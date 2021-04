SEÑOR DIRECTOR

En la entrevista que publicó La Tercera el sábado recién pasado, Juan Carlos Cruz se refiere también a mi persona.

Suponer que en una oportunidad me referí a él, tratándolo de serpiente, es un gran error. No trataría a nadie de esa manera. Me refería al demonio.

Se equivoca también cuando supone, desde la distancia de los Estados Unidos donde vive, que siendo arzobispo de Santiago encubrí al Rev. Fernando Karadima. Por el contrario, después de recibir denuncias por abusos, abrimos la investigación que exige el derecho penal de la Iglesia.

Cuando el procedimiento pasó a la competencia de la Congregación para la Doctrina de la Fe en Roma, le enviamos todos los antecedentes reunidos, junto a una petición mía: que levantara la prescripción de los hechos denunciados, para que emitiera una sentencia conforme a la verdad y la justicia. La dura sentencia le prohibió a Fernando Karadima el ejercicio del sacerdocio.

Es evidente que no hay lugar alguno para acusarme de encubrimiento.

+ Fco. Javier Errázuriz Ossa

Arzobispo emérito de Santiago