SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Invertir en las personas: la verdadera riqueza de las naciones

    Nelson VásquezPor 
    Nelson Vásquez

    En un mundo donde las economías compiten por el talento y la capacidad de generar conocimiento, existe una realidad que los países desarrollados aprendieron hace décadas: no hay inversión más estratégica que aquella destinada a formar capital humano avanzado. Las universidades de excelencia, los centros de investigación y los ecosistemas tecnológicos más sofisticados se construyeron sobre una certeza decisiva: el desarrollo sostenible de una nación depende, en gran medida, de la calidad de las personas que logra formar.

    Chile comprendió tempranamente esta realidad. A través del Programa Becas Chile, el Estado decidió financiar estudios de doctorado y magíster para jóvenes talentos en algunas de las mejores universidades del mundo. Corresponde agradecer a Alejandro Foxley su visión de Estado. Gracias a esta visión de largo plazo, el país llegó a convertirse en un referente admirado en América Latina por su apuesta sostenida por el conocimiento y la formación avanzada.

    La magnitud de esta política difícilmente habría podido ser sostenida únicamente por las universidades chilenas. Formar doctores de nivel internacional exige inversiones cuantiosas, redes académicas complejas y capacidades institucionales que superan ampliamente las posibilidades financieras de la mayoría de las instituciones. Por ello, el aporte del Estado fue decisivo para acelerar el desarrollo científico, tecnológico y académico del país.

    Los resultados son evidentes. Buena parte de los avances en investigación, innovación, publicaciones científicas y transferencia tecnológica que hoy exhibe Chile se explican gracias a generaciones de académicos e investigadores que realizaron estudios avanzados en el extranjero y regresaron al país con nuevas metodologías, redes internacionales y una comprensión más sofisticada de la ciencia contemporánea. Las universidades chilenas se transformaron profundamente gracias a este proceso: surgieron nuevas capacidades científicas, se fortalecieron laboratorios y se consolidaron redes de colaboración internacional.

    Una política pública madura exige también una evaluación honesta de sus limitaciones. Es cierto que algunos becarios enfrentaron dificultades de inserción laboral al regresar al país. En otros casos, las trayectorias formativas se prolongaron excesivamente, hubo investigadores que no retornaron a Chile o personas que no lograron retribuir adecuadamente el esfuerzo realizado por toda la sociedad. A ello se suma una desigual distribución territorial, al concentrarse estas capacidades mayoritariamente en la zona central, reproduciendo brechas históricas que afectan al desarrollo regional.

    Precisamente porque el balance ha sido positivo, corresponde revisar y perfeccionar esta política pública. Chile necesita una nueva etapa en la formación de capital humano avanzado: más exigente en los méritos académicos, más rigurosa en los compromisos de retorno y retribución, y mucho más equitativa en su impacto territorial.

    La discusión, además, no puede quedar restringida exclusivamente a las universidades. El país debe abrir mayores oportunidades para que doctores y magísteres se integren también al sector público, a las empresas y a los gobiernos regionales. Las economías desarrolladas no concentran el conocimiento únicamente en la academia; lo distribuyen estratégicamente en todo el tejido económico y social.

    Esta revisión debe ir acompañada, además, de un fortalecimiento decidido de los doctorados y magíster nacionales. Hoy las universidades chilenas de excelencia poseen capacidades crecientes para ofrecer programas de postgrado, siempre que profundicen su internacionalización, la colaboración científica global y los estándares contemporáneos de investigación.

    Debilitar esta dimensión sería un error estratégico de enormes proporciones. Cuando un país reduce su inversión en conocimiento, no solo afecta a sus universidades: compromete su capacidad futura de innovar, crecer y desarrollarse soberanamente. Las naciones que liderarán el siglo XXI no serán necesariamente aquellas que posean más recursos naturales, sino aquellas capaces de atraer talento y formar mejor a sus personas.

