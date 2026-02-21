SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    El rector y las democracias iliberales

    Sebastián EdwardsPor 
    Sebastián Edwards
    José Antonio Kast y Viktor Orbán

    Febrero suele ser un mes lánguido. Un mes corto en el que no pasa casi nada. Un mes de sobremesas eternas, mar y arena, paseos y coqueteos. Cuatro semanas con el Congreso cerrado. Veintiocho días de pocas noticias y mucho pisco sour. Cada cuatro años, cuando llega el cambio de gobierno, febrero parece revivir. Se habla del nuevo gabinete y se discute si la administración saliente deja algún legado, algo por lo que se le vaya a recordar, alguna cosita que los escribas de Wikipedia puedan agregar a la página del líder que se va.

    El viaje del presidente electo a Europa ha contribuido a que este febrero no sea tan aburrido. De ello se ha encargado el rector Carlos Peña, quien ha sostenido que el discurso de José Antonio Kast en la VII Cumbre Transatlántica por la Libertad de Expresión, celebrada en Bruselas, y su posterior visita a Viktor Orbán, en Budapest, indicarían que el mandatario entrante simpatiza con las llamadas “democracias iliberales”.

    Las opiniones de Peña generaron protestas en sectores conservadores, que inundaron las páginas “al director” de uno de los matutinos con elaboradas defensas del presidente electo. Pero Peña no se rinde nunca. Respondió con precisión y erudición, con ironía y sarcasmo. Sus detractores, sin embargo, no se dejaron apabullar y contestaron con una nueva andanada de cartas.

    El intenso pugilato terminó sin ganadores y dejó una pregunta flotando en el aire: ¿Existe el peligro de que, durante la presidencia de Kast, Chile se transforme en una “democracia iliberal”?

    Después de sopesar la evidencia, leer discursos y contrastar opiniones, mi conclusión es clara: no hay prácticamente ninguna posibilidad de que Chile se convierta en una democracia iliberal.

    Veamos.

    El término “democracia iliberal” fue acuñado en 1997 por el analista Fareed Zakaria, en un artículo publicado en la revista Foreign Affairs. Zakaria argumentó que las elecciones, por sí solas, no bastan para garantizar la libertad. Cuando la democracia se reduce al acto de votar y se vacía de Estado de Derecho, separación de poderes y límites efectivos al poder, puede degenerar en un régimen opresivo legitimado por mayorías circunstanciales. Citó a Rusia, el Perú de Fujimori, Malasia y Singapur como países con elecciones competitivas, pero con ejecutivos fuertes, contrapesos débiles y derechos individuales subordinados al interés del Estado.

    Durante años el término “democracias iliberales” quedó recluido a las aulas universitarias y a los salones diplomáticos. Hasta que en 2014 el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, decidió sacarlo a la plaza pública. Lo hizo en un discurso pronunciado en la Bálványos Summer Free University —conocida como Tusványos—, un encuentro político-cultural celebrado cada verano en Transilvania. Allí declaró, sin ambigüedades, que Hungría era —y debía ser— una “democracia iliberal”, y que gracias a ese giro su país evitaría la decadencia que afectaba a las democracias liberales de Europa Occidental, incluyendo Alemania, Francia y Gran Bretaña.

    Orbán fue explícito al delinear los rasgos de este modelo. Sostuvo que la democracia liberal había fracasado en proteger a las naciones, en asegurar su competitividad económica y en preservar sus valores culturales. En contraste, la democracia iliberal —dijo— no renuncia a las elecciones, pero sí relativiza el liberalismo como principio organizador del Estado. En una democracia iliberal, aseveró, el interés nacional prima sobre los derechos individuales; el Estado es fuerte, activo y directivo; los contrapesos institucionales no deben obstaculizar la voluntad mayoritaria, y la comunidad nacional se concibe como algo previo y superior al individuo.

    Orbán también se refirió a la migración y al futuro. Sostuvo que la apertura de Europa Occidental había debilitado su cohesión social y su identidad cultural, y defendió una política de fronteras estrictas como condición indispensable para la supervivencia de la nación y de la democracia iliberal que decía encarnar.

    ¿Significa la reunión del presidente electo con Orbán que Kast aspira a transformar a Chile en una democracia iliberal? Es una pregunta legítima.

    Una forma razonable de responderla es examinar si la propuesta constitucional elaborada por los republicanos y el resto de la derecha durante 2023 —propuesta que contaba con el beneplácito de Kast— contenía los rasgos típicos de ese modelo. Mi conclusión es que no los contiene. En ese texto no había disposiciones que vulneraran los derechos humanos, la separación de poderes ni la independencia del Poder Judicial o de la Contraloría. Podían encontrarse, eso sí, elementos de moral católica integrista, pero no los rasgos definitorios del iliberalismo.

