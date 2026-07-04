Es conmovedor ver la enorme ayuda del pueblo venezolano: miles de motocicletas y automóviles colmando las carreteras llevando ayuda, como agua y alimentos, a las personas afectadas por los dos terremotos que sacudieron al país el 24 de junio.

El viernes, los equipos de Médicos Sin Fronteras (MSF) llegamos por segunda vez en dos días a La Guaira, una de las zonas más golpeadas. El trayecto desde nuestra oficina en Caracas, que normalmente toma 45 minutos, nos llevó más de cuatro horas. Las calles estaban completamente saturadas. Al llegar, la imagen era la de una zona de guerra. He visto muchos contextos así a lo largo de mi carrera en MSF, y aún así esta situación me resultó muy impactante: destrucción, desplazamiento y familias que lo han perdido todo.

El Hospital José María Vargas, uno de los más grandes de la ciudad, registraba una gran afluencia de pacientes, aunque menor que el día anterior, cuando encontramos largas filas de personas esperando atención.

Que la concurrencia haya disminuido es una buena noticia para el hospital, pero una señal preocupante en términos generales: significa que la mayoría de los heridos ya fueron atendidos y comienzan a llegar los fallecidos.

MSF está apoyando a hospitales locales de La Guaira y de Caracas con donaciones de kits de traumatología de emergencia. También apoyamos a los Cascos Azules, una organización de base en el terreno, mientras continuamos evaluando las necesidades y definiendo nuestros próximos pasos.

Uno de los casos más impactantes fue el Hospital Domingo Luciani, que atiende principalmente a niños y niñas. Esa mañana ingresaron entre 10 y 15 pacientes por hora; durante el día ascendió a 40 o 50 personas. Allí también donamos kits de emergencia para 200 personas.

Continuaremos con estas actividades y decidiremos cada día cómo ampliar nuestra respuesta para llevar ayuda donde más se necesita. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que seguiremos haciendo.

Por Andreas Spaett, coordinador general de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Venezuela.