andrés Manuel López Obrador la criticó sistemáticamente, afirmando que debía seguirse una estrategia distinta, a partir de alejar a los jóvenes de los carteles, o a través de un acuerdo con estos para que dejaran de lado su actividad, y combatiendo la pobreza. Las premisas en las que se basaba esa estrategia -bautizada por AMLO “Abrazos, no balazos”- estaban fuera de toda realidad, y eso quedó en evidencia durante el gobierno del propio López Obrador, que había prometido que desde el primer día se iría consolidando una plena seguridad y la erradicación del crimen organizado.

    Pero que la actual Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, decidiera un operativo en contra de “El Mencho” no fue por convicción, sino esencialmente por la presión de Donald Trump. En la opinión pública mexicana prevalece la idea que de no haber existido dicha presión, Sheinbaum hubiera continuado con la política permisiva hacia el crimen organizado. Ella misma había insistido en las semanas previas que atacar frontalmente a los carteles era violatorio a la ley y a los derechos humanos.

    Sheinbaum no tomó nota de la contradicción entre la captura de “El Mencho” y su discurso en contra de usar la fuerza del Estado con el crimen organizado. Por el contrario, señaló que la estrategia de “Abrazos, no balazos” continuaría, pese al operativo contra “El Mencho”, que claramente representa un viraje hacia una estrategia más cercana a la seguida por Calderón. Dicha contradicción entre el discurso y las obras responde al hecho de que reconocer un viraje en la estrategia de seguridad implicaría aceptar que la que siguió AMLO resultó un fracaso monumental y que la seguida por el villano Calderón no estaba tan errada. Aceptarlo abiertamente representaría un duro golpe a la presidenta y a su antecesor.

    Así, pues, la contradicción entre el discurso y los hechos refleja la difícil situación que vive Sheinbaum entre su lealtad a López Obrador y la necesidad de ceder en buena parte a las presiones de Trump.

    Falta ver qué hará la presidenta ante la demanda de Trump de no detenerse con la captura o muerte de los miembros de los carteles, sino detener a algunos de los políticos (mayoritariamente de Morena) que desde importantes cargos públicos apoyan y protegen a los jefes del crimen organizado, a cambio, desde luego, de pingües ganancias y apoyo electoral.

    Por José Antonio Crespo, historiador y analista político mexicano.

    Más sobre:MéxicoLT SábadoClaudia SheinbaumNarcotráficoCarteles mexicanosCrimen organizadoEl MenchoAMLOJosé Antonio Crespo