    Por Nelson Vásquez Lara, rector Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

    Más sobre:UniversidadesTalentoConocimientoBecas ChileInversión

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast encabeza cumbre a nivel regional contra el crimen organizado y entrega propuestas para trabajo en conjunto

    Fiscal nacional llama a fortalecer la cooperación regional con “mecanismos permanentes” contra el crimen organizado

    Director de Migraciones adelanta que van a impulsar medidas que “se van a anunciar en la Cuenta Pública”

    Repetto llama a pensar más en la estrechez fiscal que un posible error de cálculo en la deuda y advierte por impacto del crédito al empleo

    Subsecretario de Transporte señala que revisarán posibles “responsabilidades judiciales” tras deudas impagas detectadas en auditoría estatal

    Gobierno sale a apaciguar pugna oficialista por acusación contra Grau: “Toda la derecha es valiente”

    Lo más leído

    1.
    El tsunami de costos sanitarios

    El tsunami de costos sanitarios

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia en la zona central: qué sectores registrarán precipitaciones hoy, según el tiempo

    Lluvia en la zona central: qué sectores registrarán precipitaciones hoy, según el tiempo

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    Temblor hoy, jueves 28 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 28 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Club Olimpia vs. Audax Italiano en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Club Olimpia vs. Audax Italiano en TV y streaming

    Kast encabeza cumbre a nivel regional contra el crimen organizado y entrega propuestas para trabajo en conjunto
    Chile

    Kast encabeza cumbre a nivel regional contra el crimen organizado y entrega propuestas para trabajo en conjunto

    Fiscal nacional llama a fortalecer la cooperación regional con “mecanismos permanentes” contra el crimen organizado

    Director de Migraciones adelanta que van a impulsar medidas que “se van a anunciar en la Cuenta Pública”

    Repetto llama a pensar más en la estrechez fiscal que un posible error de cálculo en la deuda y advierte por impacto del crédito al empleo
    Negocios

    Repetto llama a pensar más en la estrechez fiscal que un posible error de cálculo en la deuda y advierte por impacto del crédito al empleo

    José Yuraszeck hace duras críticas al directorio de Codelco: dice que es “una empresa a la deriva” y que no es competitiva

    El oro cae a su mínimo en dos meses por alza del dólar y perspectivas de inflación

    La debilidad de un cáncer letal y poco tratable que la ciencia logró encontrar
    Tendencias

    La debilidad de un cáncer letal y poco tratable que la ciencia logró encontrar

    Cómo sensores sísmicos han detectado más de 1.200 desprendimientos de hielo en glaciares, según un estudio chileno

    ¿Cuándo vuelve la lluvia a la Región Metropolitana? Esto dice el pronóstico

    La revelación de Vinicius Junior sobre Lamine Yamal: “La gente paga por verlo jugar; puede ganar el Mundial solo”
    El Deportivo

    La revelación de Vinicius Junior sobre Lamine Yamal: “La gente paga por verlo jugar; puede ganar el Mundial solo”

    A un golpe de los líderes: Joaquín Niemann se mete en la pelea en el LIV Golf de Corea del Sur

    El dardo de la esposa de Fernando Zampedri a Colo Colo después de la caída de la UC en el Claro Arena

    El problema no es la IA: es intentar controlar el futuro con leyes del pasado
    Tecnología

    El problema no es la IA: es intentar controlar el futuro con leyes del pasado

    Review de Forza Horizon 6: la evolución más pulida de la saga

    Review Dreame X60 Ultra Complete: probé la aspiradora inteligente más potente del mercado

    Por qué Paul McCartney tiene “reparos” en acercarse a Bob Dylan
    Cultura y entretención

    Por qué Paul McCartney tiene “reparos” en acercarse a Bob Dylan

    ¡Átame!: la cinta de obsesión y deseo que consolidó a Almodóvar y Antonio Banderas

    El asistente de Matthew Perry es condenado a más de tres años de cárcel por inyectarle dosis letal de ketamina al actor

    Plan de Trump para suministrar plutonio apto para armas nucleares a empresas privadas para su uso como combustible genera preocupación entre expertos
    Mundo

    Plan de Trump para suministrar plutonio apto para armas nucleares a empresas privadas para su uso como combustible genera preocupación entre expertos

    El juicio al hermano de Pedro Sánchez se suspende hasta el lunes para resolver las cuestiones previas

    Ejército de EE.UU. denuncia una “flagrante violación” del alto el fuego de Irán con su ataque a Kuwait

    Berenjenas fritas
    Paula

    Berenjenas fritas

    Hablemos de amor: mi cita con un hombre sin redes sociales

    Valentina Barna y su marca BWild: en búsqueda de una belleza más consciente en Chile