    Donde sí existe una coincidencia evidente entre José Antonio Kast y Viktor Orbán es en el tema migratorio. Ambos abogan por un control estricto de fronteras y por políticas destinadas a resguardar la identidad nacional.

    ¿Es el control migratorio una idea estrictamente iliberal? No. No lo es. Después de todo, entre los países con mayores controles migratorios se encuentran Japón, Suiza, Australia y Dinamarca, todas democracias hechas y derechas, liberales y robustas.

    Aun cuando no hay un peligro inminente, no corresponde bajar la guardia. La democracia se sostiene en reglas, instituciones y prácticas que deben cuidarse día a día. Cuando esos principios se relativizan, incluso en nombre de buenas intenciones, el deterioro suele ser gradual, pero persistente.

    Más sobre:DemocraciaOrbanKastIliberalPeña

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ministro de Transportes Juan Carlos Muñoz: “El embajador en una reunión previa había señalado la posibilidad de aplicar sanciones”

    Nuevo presidente de Perú desmiente oficialmente que esté evaluando indultar a Pedro Castillo

    Tras fallo judicial: Gobierno destaca rechazo del Comité de Ministros al proyecto Dominga

    Capturan a menor de edad con orden de detención vigente por homicidio en Puente Alto en 2025

    “Me asusta mucho lo que estoy viendo”: Gloria Estefan aborda la situación de la comunidad latina en EE.UU.

    Gasco lamenta nuevas víctimas tras incendio en Renca y afirma que colabora con la investigación

    Lo más leído

    1.
    Los ajustes fiscales y el crecimiento

    Los ajustes fiscales y el crecimiento

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Controlan incendio forestal en Puente Alto cercano a Hacienda El Peñón

    Controlan incendio forestal en Puente Alto cercano a Hacienda El Peñón

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Colo Colo en TV y streaming

    Ministro de Transportes Juan Carlos Muñoz: “El embajador en una reunión previa había señalado la posibilidad de aplicar sanciones”
    Chile

    Ministro de Transportes Juan Carlos Muñoz: “El embajador en una reunión previa había señalado la posibilidad de aplicar sanciones”

    Tras fallo judicial: Gobierno destaca rechazo del Comité de Ministros al proyecto Dominga

    Capturan a menor de edad con orden de detención vigente por homicidio en Puente Alto en 2025

    Brasil e India sellan acuerdo sobre minerales críticos para reducir dependencia de China
    Negocios

    Brasil e India sellan acuerdo sobre minerales críticos para reducir dependencia de China

    Proyecto Dominga: Corte de Antofagasta anula resolución que buscaba forzar cumplimiento de fallo ambiental

    CEO de minera de oro Gold Fields: “Chile es el primer país donde quisiéramos avanzar con proyectos”

    El estudio masivo que reveló si el ayuno intermitente puede provocar cansancio mental y otros perjuicios
    Tendencias

    El estudio masivo que reveló si el ayuno intermitente puede provocar cansancio mental y otros perjuicios

    ¿Con negra o blanca? Así preparan la piscola los chilenos, según una encuesta

    “El dolor perdura”: Gisèle Pelicot publica sus memorias tras sobrevivir el ataque de su esposo y más de 50 hombres

    En vivo: la UC de Garnero quiere reencontrarse con el triunfo recibiendo a Coquimbo en el Claro Arena
    El Deportivo

    En vivo: la UC de Garnero quiere reencontrarse con el triunfo recibiendo a Coquimbo en el Claro Arena

    Colo Colo gana a O’Higgins en Rancagua después de cinco años y llega encendido al Superclásico

    Repasa la victoria de Colo Colo en su visita a O’Higgins por la Liga de Primera

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía
    Tecnología

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Cómo son las nuevas unidades del pueblo Mapuche en Age of Empires II: Definitive Edition

    “Me asusta mucho lo que estoy viendo”: Gloria Estefan aborda la situación de la comunidad latina en EE.UU.
    Cultura y entretención

    “Me asusta mucho lo que estoy viendo”: Gloria Estefan aborda la situación de la comunidad latina en EE.UU.

    De invitado a protagonista: Matteo Bocelli anticipa debut solista en el Festival de Viña del Mar

    Stefan Kramer anticipa su regreso a Viña 2026 y reflexiona sobre el humor: “Cuando se divide el público, no es tan grato”

    Nuevo presidente de Perú desmiente oficialmente que esté evaluando indultar a Pedro Castillo
    Mundo

    Nuevo presidente de Perú desmiente oficialmente que esté evaluando indultar a Pedro Castillo

    88 países firman en India acuerdo diplomático sobre utilización de la inteligencia artificial (IA)

    En medio de tensiones con EEUU: Irán testeó misil de defensa aérea de largo alcance en el estrecho de Ormuz

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio