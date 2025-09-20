SUSCRÍBETE
Cartas al Director

Kirk no es King

Por 
Cartas al director
Cronología del asesinato de Charlie Kirk, el activista de 31 años que recibió un disparo en el cuello. Foto: REUTERS.

SEÑOR DIRECTOR:

El brutal asesinato de Charlie Kirk nos resulta abominable a todos, en particular a quienes creemos en una democracia liberal en que todos tenemos derecho a expresar nuestras opiniones en un marco de cívico respeto. El repudio a este horror es, y debe ser, sin matices.

Lo anterior no hace menos cierto el hecho de que Kirk era una figura pública y, como tal, sus opiniones y juicios están expuestos al escrutinio público de manera más intensa que un particular cualquiera (ver fallos de la Corte Suprema de EE.UU.: NYT v. Sullivan o Gertz v. Welch). Las macabras circunstancias de su muerte no alteran esta realidad.

En carta al director de fecha 13 de septiembre, Patricia Vargas de Faro UDD vincula a Kirk con Martin Luther King, comparando no solo sus muertes trágicas, sino su defensa de sus principios a través la palabra y el diálogo, rechazando la violencia.

Para efectos de una conversación más completa, estimo útil señalar algunos juicios públicos de Kirk:

Sobre la pena de muerte, opinó que debía ser pública y televisada, y que los niños debían verla como una “suerte de iniciación”.

Sobre la Ley de Derechos Civiles -promovida por MLK-, afirmó que “aprobarla fue un error tremendo”, y sobre la gente de color, sostuvo que “es un hecho que atacan a la gente blanca por diversión”.

Finalmente, sobre el propio doctor King, dijo que “fue una persona terrible”.

Se podría seguir, pero invito a que, antes de hacer comparaciones entre Kirk y King, ponderemos con cuidado lo que representaban y defendían uno y otro.

Jorge Goldenberg

Abogado

